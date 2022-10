Objetivo 2030. ¿Cuál es el ambicioso plan para proteger el 30% de la tierra?

¿Es posible convertir un tercio del planeta en parques nacionales, reservas naturales o áreas protegidas en los próximos años?

Treinta por treinta. La cuenta puede sonar a operación de matemática escolar. O las dimensiones de una obra de arte. O por qué no a las medidas de una baldosa. Sin embargo, en la agenda ambiental esta fórmula resume la iniciativa de conservación de naturaleza más ambiciosa que alguna vez se haya propuesto la humanidad: proteger al menos el 30% de las superficies de tierras y mares del mundo para el año 2030.

Se trata de una campaña internacional a la que ya suscribieron más de 100 países para detener la acelerada pérdida de especies y de áreas naturales. De esta forma, se busca asegurar la conservación de la biodiversidad y la continuidad de los servicios ambientales que nos brindan los ecosistemas.

“Un signo de nuestro tiempo es la pérdida de biodiversidad debido a la actividad humana. Esta pérdida es incompatible con un futuro sostenible que, a largo plazo, asegure la supervivencia de la humanidad. De cumplirse, la meta global 30x30 contribuirá a los esfuerzos para generar ese futuro sostenible”, sostiene Jorge Crisci, doctor en Ciencias Naturales, profesor de la Universidad Nacional de La Plata e investigador del Conicet.

Detener la pérdida de biodiversidad es uno de los aspectos centrales del proyecto Emilio White

Crisci es uno de los 250 investigadores argentinos, referentes en distintas especialidades que van desde la ecología y la climatología hasta la botánica, la ornitología, la antropología y la conservación que, agrupados bajo el lema ConservAR 30x30, se han manifestado abiertamente a favor del objetivo internacional, instando a que la Argentina sea parte de los países que ya se sumaron al compromiso. Por el momento, el gobierno nacional no se pronunció al respecto.

¿Es posible convertir a un tercio del planeta en parques nacionales, reservas naturales o áreas protegidas en los próximos años? No solo es posible sino que además resulta absolutamente necesario. En la actualidad según cifras de las Naciones Unidas recopiladas por Our World in Data, alrededor del 15% de la superficie terrestre y el 3% de los océanos están protegidos.

Sin embargo, cada vez son más los especialistas, líderes globales y también ciudadanos de a pie que advierten que esa cifra, a juzgar por el ritmo de deterioro que se observa, es insuficiente. Y a su vez, muchos están promoviendo los beneficios económicos de conservar la naturaleza.

Al respecto, basados en la evidencia científica, un grupo de economistas de diversos países que firmaron la campaña 30x30 realizó un análisis de la situación y llegó a la conclusión de que los beneficios económicos de proteger el 30% del planeta superan los costos en una proporción de al menos 5 a 1.

“Además, en una acción filantrópica sin precedentes, organizaciones de la sociedad civil entre las que se encuentra Bezos Earth Fund, liderada por Jeff Bezos, comprometieron 5000 millones de dólares para apoyar la causa”, explican los voceros de ConservAR 30x30, la pata local de la iniciativa, que cuenta con el apoyo de reconocidas ONGs como Banco de Bosques, Rewilding Argentina y Aves Argentinas, entre otras.

Si bien hay que aclarar que el objetivo de proteger el 30% del planeta para 2030 es global y no se mide por país, la pregunta se impone: ¿por casa cómo andamos? Pionera en la creación de parques nacionales gracias a la excepcional visión del perito Francisco Pascasio Moreno a principios del siglo pasado, la Argentina siempre fue una alumna destacada en materia de conservación en la comparación global. De hecho, si se analiza la línea de los distintos gobiernos de la última década en este aspecto, se puede afirmar que la creación de nuevas áreas protegidas es una de las pocas políticas de Estado recientes que podemos exhibir.

En cifras: hoy contamos con 515 áreas naturales protegidas registradas –entre ellas 39 Parques Nacionales– que en total suman más de 40 millones de hectáreas. Esto equivale al 14,45% del territorio continental y el 7,05% de la plataforma submarina, según datos del Sistema Federal de Áreas Protegidas.

“Tenemos optimismo de que Argentina va a adherir a la meta 30x30 porque hasta este momento es uno de los pocos países del mundo conocido por su liderazgo en conservación que no ha dado una opinión categórica”, señala Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas.

Mientras tanto, se lanzó en la plataforma Change.org una junta de firmas que ya cuenta con el apoyo de más de 10.000 personas interesadas en que Argentina sea formalmente parte de este ambicioso e inspirador desafío global.