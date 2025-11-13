Wine Star Awards. Una bodega mendocina fue elegida “Mejor bodega del nuevo mundo” por la prestigiosa Wine Enthusiast

La prestigiosa revista estadounidense especializada en vino Wine Enthusiast eligió a la bodega mendocina Luigi Bosca como “Mejor Bodega del Nuevo Mundo” (New World Winery of the Year), en el marco de la edición 2025 de sus Wine Star Awards. La ceremonia de entrega de los premios está prevista para enero de 2026, en Nueva York.

“Ya en el texto de la nominación, Wine Enthusiast destacaba que nos premiaba por nuestra trayectoria de más de 120 años y nuestro aporte significativo a la calidad del vino de nuestro país y principalmente de Mendoza”, comentó Alberto Arizu (h), cuarta generación de la familia fundadora de la bodega.

También, agregó, “por la gran visión de alguien como mi padre, que hace más de 50 años introdujo los primeros análisis de suelos, que entre otras cosas dieron origen a la DOC Luján de Cuyo, la preservación del material genético original de nuestros viñedos y la constancia y dedicación que hemos tenido en Luigi Bosca para hacer vinos de alta calidad durante tantos años”

Alberto Arizu padre y Alberto Arizu hijo participaron de una sesión fotográfica en la Finca El Paraíso y en la bodega Luigi Bosca. La producción puso en primer plano el vínculo familiar y la continuidad generacional, enmarcados en la colección de vinos De Sangre. Marcelo Aguilar López - La Nación

Cada año, los Wine Star Awards disgtinguen a las personalidades y empresas que han dejado una huella significativa en la industria del vino y las bebidas espirituosas. Considerados uno de los reconocimientos más influyentes a nivel global, valoran no solo la calidad de los productos, sino también la visión estratégica, la consistencia y el aporte al desarrollo del sector.

Días atrás, se conoció que el ingeniero Alejandro Pedro Bulgheroni fue galardonado con el prestigioso Lifetime Achievement Award en los Wine Star Awards 2025.

Bodega Luigi Bosca, en Mendoza

Con presencia en más de 60 mercados , Luigi Bosca se ha consolidado como una auténtica embajadora del terroir mendocino. Desde Wine Enthusiast destacaron esa proyección internacional que ha sabido llevar al mundo “un siglo de vinificación de lujo, Malbecs de alta calidad y excelencia mendocina”.