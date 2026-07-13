Cuáles son los nuevos restaurantes argentinos recomendados por la Guía Michelin

La Guía Michelin acaba de dar a conocer los premiados en su edición 2026 para la Argentina, que nuevamente solo hace foco en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Mendoza. Como novedad, se suma una nueva estrella roja y dos con el reconocimiento BIB Gourmand, que la organización destina a los restaurantes “accesibles”, de buena relación precio-calidad.

En síntesis, esta edición incluye un total de 89 restaurantes: uno con dos Estrellas Michelin, 13 con una Estrella y 11 Bib Gourmand. Lo que no hay en esta edición es novedad ni riesgo, ya que todos los premiados son los que conforman el circuito gastronómico mainstream, e incluso llama la atención que aparecen restaurantes recién abiertos. Otro dato llamativo es que, nuevamente, Mendoza suma más estrellas que Buenos Aires.

“A nivel culinario, vemos que el fuego y las brasas continúan siendo el eje central de la propuesta, con las maravillosas carnes argentinas como grandes protagonistas. Por otra parte, los inspectores ven una evolución técnica en torno a las maduraciones (también de pescados) y una clara vuelta a los orígenes, con una apuesta por el uso de productos nacionales”, comentó Gwendal Poullennec, el director internacional de las Guías.

Gonzalo Aramburu en la cocina Aramburu

Los de siempre, los nuevos

Una vez más, el reconocido chef Gonzalo Aramburu retiene sus dos estrellas rojas, lo que mantiene a su fine dining como el único argentino con ese reconocimiento.

Los nuevos ingresos con una estrella son, junto con la justificación de la Guía Michelin:

Han (Buenos Aires)

Con una propuesta singular en Villa Crespo, este establecimiento merece una visita. Tras atravesar un discreto pasillo, se revela un espacio de atmósfera íntima, con iluminación tenue, una gran barra frente a la cocina, un jardín vertical y un imponente atuendo tradicional coreano que domina la sala. Pablo Park, chef y propietario, plantea dos menús degustación contemporáneos. Entre los pasos, sorprende especialmente el Mandu ceremonial, un ravioli coreano relleno de lengua de vaca al jang-jorim, acompañado de kimchi blanco, batata morada y caldo de frutas.

Cal (Mendoza)

Escondido entre los paisajes del suroeste de Mendoza, este rincón merece desviarse del camino. Al final de una ruta sinuosa espera una finca-bodega familiar con mucho encanto (Sitio La Estocada), envuelta por la mirada visionaria de Matías Michelini. La terraza cubierta, la cocina abierta y el calor del fuego crean una atmósfera muy especial. Enzo González Petra, el chef, propone un menú de 7 pasos que nace de la propia tierra, entre la huerta, la granja y el río andino.

Centauro (Mendoza)

¡Alma, sabor y personalidad! Esta antigua casona, reconvertida en restaurante, lo tiene todo: historia, rincones con encanto y una propuesta gastronómica que engancha desde el primer bocado. Aris Pabón, el joven chef colombiano, firma un menú degustación creativo, sabroso y con mucha actitud. ¿Un imprescindible? Los Langostinos con salsa meunière, presentados con un punto lúdico tremendamente seductor. Y para rematar, una carta líquida a la altura: cervezas artesanales, buenos vinos y cócteles de autor para alargar la experiencia.

La VidA (Mendoza)

En Chacras de Coria, a pocos minutos de Mendoza, Susana Balbo Winemaker’s House & Spa Suites propone una experiencia donde el vino manda de principio a fin. Todo empieza incluso antes de sentarte a la mesa: la llegada entre árboles, la bienvenida cuidada y un primer paso por el bar, con aperitivos y cóctel, marcan el tono. Después, en un comedor con aire contemporáneo y cocina a la vista, entra en escena el menú de 7 pasos de Flavia Amad Di Leo, un recorrido que conecta cocina y vinificación con técnica, detalle y grandes vinos de la casa.

Por otro lado, se suman dos nuevos Bib Gourmand:

Chuchú (Buenos Aires)

Detrás de ese nombre tan simpático, que recuerda al silbido de los antiguos trenes, se esconde un restaurante sumamente especial dentro del Museo Nacional Ferroviario. Tiene una agradable terraza y un comedor acristalado con mucho encanto, decorado con guiños vinculados al mundo del tren. La cocina, de aire porteño y estilo desenfadado, está muy cuidada. Se recomienda no perderse el Carpaccio de lomo o su Lasaña. Además, el trato es realmente encantador.

Garabato Bistró (Buenos Aires)

Junto a la estación de Núñez, este neo bistró de ambiente desenfadado se ha convertido en uno de esos sitios a los que todos quieren ir. Sala luminosa, una mesa compartida que funciona como zona de pase, la cocina a la vista… todo suma para crear un marco especialmente agradable. Clara Corso y Lucas Canga firman una propuesta tradicional, con toques actuales y una clara vocación de compartir. La entrada transmite el encanto de una auténtica terraza parisina.

La selección incorpora 13 nuevos Recomendados

Lo que mejor define la vitalidad o el dinamismo gastronómico de un país es, sin duda, la aparición de nuevos Recomendados. Para los inspectores es un auténtico placer encontrar estas propuestas. Este año ha sido especialmente fructífero, con 13 novedades (siete en Buenos Aires y seis en Mendoza) que elevan el número total de recomendados a 64 establecimientos.

Los recomendados

En cuanto a los nuevos Recomendados de la Guía, Buenos Aires suma los siguientes:

– Casa Palanti

– Casa Veltri

– José El Carnicero

– Kobito

– Ness

– Nika Club Omakase

– Presencia

En Mendoza:

– Antigal Authentic Flavors

– Awasi – Mendoza

– Clos de Chacras

– Crux

– Diam’s

– Nube