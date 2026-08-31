Un ritual frecuente: ¿por qué algunos pasajeros tocan el avión antes de abordar?

WASHINGTON.- Cada vez que Michelle Tucker vuela, extiende la mano y le da al avión un pequeño golpe mientras aborda. “Como cuando le das a un perro una palmadita en la cabeza”, dijo Tucker, de 51 años, quien vive en San Francisco. “Ahora tenemos la conexión”. Como pasajera nerviosa, Tucker adoptó el hábito de su esposo desde hace 26 años, quien le da dos toques al avión. Sus hijos adolescentes hacen lo mismo. También lo hace un gran número de compañeros de viaje que tocan, golpean y acarician la aeronave mientras se preparan para lanzarse a través del cielo a 38.000 pies de altura.

Muchos de ellos han compartido el hábito en las redes sociales, encontrando espíritus afines entre otros pasajeros que tocan el avión y se alegran al descubrir que no están solos. Los comentaristas dicen que le dicen al avión “tú puedes” o le desean un vuelo seguro; incluso pueden decir una oración mientras apoyan la mano sobre la superficie. “Es un gesto sencillo y muy humano”, dijo Patrick Smith, piloto de una aerolínea comercial. “Seamos realistas, incluso el viajero más frecuente contempla su propia mortalidad en algún nivel cuando sube a un avión. Ese toque amistoso es un gesto de suerte y tranquilidad”. Tucker, quien escribe el blog de viajes familiares Staying Blonde, bromeó en un TikTok sobre “proteger a todos en este vuelo” con los toques. Dijo que el gesto sirve en parte como superstición y en parte como rutina para calmarse antes de un vuelo. “No creo que nuestros cuerpos estén hechos para entender lo que es volar por el aire”, dijo.

El gesto sirve en parte como superstición y en parte como rutina para calmarse antes de un vuelo ozgurcankaya - E+

“Los pasajeros inquietos a menudo adoptan rituales cuando viajan, usando cierta ropa, comiendo alimentos específicos o pronunciando frases precisas”, comentó Nathan Feiles, psicoterapeuta especialista en miedo a volar. También dijo que la acción de tocar el exterior del avión puede ser una superstición que les da a los viajeros una sensación de control o una forma de fomentar la confianza y la conexión con el avión, como acariciar a un caballo antes de montarlo.

Para algunos, tocar el costado del avión podría ser solo una forma de participar en una tendencia de las redes sociales, aunque una adoptada por personas que han volado de forma segura. Britney Wilson, de 45 años, fundadora de una agencia de marketing, pone su mano sobre el avión y dice una oración por los pilotos, la tripulación y los pasajeros mientras camina hacia el interior. Reza por la seguridad, el buen comportamiento en la cabina y la gracia. “Lo hago muy rápido e intento ser discreta para no asustar a nadie”, dijo. Si vuela con Southwest, apunta al ícono del corazón justo al lado de la puerta. “Creo que lo hicieron a propósito. Podrían haber puesto ese corazón en cualquier lugar. Es como darle un choque de manos al corazón”.

La asesora de viajes Katherine Dale, de 55 años, publicó un video en TikTok con la música de la película Misión Imposible. “En mi cabeza, tocar el avión significa que vamos a llegar a salvo”, explicó. “Sé que mi mano no está manteniendo realmente al avión en el cielo, ¡pero no estoy dispuesta a poner a prueba la teoría!”.

“En mi cabeza, tocar el avión significa que vamos a llegar a salvo”, confiesan algunos pasajeros Pixabay

Ha sido una rutina desde que tiene memoria, y la ha transmitido a sus hijos. Samantha Stogner, una profesora de danza de 25 años, ha estado tocando aviones para atraer la buena suerte durante años. Compiló un video que la muestra tocando más de una docena de aviones. Stogner dijo que la práctica podría haberse convertido en una compulsión que siente que debe hacer, pero le gusta pensar que “ayuda a poner buena energía” en el universo para su vuelo. “Simplemente un toque y una caricia de buena suerte y la energía que espero recibir en el vuelo”, dijo. Feiles, el psicoterapeuta, aseguró que los rituales previos al vuelo pueden ser útiles si ayudan a alguien a sentirse mejor para volar. Pero también advirtió que algunos pueden ser perjudiciales, especialmente si llevan a alguien a pensar en lo que podría salir mal como una forma de preparación mental o emocional. “Muchas veces, los rituales previos al vuelo pueden ser abrumadores emocionalmente, absorbentes y causar temor. Solo porque algo sea un ritual no significa que siempre sea algo que se sienta bien”.

Por parte del avión, Smith, el piloto, sostuvo que no hay problema con una pequeña palmadita al entrar. “Soy conocido por hacerlo yo mismo, aunque en mi caso es más un choque de puños”, concluyó.