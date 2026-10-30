Vuelve la feria Vinos con Historia

“Es valioso si perdura en el tiempo”. Ese es el lema detrás de la feria Vinos con Historia, cuya cuarta edición volverá a realizarse en el Sofitel Buenos Aires Recoleta. La cita es el 12 de noviembre, de 18 a 23 horas, y quienes asistan tendrán la posibilidad de degustar vinos de colección, cosechas históricas y etiquetas emblemáticas de algunas de las más destacadas bodegas argentinas.

Con la curaduría de las sommeliers María Mendizábal y Florencia Rampoldi, la propuesta apunta a acercar al público una selección de vinos que marcaron distintas etapas de la vitivinicultura nacional. Como en sus ediciones anteriores, los asistentes podrán recorrer diversos stands, conversar con representantes de las bodegas y descubrir la evolución de grandes etiquetas a través de diferentes añadas.

Algunas de las joyas de la vitivinicultura argentina que estarán disponibles a degustación serán: Angélica Zapata Alta Chardonnay 2011, Luigi Bosca Gala 2 Cabernet Sauvignon 2016, Humberto Canale Cava Privada Semillón 1987, Lagarde Guarda Blend 2003; y verticales como Pulenta Estate Gran Cabernet Franc 2006, 2010, 2014 y 2016, o Escorihuela Gascón Pequeñas Producciones Escorihuela Gascón Barbera 2016, 2020, 2021 y 2022, Trapiche Iscay Syrah Viognier 2014, 2015, 2018 y 2019, entre otras.

La experiencia se complementará con una propuesta gastronómica especialmente diseñada para acompañar los vinos, en un entorno que busca combinar degustación, aprendizaje y disfrute. Además de las etiquetas históricas, el encuentro permitirá conocer las tendencias actuales de la industria y la diversidad de terroirs que caracterizan al vino argentino.