Ranking 2022: cuáles son los 8 restaurantes porteños dentro de los 50 mejores de América Latina

Buenos Aires y Lima son las ciudades mejor posicionadas en la lista de los 50 Mejores Restaurantes de América Latina

Buenos Aires se ha convertido en destino foodie mundial. Hace rato. Eso se confirmó ayer en la ceremonia de entrega de premios de los Latin America 50 Best Restaurants, ranking en el cual esta ciudad comparte podio nada menos que con Lima, una de las mecas indiscutibles de la gastronomía mundial. Cada una de estas dos ciudades ocupan 8 puestos de la lista, además de liderar el ranking con Central (Lima) en el número 1, Don Julio (Buenos Aires) en el número 2 y Maido (Lima) en el tercer puesto.

La lista completa de los Latin America 50 Best Restaurants 2022

“Buenos Aires y Lima continúan su reinado como mecas culinarias con ocho restaurantes en la lista cada una. Además de Don Julio, en el lugar No.2, otras incorporaciones destacadas de la capital argentina son Julia (No.50), que aparece por primera vez, y Elena (No.40), que vuelve a entrar en la lista”, destacaron los organizadores de este ranking.

Don Julio (N°2)

resto don julio archivo

La clásica parrilla palermitana de Pablo Rivero, que en el 2020 ocupó el puesto N°1 de la lista, se mantiene en el podio. Su propuesta indudablemente es de producto: la mejor carne, sí, pero también (y cada vez más notorio) un cuidado de la trazabilidad de producto que trasciende a todas sus materias primas, desde los vegetales hasta la charcuterie de elaboración propia artesanal.

La reseña de los 50 best es la siguiente: “La velada completa comienza con la provoleta de queso de cabra y las mollejas, antes de pasar a las principales atracciones carnosas acompañadas de espárragos orgánicos a la parrilla o tomates reliquia. Los cortes especiales provenientes de ganado Aberdeen Angus y Hereford de crianza regenerativa incluyen asado de tira (costillas cortas) y entraña (filete de falda)”.

Pablo Rivero (izq.), junto a su coequiper en Don Julio y El Preferido, el chef Guido Tassi

Capítulo aparta son los vinos de Don Julio, y de eso da cuenta el premio al mejor sommelier que otorgan los 50 best, y quedó en manos del argentino Pablo Rivero. “La cava de Rivero cuenta con más de 14,000 etiquetas argentinas, también expuestas en botellas vacías a lo largo de las paredes interiores del edificio del siglo XIX que alberga Don Julio, lo que convierte este espacio rústico en un acogedor santuario del vino”, destacó la organización del evento.

Mishiguene (N°15)

Tomás Kalika, chef de Mishuiguene, en el salón del retaurant Santiago Soto Monllor

Con el chef Tomás Kalika al frente, Mishiguene es desde hace años un número fijo en los rankings de gastronomía, con su propuesta de comida judía porteña. “Mishiguene, que significa “loco” en yiddish, honra la herencia de inmigrantes judíos de Argentina al reinventar la cocina asquenazi, sefardí, israelí y del Medio Oriente con toques latinoamericanos -destaca la organización de los 50 best-. Aquí, las técnicas nouvelle se aplican a recetas del viejo mundo, utilizando ingredientes de la más alta calidad posible”.

Imperdible en Mishiguene es pastrón, pero también los distintos encurtidos que se encuentran en los platos y los panes (jalá, pita, bagel). Los 50 best por su parte celebran las veladas de los viernes en este restaurant: “Todos los viernes por la noche, Mishiguene celebra Shabat y todo el restaurante estalla en canciones y bailes, dirigido por una banda klezmer que toca música en vivo”.

El Preferido de Palermo (N°22)

el preferido de palermo gentileza el preferido

Rescatado en 2019 por Pablo Rivero y el chef Guido Tassi, El Preferido de Palermo retoma la tradición de los bodegones porteños, pero con el mismo cuidado y el mismo énfasis puesto en la trazabilidad de los productos de Don Julio. Una versión 2.0 en la que el servicio es impecable y todos los detalles están cuidados. Mención especial merece la cava de charcuterie, que se encuentra a un costado del salón, poblada de especialidades elaboradas artesanalmente en la casa.

