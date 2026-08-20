Todas las formas del café en un solo lugar

Buenos Aires volverá a convertirse en la capital del café durante el segundo fin de semana de septiembre. La 13ª edición de Exigí Buen Café se realizará los días 13 y 14 en el Pabellón Ocre de La Rural, en Palermo, con una propuesta que promete superar todas sus marcas anteriores.

La organización anticipa la participación de 100 expositores provenientes de cuatro continentes y más de 1500 baristas, en una feria que espera recibir a más de 30.000 personas durante las dos jornadas.

La fria reunirá más de 100 expositores Lucas Pérez Alonso

Con una superficie de 5000 metros cuadrados, el encuentro ofrecerá un recorrido por distintas áreas temáticas que incluirán degustaciones, talleres, competencias, conferencias y propuestas artísticas. Entre las novedades se destaca una muestra de 40 artistas inspirada en el universo cafetero, curada por la artista plástica Susana Beibe.

Uno de los principales atractivos será la Isla Central, donde habrá degustaciones libres de cafés de origen durante ambos días. También funcionará allí la tienda oficial de merchandising del evento.

Talleres y aprendizaje para todos

La feria contará con 20 talleres gratuitos destinados al público general. Las actividades abordarán desde técnicas para mejorar el café que se prepara en casa hasta una introducción a los métodos filtrados, como V60, Chemex y Aeropress, además de nociones básicas de cata para identificar aromas y sabores.

Arte Latte Shutterstock

Competencias de baristas y arte latte

Como cada año, el evento será sede de las principales competencias nacionales del sector. Entre ellas se realizarán el Concurso de Baristas, el Campeonato de Filtrados y la Competencia de Arte Latte, evaluados por un jurado internacional.

En la denominada Coffee Experience, los asistentes podrán observar de cerca el trabajo de baristas especializados y conocer los detalles técnicos detrás de la preparación de un espresso.

Productores, tendencias y salud

Otra de las propuestas destacadas será la presencia de 40 productores de América Latina y África, provenientes de países como Brasil, Colombia, Venezuela y la República Democrática del Congo. Los productores compartirán con el público las historias y características de sus cafés de origen.

El auditorio de la feria, con capacidad para 300 personas, albergará además conferencias sobre sostenibilidad, tendencias de consumo y estudios recientes vinculados a los efectos del café en la salud. También habrá actividades de maridaje entre cafés y vinos argentinos, guiadas por sommeliers y baristas.

“Cada edición de EBC es una foto del estado del arte del café en la Argentina. Este año volvemos con más marcas y una agenda pensada tanto para el amante del café como para quien vive de esta industria”, señaló Sabrina Cuculiansky, fundadora y CEO de Exigí Buen Café.

Desde su creación en 2013 la feria acompañó el crecimiento de la cultura del café de especialidad en el país y la consolidación de Buenos Aires como uno de los polos cafeteros más importantes de la región.