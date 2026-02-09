“Recién llegados” no es solo un título: es casi una declaración de principios. Porque si algo define a Club LA NACION, es el movimiento constante y la búsqueda de propuestas que sumen valor real a la vida cotidiana. Este mes, esa renovación se traduce en beneficios que amplían el mapa de oportunidades para los socios, con incorporaciones que cruzan gastronomía, compras, moda y salud.

Entre las novedades gourmet, Ávito Bistró Café se suma al circuito de Devoto con una propuesta que funciona bien a lo largo de todo el día, desde el café de especialidad y la pastelería artesanal hasta almuerzos y platos más elaborados. Ubicado en una casona antigua restaurada que supo ser un convento de monjas (de ahí su nombre), el lugar combina cocina cuidada, recetas de impronta casera y un clima relajado que invita tanto a una pausa corta como a una comida sin apuro.

En el rubro compras, Carrefour suma una novedad concreta que mejora la experiencia para los socios: la opción de entrega inmediata. El beneficio aplica a productos seleccionados del supermercado en compra online y permite recibir el pedido en el mismo día o en pocas horas, según la franja horaria y la zona, una ventaja clave para resolver compras del día a día sin planificar con demasiada anticipación.

Y también hay novedades en el mundo de la salud: Glamaline propone tratamientos con alineadores dentales transparentes, cómodos y casi invisibles, pensados para corregir la posición de los dientes sin alambres ni brackets tradicionales. El proceso empieza con una consulta de diagnóstico y un escaneo digital de la boca del paciente. Una alternativa estética y práctica para quienes quieren alinear su sonrisa sin que el tratamiento interfiera con la rutina diaria.

Así, febrero suma incorporaciones que amplían el mapa de beneficios de Club, con propuestas nuevas y mejoras concretas pensadas para la vida real. Recién llegados que invitan a probar, resolver y disfrutar un poco más lo cotidiano.

Lo nuevo

Ávito Bistró Café

15% todos los días

www.instagram.com/avito.bistrocafe

Buche Salumería

20% todos los días

www.buche.com.ar

Carrefour

15% en compra online y presencial los lunes y 10% en compra online y entrega inmediata de martes a domingo

www.carrefour.com.ar

Glamaline

30% en la primera consulta todos los días

www.infoglamaline.com

Revolver

15% en compra online y presencial los lunes y jueves

www.roparevolver.com

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.