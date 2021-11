Match pospandemia. Fotos sin filtro, inteligencia artificial y búsqueda de relaciones formales: ¿Las apps de citas se están poniendo serias?

Con frecuencia, las apps de citas suelen estar vinculadas con la idea de encuentros casuales o romances de una noche. La intención (o expectativa) de terminar la cita entre las sábanas aparenta ser más fuerte que la de quedarse conversando con la idea de generar un vínculo más profundo a futuro.

Pero los tiempos han cambiado y a las apps de citas también les llegó su madurez. Después de casi una década de vida (Tinder hizo su aparición por septiembre de 2012), la nueva generación de aplicaciones para relacionarse de forma sexo afectiva ha evolucionado y tomó en cuenta los cambios que nacieron, principalmente, en el último lustro y que se acentuaron durante la pandemia. Perfiles chequeados y en lo posible referidos, inteligencia artificial para dar con el mejor match (algoritmos diseñados para mostrar sólo perfiles afines a valores e intereses del usuario, que reducen la posibilidad de ‘fracaso’), entre otros. Incluso en muchas de las nuevas apps no está permitido el uso de filtros en las fotos, en busca de mayor honestidad y transparencia.

Probablemente el haber atravesado la cuarentena en soledad hizo repensar la importancia de los vínculos. Y muchos usuarios que antes recurría a la tecnología para conocer gente, aspiran a formar pareja, como Lucía, que confiesa que hoy usa las apps para “algo serio”. “Tengo perfiles en varias, pero priorizo las que me dan algo más que fotitos. Me gustaría conocer alguien con el que pueda compartir más cosas que una salida”, define la estudiante de Economía de 23 años.

Inner Circle organiza organizó una fiesta para su comunidad en un roof top de Buenos Aires Santiago Filipuzzi - LA NACION

Cambio de perspectiva

Durante aquellos días de desconcierto planetario, las apps de citas multiplicaron sus usuarios y las interacciones. La imposibilidad de encontrarse no evitó el match y dio lugar a conversaciones profundas y la gente descubrió un uso menos superficial de esta herramienta. ¿Será que las apps de citas se están poniendo serias?

Una de las respuestas la aporta Rocío Cardosa, project manager de Adoptá un Chico, una app de citas con perspectiva de género, que tiene la particularidad de darle el poder de decisión a la mujer (ella es la que habilita el intercambio). “Uno de los datos más relevantes que encontramos es que, al parecer, la pandemia cambió la perspectiva de las personas sobre lo que buscan en el plano romántico: 70,6% de los solteros de entre 18 y 40 años encuestados afirman que si bien antes buscaban relaciones sin compromiso o de una noche, ahora prefieren algo serio”, dice Rocío desde Francia, país de origen de la aplicación que tiene 30 millones de usuarios en todo el mundo (Argentina está entre los países donde funciona la aplicación).

Otra de las apps de la nueva generación es Inner Circle, de origen holandés, que desembarcó en el país en 2019. La aplicación que se promociona como una de las que prioriza los perfiles ricos en contenido (con información relevante de la persona), valorando la calidad sobre la cantidad, hizo una encuesta reciente entre 2000 usuarios argentinos que muestra a las claras el cambio de tendencia: el 55% admitió estar buscando una relación seria y tan solo el 20% prefiere una relación casual. Solo un 16% declara haberse suscripto por curiosidad o diversión. Además, el 80%dijo que se bajó la app el último año, en pleno confinamiento (en Argentina, duplicaron la base de suscriptores durante ese período).

La encuesta también indaga sobre los encuentros sexuales luego del match: contra los prejuicios habituales que asocian el uso de las apps de citas solo con el objetivo de tener sexo rápido, el 55% cree que esperaría entre 2 y 4 citas con su match hasta concretar.

Antes de tener su cita cara a cara, Candela sintió que iba a funcionar. Ya había hablado con él muchas veces, algo que no había hecho nunca con sus otros matches. “A Matías lo conocí bastante después de la cuarentena, durante el verano, cuando ya estaba todo bastante normalizado. Empezamos a escribirnos. Yo me mandaba mensajes con muchos por eso al principio no me enganché mucho, pero después hubo una conversación que medio marcó nuestra relación y no nos separamos más”, dice Cande, que se define como artista multimedial.

Su experiencia no es única. Cardosa, de Adoptá un Chico, sostiene que la pandemia abrió la posibilidad de tener intercambios de calidad y que la tendencia se mantiene incluso hoy. “En un año donde nos mantuvimos en el mundo digital más tiempo que nunca, nuestros encuestados nos revelaron que también hubo una mejora en la calidad de los encuentros online dentro de las dating apps”. La experta explicó que 34% de los solteros calificó como “más constructivas e interesantes” sus conversaciones online desde que empezó la pandemia. “Además, el 26% confiesa haber desarrollado sentimientos por personas antes de conocerlas cara a cara”, agregó.

Sin embargo, mayor calidad no implica mayor seriedad. Al menos en Inner Circle no emparientan la calidad que las nuevas generación de apps parecen promover con la formalidad. “Creemos que atreverse a tener mejores citas no significa necesariamente buscar relaciones “serias” o duraderas. Incluso si solo conocés a alguien para una cita, siempre que todos sean honestos y transparentes sobre sus intenciones, podés tener una experiencia increíble -sostiene la Regional Marketing Manager de Inner Circle, Ximena Buteler-. Citas de calidad, para nosotros, es ofrecer diferentes filtros de intereses y pasatiempos y sugerir preguntas interesantes para iniciar una conversación.

Otra característica de esta app es la de propiciar encuentros presenciales de los usuarios de la comunidad, como la fiesta de la semana pasada en el roof top de un conocido bar palermitano para 200 personas.

La foto, ¿importa?

Por años se criticó a las apps de promover el match desde lo físico, con fotos en su mayoría retocadas. Cardosa sostiene que eso también está cambiando. “La foto no es lo único que las chicas y chicos toman en cuenta al momento de conocer a alguien”. El 43% de los encuestados admite que ahora presta mucha más atención a la descripción y a los detalles de los perfiles que a las imágenes. Pero para el 55% de los usuarios de Inner Circle la imagen (que no puede tener filtros) es lo primero que miran en el perfil de un posible match, un 18% pone el foco en la descripción, mientras que la edad es relevante sólo para el 10 por ciento.

Porque aunque las apps de dating están madurando, algunas cosas se mantienen... o no. “De Mati me llamó la atención la foto que puso. En realidad me sorprendió porque no era la típica que ponés en una app de estas. Estaba leyendo un libro. Justo el mismo que estaba leyendo yo en ese momento. Así empezamos”, cuenta Cande. ¿El título? Yoga, de Emmanuel Carrére. Todo un guiño a la nueva generación de apps.