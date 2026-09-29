Ni almendras ni nueces: este es el snack saludable que recomiendan los cardiólogos para bajar el colesterol malo

Los pistachos pueden convertirse en una alternativa para quienes buscan un snack sencillo durante el día. Además de su sabor, contienen grasas saludables, fibra, proteínas y otros nutrientes.

Su posible relación con la salud cardiovascular ha sido estudiada en diferentes investigaciones. Una revisión publicada en 2024 en la revista ‘Advances in Nutrition’ analizó los resultados de 76 estudios sobre el consumo de frutos secos y sus efectos en los niveles de grasa en la sangre.

Los investigadores encontraron que incluir estos alimentos en la dieta puede ayudar a mejorar algunos de estos niveles. Sin embargo, los resultados no fueron iguales para todos los indicadores analizados.

Otros snacks saludables que puede incluir en su alimentación

Pistachos: aportan grasas saludables, fibra y proteínas.

aportan grasas saludables, fibra y proteínas. Almendras: contienen fibra, proteínas y grasas insaturadas.

contienen fibra, proteínas y grasas insaturadas. Nueces: son una fuente de grasas saludables.

son una fuente de grasas saludables. Frutas: aportan fibra, vitaminas y minerales.

aportan fibra, vitaminas y minerales. Avena: contiene un tipo de fibra que puede ayudar a controlar el colesterol.

Una porción de pistachos puede acompañar una alimentación variada

En el caso de los pistachos, el análisis encontró una reducción significativa del colesterol total. Este resultado se suma a investigaciones anteriores que han estudiado de forma específica los efectos de este alimento.

Por otro lado, investigaciones anteriores también han estudiado directamente este alimento. Un ensayo publicado en ‘The American Journal of Clinical Nutrition’ observó que las personas con niveles elevados de colesterol presentaron una disminución del llamado colesterol malo al incluir pistachos en su dieta.

Una posible explicación está en sus grasas insaturadas, que pueden ser beneficiosas cuando reemplazan alimentos con mayor cantidad de grasas saturadas. También contienen fibra y fitoesteroles, sustancias presentes de forma natural en algunos alimentos.

Ahora bien, esto no significa que comer pistachos por sí solo sea suficiente para controlar el colesterol. Una alimentación equilibrada, actividad física regular, no fumar y mantener un peso saludable también son importantes para cuidar el corazón.

Por eso, pueden incluirse como una opción de snack dentro de una dieta variada. Lo ideal es elegirlos naturales o sin sal añadida y evitar aquellos que tienen coberturas de azúcar u otros ingredientes que aumenten su contenido de sal o calorías.