Agenda foodie. Un pop up de burgers con vino y un festival de ribs ahumadas

Abril comienza con interesantes actividades para el público foodie, en especial para los amantes del fast food de calidad. La primera cita es en Mago Parrilla de Mercado, que el 11 de abril al mediodía será sede de un pop up gastronómico con una propuesta que combina hamburguesas de autor, cocina a las brasas y una selección de vinos de Escorihuela Gascón.

El encuentro reunirá a la chef Débora Abrea y al chef invitado Malcom Lancioni, del restaurante Farid, quienes presentarán creaciones especialmente diseñadas para esta ocasión. Abrea presentará la “Mágica”, que incluye un medallón de 200 gramos, portobellos a la parrilla, provoleta, pesto de tomates secos y pepinos encurtidos en pan de papa con sésamo, y la “Legendaria” lleva dos medallones de 100 gramos, bacon horneado con miel, mozzarella, tomate, cebolla crujiente y salsa gribiche con jalapeño, también en pan de papa con sésamo.

Como invitado, Lancioni aportará su mirada contemporánea con dos hamburguesas que exploran el sabor y la técnica. La “Del César” presenta un medallón de 200 gramos, cheddar, lechuga y un aderezo César especial en pan brioche. En tanto, la “De Wisconsin” propone doble medallón de 100 gramos, cheddar, cebolla pocheada con caldo de huesos a la parrilla y manteca con tuétano, también en pan brioche.

Cada hamburguesa contará con una sugerencia de maridaje seleccionada por la reconocida sommelier Marcela Rienzo, ex presidente de la Asociación Argentina de Sommeliers, quien será la encargada de elegir los vinos de Escorihuela Gascón para acompañar cada plato.

De campeonato

Campeonato Federal de Ahumados en Costanera Norte Gentileza/Ribs al Río

Tras su reprogramación por cuestiones climáticas. el Campeonato Federal de Ahumados 2026 se realizará el sábado 18 de abril en Ribs al Río Costanera Norte. El evento, uno de los más convocantes del BBQ en Argentina, reunirá a seis ahumadores que competirán en vivo con ribs frente a un jurado especializado y el público.

Las entradas ofrecen una experiencia completa: seis porciones de ribs (equivalente a un kilo), papas fritas, una bebida (agua, gaseosa o cerveza), un voto para elegir al mejor ahumador y un lugar con vista al Río de la Plata, además de un sampling especial de Charquiqui. La jornada se desarrollará de 12 a 24, y volverá a poner en escena la cultura del ahumado, con técnica, fuego y participación del público en uno de los eventos gastronómicos destacados del mes.