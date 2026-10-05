Administrar bien para cuidar mejor: las obras en el Méndez y la red de cercanía con las que ObSBA transforma su atención

“No conozco que en el sector público o privado de la ciudad se haya hecho una renovación de quirófanos de estas características”, advierte el presidente de ObSBA, la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor. Es que el Sanatorio Dr. Julio Méndez –el principal efector de la obra social de los estatales porteños, ubicado en Caballito– acaba de habilitar seis nuevos quirófanos, renovados por completo y equipados con tecnología de alta complejidad.

“La meta –prosigue Amor– es que el 80% de las cirugías de los afiliados y afiliadas de la obra social puedan hacerse en el Méndez. Y otra cosa muy destacable es que la obra se hizo con recursos propios y por pedido de las autoridades del sanatorio, sobre todo del personal médico. Verla terminada es cumplir el sueño de poner a la obra social al servicio de los afiliados”.

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La inauguración se da en el marco de un proyecto más amplio y ambicioso, que incluye tanto la modernización del principal efector de ObSBA como la descentralización de la atención para acercar los servicios en más puntos de la ciudad. De ahí que el plan contempla, además de diversas obras de infraestructura y equipamiento, todo un cambio de paradigma hacia la medicina preventiva.

“Uno de los principales desafíos sanitarios radica hoy en la buena administración de los recursos. Y en ese sentido, disponer de capacidad instalada propia resulta estratégicamente superior a depender de la derivación prestacional al sector privado a un costo mayor”, sostiene el titular de la obra social. Y añade: “Al mismo tiempo, se trata de estar preparados para afrontar las nuevas reglas de juego. Quienes logren permanecer van a ser quienes tengan efectores y servicios propios, profesionales bien preparados y todas las condiciones para brindar a sus afiliados una buena atención. Y en el medio, trabajar muchísimo el primer nivel y la prevención. Por ahí pasa la pelea de la salud del futuro”.

Entre la gestión actual y los desafíos que vienen

El plan integral de remodelación del Méndez se despliega en varios frentes, que incluyen tanto sumar tecnología como ampliar la capacidad de respuesta del histórico sanatorio.

Entre las novedades se destacan –además de los mencionados nuevos quirófanos– la incorporación de 16 camas en la Unidad Coronaria; la puesta en valor de todo el tercer piso (que incluye las áreas de Cuidados Intensivos y Cuidados Paliativos); la adquisición de tecnología para el área de Anatomía Patológica y la refacción del Aula Central. Muy pronto comenzará también la reforma integral del Laboratorio.

Transformación interna: la fachada histórica del Sanatorio Méndez hoy alberga una estructura médica modernizada con recursos propios y quirófanos de última generación.

El otro objetivo tiene que ver con fortalecer la “red de cercanía”, que comenzó a tomar forma en 2023 con la apertura de los centros de salud de Mataderos y Flores. El esquema de expansión territorial dio un nuevo salto durante 2025, cuando se inauguró la sede de Caballito y se incorporaron al sistema los centros de Lugano, Parque Patricios y Constitución. La meta, explican desde la entidad, tiene que ver con reducir los traslados y facilitar el acceso a la atención primaria, siempre a través de centros propios.

“Otra política que se puso en marcha, desde nuestra llegada, es el ‘Programa de Médicos de Cabecera’, profesionales de medicina familiar que orientan en la primera consulta y luego derivan, si es necesario, a alguna especialidad”, señala Amor. “Es cierto que es un paradigma nuevo, una forma distinta de trabajar, pero que en definitiva busca atención de calidad para el afiliado y afiliada. Y además, nos está permitiendo gestionar de forma más eficiente los turnos”, marca y enfatiza también en que es necesario trabajar desde el Estado y todo el sector para que los estudiantes de Medicina estudien especialidades que hoy no están siendo elegidas.

Alejandro Amor, presidente de ObSBA.

Con el sistema de médicos de cabecera como primer contacto, la obra social busca optimizar la gestión de turnos y agilizar los tiempos de espera.

En cuanto a la prevención –otro de los pilares centrales en esta gestión de ObSBA–, el presidente de la entidad destaca que el hecho de ocuparse de la salud antes de que la enfermedad sobrevenga es una de las formas más inteligentes de intervención, ya que así se evita escalar en la complejidad. “Esto no es nuevo. En la Argentina tenemos una tradición sanitaria sólida, y ya en la década del ’40 Ramón Carrillo encaró el primer gran despliegue de una política de prevención, que hoy sigue siendo vital a la hora de administrar de una obra social”.

En paralelo al plan, la actual gestión ObSBA sigue también de cerca algunos de los desafíos que actualmente atraviesan al sistema de salud. Entre ellos, Amor menciona el impacto creciente de los amparos por medicamentos de alto costo y tratamientos especiales (cuyo alcance y costo resultan difíciles de prever); la atención de las personas con discapacidad (que considera una responsabilidad central tanto del Estado como de las obras sociales); y los cambios regulatorios que amplían la participación de las compañías de seguros en el mercado de la salud. En este último punto, la Resolución 258/2026 de la Superintendencia de Seguros de la Nación habilitó la comercialización de seguros de salud bajo modalidad prestacional, abriendo con eso un nuevo escenario para el sector. Se trata, en definitiva, de transformaciones que se suman al reto más amplio de administrar los recursos de manera eficiente y sostener una atención de calidad en un sistema que atraviesa una etapa de profundos cambios.

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