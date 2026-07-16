Sacaron la sopa inglesa de la carta antes del partido con Inglaterra y ahora no van a vender tarta gallega

“Las cábalas no se explican: se respetan. Por eso, hasta que termine el Mundial, no vendemos nada que pueda traer mala suerte”, publicaron en la cuenta de Instagram de la cadena de pizzerías La Americana, anunciando que “hasta que termine el Mundial no vendemos tarta gallega”.

La decisión tomada ante la inminencia del enfrentamiento con España, previsto para este domingo a las 16 horas, replica a la que tomaron los días previos al partido en el que la Selección derrotó a Inglaterra, en los que sacaron -temporalmente- de la carta uno de sus clásicos postres: la sopa inglesa.

Cartel expuesto en la vidriera de La Americana

“Hay decisiones que se toman con el corazón -contaron desde La Americana-. Sabemos que dejar de vender la tarta gallega estos días nos va a costar algunas ventas, y no nos importa: hay cosas que están por encima del mostrador. En un partido así no hay margen para las dudas: se banca a Messi, se banca a la Scaloneta. Así que por unos días guardamos la tarta gallega y sacamos las banderas. ¡Vamos Argentina!“

La decisión previa al partido con Inglaterra

Los amantes de la tarta gallega no deben desesperarse. Tras la victoria con Inglaterra, La Americana reincorporó la sopa inglesa a su oferta de postres. Es de esperar que lo mismo sucede con la tarta gallega

Pizzería emblemática

La Americana fue una de las primeras diez pizzerías de la ciudad de Buenos Aires en ser nombrada “Pizzería emblemática”, distinción que otorga la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (Apyce) a los establecimientos que han sido fundamentales para la consolidación de la identidad de la pizza porteña.

Ubicada a una cuadra del Congreso, en Callao 83, el local original de la marca es famoso no solo por sus pizzas, sino también por sus empanadas al horno. De hecho, La Americana se autoproclama “la reina de la empanada”.

La pizza cabulera

Pizza Cabulera

En estos días de Mundial, pizzerías y casas de empanadas de toda la Argentina ofrecen un pizza y una empanada especialmente creadas para la ocasión por Apyce. Sus nombres lo dicen todo: Pizza Cabulera, Empanada Cabulera.

La receta de la pizza Cabulera cuenta con algunos de los ingredientes clásicos de la pizza porteña, pero todos juntos. Capa sobre capa, la masa se cubre con salsa de tomate arriba de la cual se colocan muzzarella, chorizo en rodajas y triangulitos de provoleta. Esta creación se termina con chimichurri pizzero. Su hermana de iniciativa, la empanada Cabulera, lleva un relleno de carne con panceta ahumada, cebolla, aceitunas y chimichurri clásico, un combo bien argentino.

“En nuestro país, el fútbol y la pizza forman parte de un mismo ritual. Son sinónimo de reunión, amistad, familia, alegría y emoción. Con la pizza y la empanada Cabuleras buscamos sumar un nuevo símbolo para cada partido y seguir fortaleciendo el vínculo entre la gastronomía y las tradiciones que nos unen como argentinos”, comentó Lorena Fernández, presidenta de Apyce, entidad que agrupa a 6200 pizzerías de todo el país.