Qué comieron Los Pumas en el asado ritual de la previa con Sudáfrica

Este sábado, a las 16:00, Los Pumas enfrentarán a Sudáfrica en el Estadio José Amalfitani de Buenos Aires, en una serie de partidos que los llevarán el 23 de agosto a jugar contra Australia en Jujuy, en el marco del Rugby Championship 2026, y el sábado 5 de septiembre la revancha será en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Como ya es tradiación, antes de estos partidos clave el equipo celebra una previa ritual bajo la forma de un clásico asado argentino.

En esta ocasión, el lugar elegido para la reunión fue Estancia Vigil, en Cardales (provincia de Buenos Aires). Allí, demás, jugadores y cuerpo técnico pudieron disfrutar de una visita al recientemente inaugurado Museo Vigil, que reúno las etiquetas más emblemáticos del “messi del vino”.

Tal como es el sello del restaurante elegido para la previa, la cena giró en torno a los fuegos y el vino. La recepción incluyó una empanada de osobuco, acompañada con DV Catena Pinot Noir. Le siguieron las achuras, maridadas con un Angélica Zapata Cabernet Franc, y como plato principal se sirvió una selección de cortes al asador junto a Catena Zapata Malbec Argentino. El cierre de la velada fue un flan con dulce de leche artesanal elaborado especialmente para Estancia Vigil.

Felipe Contepomi entregó una camiseta firmada por el plantel

Quien también se sumó al encuentro fue el histórico jugador de Los Pumas, Juan Martín Hernández, cimentando así la unión y el puente de dos generaciones de lo mejor del rugby argentino.

Al cierre, Felipe Contepomi fue el encargado de entregar una camiseta firmada por todo el plantel, y Pablo Matera no sólo agradeció la hospitalidad sino que aseguró que se iban de Estancia Vigil con las energías recargadas para enfrentar los próximos desafíos. Y sobre todo, que no veían la hora de volver a Estancia Vigil a disfrutar entre amigos.