“Si podés, probá un poco de todo: lo ideal siempre es tener varios platos en la mesa. No te pierdas la faina (pan plano de inspiración italiana) con queso provolone, el Leberwurst con pepinillos, la tortilla de patata y, por supuesto, una selección de embutidos. En invierno, prueba los guisos, las lentejas o el mondongo, un tradicional guiso de callos; y todo el año pide la cordon bleu de ternera (milanesa)”, dicen los 50 Best al respecto de la cocina que lidera el chef Martín Lukesch.

Chila (N°26)

chiela

Establecido en Puerto Madero, Chila es desde hace años uno de los restaurantes más destacados del fine dining porteño. Su cocina, hoy comandada por el chef Pedro Bargero, tiene como eje un menú de pasos que va cambiando con las estaciones. “El menú de degustación de varios pasos incluye platos destacados como carne de res madurada en seco con vinagreta; churros con papa y chimichurri; y pasta rellena de tocino con mariscos. Opte por el maridaje de vinos para elevar la experiencia”, recomiendan los 50 Best.

Aramburu (N°36)

Uno de los salones de Aramburu, ubicado en el Pasaje del Correo

Gonzalo Aramburu es uno de los chefs más destacados de su generación. Y su creatividad queda expuesta en sus extensos menúes de pasos que desarrolla en el restaurante Aramburu, donde cada plato exhibe exhibe una técnica y un cuidado de la estética superlativos. De hecho la estética trasciende a los alimentos presentes en el plato o aquello que hace las veces de plato: puede ser una piedra, un cofre o cualquier otro elemento que termina de redondear un concepto.

“El espectacular menú degustación de 18 platos lleva a los comensales en un viaje a través de los pisos del restaurante y se acompaña de vinos seleccionados de la amplia bodega -relatan los 50 best-. A menudo es un marisco supremo, con platos notables que incluyen caracol de mar y ñame, cannoli de cangrejo y vieira y langostino patagónico”.

Elena (N°40)

El ya clásico y elegante salón principal de Elena Restaurante

Elena regresa este año al ranking de los Latin America 50 Best Restaurants, y se destaca en la lista (y en la ciudad de Buenos Aires) por ser un restaurant de hotel. Ubicado dentro del Four Seasons Buenos Aires, fue pionero en llevar a sus mesas no solo a los huéspedes del hotel, sino a comensales de toda la ciudad y de todo el mundo. Su cocina comandada por el chef ejecutivo Juan Gaffuri es indudablemente porteña, con especialidades como (aquí también fue pionero) las carnes maduradas.

“Cocinando en un país con una profunda historia y pasión por la carne, Elena no interfiere con los clásicos -señalan los 50 Best-. El T-bone añejado en seco, una sinfonía de funk y umami de 950 g, es un plato ideal para compartir que se devora junto con la variedad de guarniciones marcadas, como el milhojas de patata con guanciale y queso crujiente, o la coliflor asada con pistacho, lima y eneldo”.

Gran Dabbang (N°48)

Platitos y muchos colores en Gran Dabbang Gentileza Stefanía Crudeli

En el pequeño salón (siempre lleno) ubicado en Scalabrini Ortiz al 1500, el chef Mariano Ramón (discípulo de Francis Mallmann y Narda Lepes) invita a disfrutar de su pasión, las diversas cocinas asiáticas (tailandesa, vietnamita, de Laos, Malasia e India), con platos que le dan una personal vuelta de tuerca. ¿Qué recomiendan los 50 Best? “El visitante encontrará una variedad de platos de chaat, así como pakora de acelgas con chutney de zanahoria, alcauciles con salsa de semillas de calabaza o pan de tapioca y mandioca con queso de cabra y chutney de tomate. De lo contrario, optar por el pescado de temporada o el cordero con especias negras y naranja sanguínea”.

Julia (N°50)

Algunos platos de Julia: Tartare de lomo, Sashimi de pez limón y Carpaccio de sandía

El nuevo integrante de la lista es un secreto a voces para los fanáticos de las gastronomía, a tal punto que las reservas de este pequeño establecimiento de solo 22 cubiertos todos los meses se agotan en... 10 minutos. Julia, el restaurante que dirige el chef Julio Báez, es en palabras de su creador “un mix entre cocina casual con fine dining”.

“Con menús a la carta y degustación disponibles, elige este último para saborear mejor las microtemporadas con las que trabaja Julia -recomiendan los 50 Best.. Los éxitos incluyen filete tartar con salchicha ‘nduja y almendras; paté de hígado de pollo con chips de alcachofa de Jerusalén; y calamares con aguacate y pesto blanco. Los amantes de la carne de res se deleitarán con el flanco de wagyu envejecido con koji”.