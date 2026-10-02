Vino y gastronomía en dos propuestas imperdibles a una hora de Capital

A tan solo 65 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, Campana ofrece actividades para los amantes del vino y de la gastronomía. Dos ellas tienen fecha en este mes de octubre de acaba de comenzar: mientras que Bodega Gamboa prepara la sexta edición de su Encuentro Federal de Vinos, Estancia Vigil por su parte propone encuentro quincenales de degustación de grandes etiquetas.

Postal nocturna del Encuentro Federal de Vinos 2025 Santiago Leveling

Encuentro Federal de Vinos

Empecemos entonces por el Encuentro Federal de Vinos, que se celebrará el próximo sábado 24 de octubre y que reunirá a más de 50 bodegas provenientes de distintas regiones vitivinícolas del país. La propuesta combinará degustaciones, gastronomía, música en vivo y experiencias vinculadas al universo del vino.

El evento se desarrollará entre las 18 y las 23 horas en el predio de la bodega, ubicado a unos 65 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. La idea central es ofrecer un recorrido por la diversidad de terroirs, estilos y proyectos que conforman actualmente la vitivinicultura argentina.

Copas listas para la degustación en Estancia Vigil

Ciclo de catas

Mercado, el espacio de curaduría gastronómica de Estancia Vigil, propone un Ciclo de Catas viernes por medio, de 18.30 a 20.00, en el que cada encuentro propone el recorrido por los vinos de una gran bodega argentina, como Catena Zapata, Enemigo Wines, Luigi Bosca o Pulenta Estate, entre otros.

Cada encuentro del ciclo ofrece etiquetas diferentes

Se trata de degustaciones guiadas que son acompañadas por un maridaje en formato tapeo elaborado a partir de los quesos y charcuterie que se cuentan dentro de los seleccionados productos del Mercado.

Los cupos son limitados y con reserva previa, ya que el evento se realiza dentro del salón del Mercado, aunque ahora en primavera se extiende al patio que mira a los viñedos de Estancia Vigil.