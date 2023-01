Mar del Plata. Lejos del ruido y las multitudes, restós para saborear la alta cocina

escuchar

Cinco propuestas para comer en Mar del Plata en lugares que se diferencian del resto por sus particularidades, lejos de los ruidos y los platos que salen por montón. Aquí, la idea es hacer un alto en la rutina y vivir una verdadera experiencia gourmet.

1 Corte y Confección

Lo primero que llama la atención incluso antes de llegar es el nombre del lugar. “La primera pregunta que nos hacen siempre es sobre el nombre”, cuenta Coca, la dueña junto a su marido Esteban Borione. Ella recibe, cuida el lugar, lo decora, está en todos los detalles y él es el chef. “Nos llamamos así porque quisimos mezclar nuestras pasiones. La de mi marido que es chef y la mía que estoy al frente de lo que es el salón. Mi pasión toda la vida fue la costura, por eso elegimos el nombre como disparador inicial. Después quisimos que tuviera una reminiscencia a la pasión de Esteban que es la cocina. Entonces el tema de cortar alimentos, confeccionar los platos y ese arte que tiene la moda de pensar el diseño, armar el modelo y llevarlo al plato como punto final es nuestro lema. En definitiva, quisimos lograr esa mezcla de conceptos”, agrega Coca. “Cuando empezamos yo hice los manteles, los almohadones, todos confeccionados a pulmón. Fuimos buscando decoraciones en torno a la costura, empapelamos las paredes con moldes Burda, esos de las revistas antiguas de costura”.

Corte y confección ofrece una carta acotada, pero con variedad de productos gentileza

Corte y Confección abrió sus puertas en 2016, luego de que Esteban trabajara por más de 20 años en el restaurante del hotel Sheraton de la ciudad. Cuando llegó a ser chef ejecutivo y no tenía más escalones por superar, se miró con su mujer y ambos pensaron que era tiempo de armar algo propio. A modo de prueba, en el propio living de su casa, ensayaron una especie de pequeño restaurante al que los fines de semana invitaban a amigos y familiares para degustar los platos que iban imaginando. Así, de a poco, nació este restaurante que ya es uno de los preferidos de la ciudad.

“Juntamos fuerzas, Esteban renunció y nos pusimos a buscar local y dimosconelactual.asíempezólahistoria. Tenemos una carta acotada, pero que tiene variedad de productos, desde carne de ternera, de cerdo, risottos, pastas, pescados y desde luego, mariscos, que es lo que más le gusta cocinar a Esteban. Y la vamos cambiando teniendo en cuenta los productos que mejor se dan en cada estación. Tenemos una carta de más de diez bodegas de vinos”, concluye Coca al frente de este hermoso espacio que abre todos los días a partir de las 20.

• Castelli 2720. Reservas por Whatsapp 223 684 5666. Ig @corteyconfeccion.restaurante

2 Sarasanegro

Sarasanegro está en San Martín entre España y Jujuy

Aquí llaman cocina de entorno a lo que en España se conoce como cocina de terruño. Fernanda Sarasa y Patricio Negro lo explican de esta forma: “Se trata de una gastronomía basada en productos de primera calidad, locales y de estación, que compramos a productores de la zona con los que trabajamos desde hace muchos años”. Definido entonces por el lugar, sus aromas, su geografía, Sarasanegro tiene como objetivo hacer una cocina de entorno auténtica con insumos de nuestros mares. “Vivir y cocinar en Mar del Plata significa vivir y cocinar en contacto permanente con la naturaleza. Un entorno privilegiado como el nuestro amerita una gastronomía que lo incluya, lo respete y lo sepa aprovechar”, aseguran los mentores de este espacio.

