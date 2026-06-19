Pop ups de vino, gastronomía y fútbol para agendar

Las cenas a 4 manos se han convertido en uno de los puntos altos de la agenda gastronómica argentina, con menús en los que se cruzan algunos de los cocineros o los restaurantes más interesantes de esta escena. A continuación dos pop up imperdibles que se realizarán en los próximos días: en uno de ellos Mendoza visita Buenos Aires; en el otro, una cervecería une sus fuerzas con una moderna pizzería para acompañar a la Selección en su camino hacia la Copa del Mundo 2026.

El miércoles 24 de junio, Bravado, el restaurante de Bodega Del Fin Del Mundo, recibirá a Bodega Susana Balbo y a su restaurante Osadía de Crear en su local de Vicente López (Av. Libertador 1410), para una nueva edición de La Mesa Compartida, el ciclo de cenas colaborativas que reúne a bodegas y cocinas invitadas de distintos puntos del país.

Bajo el concepto “Patagonia + Mendoza”, la experiencia pondrá en diálogo a dos regiones emblemáticas de la gastronomía y el vino argentino a través de un menú de pasos creado especialmente para la ocasión.

El chef de Bravado Mariano Szatma Szotan

La velada estará a cargo del chef Mariano Szatma Szotan y la pastelera Ana Irie, responsables de la cocina de Bravado, junto a Flavia Amad, chef de Osadía de Crear. El recorrido gastronómico estará acompañado por una selección de vinos de las dos bodegas que se unen en esta experiencia.

La primera edición del ciclo La Mesa Compartida se realizó en el mes de mayo con la participación de la bodega rionegrina Humberto Canale, bajo el concepto “Patagonia + Patagonia”, con una propuesta inspirada en los sabores y productos emblemáticos del sur argentino.

A tono mundialista

En la noche del sábado 27 de junio, Temple Bar y Eléctrica Pizza unirán fuerzas para celebrar una jornada especial en el marco del Mundial de Fútbol 2026. La cita será en el local que la cervecería Temple Bar tiene el barrio de Belgrano (Monroe 1845), en la que ambos establecimientos realizarán un pop up gastronómico con entrada libre, transmisión en pantalla gigante del partido entre Argentina y Jordania y una fiesta que se extenderá hasta la madrugada.

Pizza de Eléctrica Pizza

La propuesta comenzará a las 19, con una previa pensada para reunirse entre amigos, compartir comida y cervza y vivir el clima mundialista desde temprano. A las 23 llegará el momento del partido, que podrá seguirse en pantalla gigante, mientras que una vez finalizado el encuentro la celebración continuará con música y fiesta hasta el cierre de la noche.

Para el pop up futbolero que acompañará el partido de la Selección, Eléctrica Pizza cocinará sus especialidades en los hornos a leña de Temple Bar, con una selección especial de sus pizzas de harina orgánica, masa madre y producción 100% artesanal.