Todo sobre millas. Los cambios en los programas y tips para conseguir pasajes gratis

Cuando el objetivo es viajar y la economía no ayuda, los programas de viajero frecuente de las aerolíneas, de los bancos y agencias son buenos aliados, pero requieren, casi como un estratega, analizar qué conviene en cada caso, cómo evitar vencimientos y hasta cómo usarlos para financiar, como si fueran cuotas, pasajes al exterior.

La mayoría de las aerolíneas ofrece programas de millas, la inscripción es gratuita, pero con reglas que difieren de uno a otro. Como muchas compañías áreas están asociadas en alianzas (One World, Sky Team y Star Alliance) y acuerdos puntuales lo recomendable es juntar los puntos en la menor cantidad posible de programas y preferir los que ofrecen más cantidad de vuelos locales. En la actualidad, los programas Aerolíneas Plus y Smiles Argentina (el programa de la brasileña Gol, que en 2019 lanzó la versión argentina), por ejemplo, permitan canjear pasajes de Aerolíneas Argentinas.

Hasta antes de la pandemia Latam Pass era uno de los programas más exitosos, con la posibilidad de hacer vuelos de cabotaje en la Argentina y en la red internacional y de sumar millas por compras con tarjeta gracias a la alianza con el BBVA. Con la salida del mercado doméstico de Latam y el reciente fin del acuerdo con el banco se diluyó buena parte de las posibilidades de sumar y las opciones para canjear (solo se puede para vuelos a o vía Santiago y Lima). Para vuelos nacionales ofrecen canjear las millas por medio de la agencia Ricale Viajes (con diferentes condiciones) y sigue la posibilidad de canjes de productos y servicios. American Airlines anunció que desde este año en su programa AAdvantage todos los puntos ganados, tanto por volar, por consumos con tarjeta de crédito y también los obtenidos en compañías asociadas como hoteles o alquiler de autos, sumarán puntos para calificar a una categoría, lo que facilita el ascenso. Antes las millas tenían diferentes categorías.

Aerolíneas Plus, el programa de Aerolíneas Argentinas, extendió el vencimiento de las categorías Elite hasta fin de año Captura de Video

¿Se devalúan?

La máxima número uno es que las millas hay que usarlas, no dejarlas acumular indefinidamente, aunque se venzan dentro de 10 años o nunca. Hay que tener en cuenta que las millas también sufren cierta devaluación, muchísimo menor que el peso argentino, por supuesto. Las aerolíneas suelen modificar las tablas cada determinada cantidad de años. Lo que hoy se necesita para un vuelo puntual, puede que en un par de años no alcance. Por eso no es recomendable comprar y guardar millas porque sí, sin un objetivo concreto, para evitar de alguna manera perder plata. Además, en los pasajes canjeados también difiere el costo en millas, según la fecha y el estado del vuelo. Si está muy lleno o próximo a la fecha lo más probable es que se requieran más millas. Lo mejor es el canje muy anticipado.

Así como hay continuas ofertas para comprar pasajes aéreos, también existen promociones para canje, que requieren muchas menos millas que las habituales. Suelen durar unos pocos días y también son habituales las ofertas en fechas especiales, como Cyber Monday. También las promociones para comprar millas, que pueden reducir el valor regular hasta la mitad. Hay que estar atento, porque es una buena alternativa cuando falta poco para lograr un viaje. Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, suele hacer promociones con millas con cupos limitados en clase promocional.

El principal enemigo de los programas de pasajeros frecuentes es la fecha de vencimiento de las millas, que caducan según diferentes criterios. Las que tienen más vida suelen ser las obtenidas por viajes. Las millas provenientes de puntos bancarios, compras de millas o transferencias suelen tener fecha de vencimiento más acotada. Por la pandemia hubo extensiones en los vencimientos: por ejemplo, Latam Pass prorrogó las millas vencidas entre el 1 de julio de 2021 y 1 de enero de este año.

Además de las millas acumuladas, también se vencen las categorías especiales a las que se accede por ser viajero (o consumidor) muy frecuente. Suelen durar un año, se necesita un mínimo de millas para calificar y otorgan beneficios extra, como acceso a salones VIP y upgrades.

Aerolíneas Argentinas extendió el vencimiento de las categorías Elite a los socios que caducaban entre el 31 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2021 y se postergó hasta el 31 de diciembre de este año.