Sarasanegro tiene como objetivo hacer una cocina de entorno auténtica con insumos de nuestros mares

Tras conocerse en el restaurante de Martín Berasategui –donde aprendieron la disciplina necesaria– viajaron por Europa y trabajaron en Italia. Esos viajes les sirvieron para abrir los sentidos y los pensamientos. En 2003 se reunieron nuevamente para poner el local propio en Mar del Plata, en San Martín entre España y Jujuy. Por un tiempo, confiesan, se sintieron incomprendidos. “A la gente le molestaba el techo alto, las mesas separadas, el menú por pasos, esperaban rabas y merluza”. Afortunadamente, ya no es así. No solo el tiempo les dio la razón, sino también el equipo con el que trabajan. “Una de las primeras bacheras es la mano derecha de Pato, fue a España e Italia a estudiar, y ya lleva con nosotros 18 años, Natalia Crotta. La segunda bachera es la encargada del salón. El tercero es ahora sommelier, lleva toda la cava. Básicamente buscamos equipo, sin equipo no podemos trabajar, ellos lo saben, buscamos esa línea. Perdimos el miedo a que sin nosotros no funcionara: ahora sabemos que las personas asumen las responsabilidades y todo marcha bien.”

•San Martín 3458. Abre siempre de noche, en invierno de martes a sábado y en verano de lunes a domingo. Reservas a través del link: reservas.

wokiapp.com/a6rz

3 Las Barcas

En el primer piso del Hotel Sheraton, con vista al mar y al golf, se puede vivir la experiencia de comer en Las Barcas.este sitio existe desde la apertura del hotel, en 1993.

En Las Barcas, las especialidades del chef están enfocadas en productos frescos de mar

La propuesta gira en torno a su nombre. Las especialidades del chef están enfocadas en productos frescos de mar. Las cocciones son a las brasas y se mezcla un poco de gastronomía clásica con algunas técnicas de vanguardia. Su horario actual es a partir de las 20.30 todas las noches y está abierto a todo el público. Cada día, los cocineros presentan una opción de menú especial distinta a la carta. Cuenta con opciones vegetarianas, veganas y libres de tacc.

• En el Hotel Sheraton, Leandro

Alem 4221. Teléfono: 223-4619303.

4 Mar, cocina suratlántica

En el tercer piso del Costa Galana, hotel emblemático de Mar del Plata, se encuentra este restaurante que sabe combinar la buena cocina con la experiencia de estar frente al mar, disfrutando de una vista inmejorable.

Horacio Losa, gerente general del hotel, cuenta de qué se trata esta propuesta gastronómica: “Nuestra especialidad es aprovechar todos los productos de la región, las pescas totalmente frescas, pesca de la banquina y pesca de anzuelo que se hace de forma artesanal y exclusivamente para nuestro restaurante. Pero más allá de la cuestión de la pesca y del mar, aprovechamos también todas las bondades que da la región, desde los productos de la sierra de Tandilia hasta los productos lácteos de la zona y las pescas más del sur, de Río Negro. Con una técnica gastronómica bien europea y también asiática, nuestro objetivo es mezclarlas con los productos de nuestro lugar”, cuenta Losa, a cargo de esta gran experiencia que mezcla el lujo con un ambiente distendido.

Mar, en el tercer piso del Costa Galana

•En el tercer piso del hotel Costa Galana, Patricio Peralta Ramos 5725.

Teléfono: 0223 410-5000

5 Oceanside

Otra de las propuestas distintas es Oceanside. Su ubicación también la hace una experiencia en sí misma. Se encuentra en un lugar muy especial para Mar del Plata porque el restaurante está emplazado en una casona histórica, que es patrimonio cultural. Se trata del Chalet Saint Michel, Patrimonio Histórico Cultural de Mar del Plata y Oceanside ocupa lo que alguna vez fue el garaje del histórico chalet. Abrió sus puertas en febrero del año 2000, siempre con el mismo dueño. Fue y es escenario de importantes cenas con grandes figuras del verano.

Oceanside, en una casona histórica, que es patrimonio cultural marplatense gentileza

“Es restaurante de comida clásica familiar con un toque de sofisticación y cuidado en su presentación”, cuenta Raúl Parodi, su dueño. La carta ofrece pescados frescos, mariscos, carnes rojas, cordero, conejo, pato, pastas caseras lisas y rellenas y todo tipo de arroces (paella, risottos con mariscos, ai funghi, con langostinos y vegetales), por citar algunas opciones. Abre todo el año, solo para cena. En temporada alta, todos los días.

• Moreno 1006 (Mendoza y la Costa), Playa de los Ingleses. Reservas: 0223 451 5378; WA: 02235940291.