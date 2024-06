Malbec de lujo: la historia, y el precio, del vino que Beckham le regaló a Messi para su cumpleaños

El inglés publicó en su cuenta de Instagram una foto junto a Messi y la inusual botella

Escuchar

Imposible que el cumpleaños número 37 de Lionel Messi pase desapercibido (menos aun en días en los que se juega la Copa América). Quien dio cuenta del cariño y la admiración por GOAT es el dueño del Inter Miami, el inglés David Beckham, quien posteó en su cuenta de Instagram una foto junto al 10, saludándolo: “Happy Birthday to the greatest ¡Feliz cumpleaños mi amigo!”. En la foto Messi exhibe una enorme botella de Malbec. Claramente, no es cualquier vino...

Messi sostiene con sus dos manos una botella doble magnum (3 litros) de uno de los vinos tintos argentinos más icónicos. Se trata del Malbec Argentino, que produce desde 2004 la bodega Catena Zapata; un vino que en formato doble magnum y en su cosecha más reciente se vende a no menos de 500 dólares. Claro que, un conocedor de la marca podría fácilmente advertir que la etiqueta del vino es la anterior a la actual, que dejó de usarse con la cosecha 2015 (lanzada al mercado en 2017).

Posteo de cumpleaños de David Beckham

En otros palabras, el regalo de Beckham no solo es un gran vino, de una edición especial y muy oneroso. Además corresponde a una cosecha con varios años de guarda, lo que la hace difícil de conseguir (y obviamente incrementa su precio). Malbec Argentino solo se embotelló en formato de 3 litros en las cosechas 2005 y 2006, por lo que se trata de un vino con casi 20 años de guarda, un vino digno de un coleccionista.

Un regalo como este es de esperar de David Beckham, un reconocido amante del vino de alta gama. Tal es así que la batalla legal por obtener el permiso municipal para construir en su casa de Cotswolds una cava de 117 metros cuadrados para más de 7000 vinos fue extensamente cubierta por los tabloides londinenses.

El Messi de los vinos

Pero el hecho de que Beckham, gran conocedor de los vinos del mundo, se haya inclinado por un vino mendocino es todo un gesto. Claro que fue por una apuesta segura. Malbec Argentino es un vino que sistemáticamente obtiene altos puntajes de la crítica internacional. Por tomar el caso del norteamericano James Suckling, este crítico ha otorgado entre 98 y 99 puntos (sobre un máximo de 100) a las añadas 2012, 2015, 2017, 2018 , 2019 y 2020.

Ya desde su nombre, Malbec Argentino se propone reflejar la historia de esta cepa, hoy emblema de la Argentina. Toma sus uvas de viñedos en los que ha sido plantada una selección de vides de Malbec prefiloxéricas, es decir, que tienen el ADN de las vides que arribaron a la Argentina antes de que en Francia se desate la plaga de la filoxera que destruyó sus viñedos.

“No importa cuál sea la cosecha, en realidad este vino posee más de 100 años de antigüedad -puede leerse en la descripción que de Malbec Argentina hace la bodega Catena Zapata-. Representa el trayecto emprendido por una familia para producir un Malbec argentino que pudiese competir con los mejores vinos del mundo”.

Etiqueta actual de Malbec Argentino, en su formato doble magnum (3 litros) Lucas Elmelaj

De hecho esa historia es la que cuenta la actual etiqueta de este vino: “La etiqueta rinde homenaje a la historia de la variedad en Francia y a su posterior auge en Argentina. Las cuatro figuras femeninas representan los diferentes hitos en la historia de esta variedad. La primera mujer, que simboliza el nacimiento del Malbec, es Leonor de Aquitania, representada junto al puente de Cahors, donde se originó el Malbec. La segunda mujer, una inmigrante, simboliza a los colonos que emigraron hacia el Nuevo Mundo. La filoxera es la tercera y representa la muerte del Malbec en el Viejo Mundo y su posterior renacimiento en América. Finalmente, está Doña Zapata, simbolizada por Adrianna Catena, quien representa el nacimiento, la tierra y la maternidad, compartiendo las riquezas del Nuevo Mundo”, describe la bodega.

Sin embargo, la etiqueta anterior, que es la que aparece en el vino con el que posan Messi y Beckham es una ilustración de la “pirámide” que constituye el edificio donde funciona la bodega Catena Zapata. En la foto de Instagram se observa que la etiqueta se encuentra escrita a mano, aunque no queda claro si se trata de una dedicatoria de puño y letra del dueño del Inter.

En la elección del vino quizás haya otro guiño a GOAT. El Malbec Argentino es un vino elaborado bajo la dirección enológica del destacado winemaker mendocino Alejandro Vigil, quien desde hace varios años es apodado “el Messi del vino”, en virtud de todos los altos puntajes y precios internacionales que ha recibido.