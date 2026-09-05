Quién es el ganador del Campeonato Mundial de la Pizza (y dónde probar sus especialidades)

Unos 200 maestros pizzeros provenientes de Uruguay, Chile, Perú, Brasil, Venezuela, Paraguay y la Argentina se dieron cita esta semana en La Rural, en Palermo, para participar del segundo Campeonato Mundial de la Pizza y la Empanada que se realizó en el marco de Hotelga 2026, en La Rural. Este año, el título de Campeón Mundial de la Pizza quedó en manos de Jairo Ayrton Carrizo Peñaloza, 27 años, maestro pizzero y socio de la pizzería palermitana Mima (ubicada en Aráoz y Av. Córdoba).

“La noticia corona una historia que combina esfuerzo, oficio y superación -destacaron desde la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE), que organizó el certamen. Jairo creció en la Villa 21-24, en el barrio porteño de Barracas, un origen que hoy se convierte en parte central de su relato como campeón”.

Y agregan: “De esas calles a los escenarios internacionales, su camino incluyó pasos por competencias en España, donde ya había dejado muy en alto el nombre argentino con podios en categoría In Teglia antes de coronarse ahora en la meca mundial de la pizza argentina”.

“Esto no es solo un trofeo, es la confirmación de que con trabajo y pasión se puede llegar a cualquier lado”. dijo por su parte Jairo, gastronómico desde hace 10 años, y desde hace 6 dedicado a la pizza. “Historias como la de Jairo son las que le dan sentido a este Campeonato: no solo premiamos la técnica y el sabor, premiamos el camino recorrido para llegar hasta acá”, comentó Lorena Fernández, presidente de APYCE.

En segundo y tercer puesto quedaron Francisco Román Vergara y David Basualdo, respectivamente. El trofeo de Campeón de la Empanada quedó en manos de Graciela Caffa Lucero.

Graciela Caffa Lucero, Campeona Mundia de la Empanada, en el podio junto a su madre

Fuegos en paralelo

La competencia se desarrolló en el marco de la multitudinaria feria Hotelga, en el Pabellón Amarillo de La Rural. Allí, en un espacio de 800 metros cuadrados, se montó una docena de hornos pizzeros de distinto tipo, que funcionaron en simultáneo para el certámen, y en donde los participantes compitieron en 12 categorías: algunas tradicionales como Pizza Napolitana STG, Acrobacia (free style) o Pizza Romana, y otras más recientes, como Muzzarella Argentina o Fugazzeta Argentina.

Ante un jurado de lujo –con referentes internacionales como Massimo Quondamatteo, Master Istruttore de la Scuola Italiana Pizzaioli, o Duilio Girotto, juez del Campionato Mondiale della Pizza de Parma–, los participantes tuvieron que preparar y cocinar pizzas y empanadas en vivo, frente al público asistente a la feria. Su accionar fue monitoreado por 20 jueces de piso y otros cuatro responsables de supervisar la manipulación de los alimentos con estándares profesionales.

Las estaciones con sus hornos pizzeros

Las categorías y sus respectivos ganadores son:

Muzzarella Argentina

Fugazzeta Argentina

Pizza Gourmet

Pizza a la Piedra clásica

Pizza Romana

New York Style

Pizza Napolitana STG

Empanada de Carne clásica

Empanada regional

Acrobacia (Free Style)

Velocidad en estirado

Masa más grande