Hay diferentes maneras de salvar las millas cuando se están por vencer, además claro, de hacer un nuevo vuelo pago, que extiende el vencimiento en la mayoría de los programas. Por ejemplo, en Aerolíneas Plus se puede canjear un pasaje y automáticamente se extiende el vencimiento de las millas restantes, incluso aunque ese vuelo no se haga, que sea solo a modo de salvataje.

Transferir millas que se están por vencer a otra persona es otra manera de salvarlas (el servicio tiene costo), pero no se puede comprar millas para extender el vencimiento.

Smiles, por ejemplo, da la posibilidad de extender el vencimiento de las millas por 30, 60 o 90 días y también ofrece reactivar las millas vencidas, servicios que tienen costo. El programa de Gol también ofrece una de las posibilidades más innovadoras con Viaje Fácil, que permite, de alguna manera financiar un pasaje, en algo similar a lo que podrían ser cuotas. Se reserva el ticket y se congela el precio en millas, con una anticipación de hasta 330 días previos al viaje. Luego se puede pagar con millas o millas más dinero. No importa que no se tengan las millas necesarias al momento de la compra. Se puede ir acumulando durante los meses restantes, hasta 60 días antes del vuelo, que hay que saldar. Una manera de comprarlas es por medio del Club Smiles, una membresía paga, que otorga mensualmente un paquete de millas a menor costo que la compra directa.

Las que se ganan sin volar

La entrada de las entidades bancarias en el mercado de las millas aéreas hizo más rápido el acceso a un canje de pasajes. Las alianzas se dan de dos maneras: una es por medio de tarjetas de crédito especiales asociadas a las aerolíneas en las que se suman millas directamente en el programa de pasajeros frecuentes, como fue el BBVA con Latam Pass, que terminó a fines de febrero; o como la tarjeta American Airlines del Banco Santander, que suma directamente millas para el programa AAdvantage y las tarjetas de Aerolíneas Plus emitidas por American Express, Credicoop, Hipotecario, Macro, Banco Nación y Banco Provincia, que suman millas por el acuerdo con Aerolíneas Argentinas.

Aunque Latam no opera más en el mercado doméstico, las millas del programa Latam Pass se mantienen y se pueden usar en los vuelos internacionales o canjearlas por vuelos de cabotaje en Ricale Viajes

Otra de las maneras es comprar millas con los puntos obtenidos en los programas de fidelización de los bancos o de tarjetas de crédito. Por ejemplo, con los puntos del programa Quiero del Banco Galicia se pueden comprar millas de Smiles e Iberia Plus. Con los puntos Membership Rewards, de la tarjeta American Express, se accede a millas de Aerolíneas Argentinas, Smiles, British e Iberia, entre otras aerolíneas. También con los puntos de Macro Premia se pueden canjear millas de Aerolíneas Plus.

Además, los bancos también tienen sus programas de fidelización para canjear por viajes. El BBVA, desarrolló Puntos Francés, que también da la posibilidad de combinar puntos más pesos. El banco ICBC junto con Despegar están lanzando una tarjeta conjunta que permite sumar puntos para canjearlos por viajes en la agencia online. Con los puntos se pueden obtener tickets aéreos y otros servicios, como noches de hotel, excursiones, etc. Además, Despegar ofrece el programa de fidelización Pasaporte, que lanzó en plena pandemia y que suma puntos por los consumos en la agencia. Este programa no se superpone con otros: también se suma en el caso de las tarjetas de crédito con las que se paga y las millas en la aerolínea elegida.

Flybondi y Jetsmart, las aerolíneas de bajo costo que operan en el país no ofrecen programas de pasajeros frecuentes, algo habitual en este segmento, ni forman parte de las alianzas internacionales, pero ofrecen programas de descuentos. Flybondi desarrolló el Club Flybondi, un sistema de membresía de un único pago anual de 3000 pesos, que ya cuenta con 40.000 suscriptores. Ofrece descuentos en la compra de pasajes que van de un 5 a un 20% por ciento para todo el grupo familiar.

El programa de Jetsmart se llama Club de Descuentos, una membresía que se adquiere una vez en el año y que permite acceder a descuentos en todas las rutas y los adicionales, como despachar la valija. La membresía cuesta 3000 peso y sirve para dos personas; $ 6000, para grupo familiar.

Las claves de los programas