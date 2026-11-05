Casa de té Arrayán cumple 90 años: un ícono de la historia y la tradición patagónica

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- En 1936, cuando San Martín de los Andes era apenas un pequeño poblado de montaña de unos 2000 habitantes rodeado de naturaleza agreste, una joven inglesa de 26 años llamada Renée Dickinson llegó a la Patagonia para visitar a su hermano Barney.

El tradicional afternoon tea se sirve en torres de tres niveles que integran sándwiches caseros, scones y repostería regional Belén Grosso

Durante una caminata por la ladera del cerro Coronel Díaz, a la vera de la mítica Ruta de los Siete Lagos, encontró un claro con una vista panorámica inigualable del lago Lácar y decidió que ese sería su lugar en el mundo. Allí construyó su hogar y dio origen en 1936 a la casa de té Arrayán, la más antigua de la Patagonia. Ahora que cumple nueve décadas de vida, este icónico refugio celebra su trayectoria con sus icónicos blends de autor, muestras históricas y una canción original compuesta por Paz Martínez.

La audaz iniciativa de Renée comenzó a tomar forma incluso antes de la creación de la reserva nacional Lanín (1937) y de su posterior declaración como Parque Nacional (1945). En tierras cedidas para fomentar el turismo naciente, y proyectada por un arquitecto del estudio de Alejandro Bustillo, se erigió una edificación de madera de ciprés y troncos caracterizada por sus amplios ventanales orientados al agua y un gran hogar a leña.

Renée Dickinson junto al hogar de piedra de la casa de té

La casa fue bautizada como Arrayán –nombre de origen mapuche que evoca el sitio “donde cae el último rayo de sol”– e inauguró en 1936 su clásica propuesta que combinó la elegancia del ritual del té inglés con la calidez patagónica.

Aunque Renée falleció prematuramente en 1943 y sus restos descansan en un memorial dentro del propio predio, el proyecto continuó a través de su hermano Barney, su cuñada Frances y más adelante su sobrina Janet Dickinson, quien plasmó la memoria familiar en el libro Historia del Arrayán. Desde 2016, la familia Aristizábal encabeza una etapa de restauración y puesta en valor del patrimonio cultural e histórico del lugar.

Retrato de Renée Dickinson, fundadora de Arrayán.

El alma gastronómica de Arrayán conserva intacta su identidad: en la cocina continúa encendido el horno de leña original, maniobrado por la pastelera Gloria Figueroa, quien lleva más de dos décadas al frente de las preparaciones artesanales. El tradicional afternoon tea se sirve en torres de tres niveles que integran sándwiches caseros, scones y repostería regional.

Junto a la repostería, la tea blender Ornella Aristizábal creó una colección de blends de autor cuyos nombres rinden tributo a las mujeres pioneras que sostuvieron la casa a lo largo de las décadas. Los visitantes pueden disfrutar del blend Renée, una equilibrada combinación de té verde con ralladura de jengibre, menta, limón y un toque de lemon grass, o del blend Janet, una infusión aromática a base de hibisco, rosa mosqueta, cáscaras de naranja, manzana silvestre y frutos rojos (berries). Claro que también se destaca el blend Frances, creado en honor a la mujer que lideró la cocina familiar junto a Barney Dickinson.

Con motivo de los festejos por los 90 años, estos blends especiales no solo se ofrecen para disfrutar en el salón panorámico, sino que también se presentan en latas coleccionables de saquitos para llevar el sabor de la casa a nuevos destinos.

Vista aérea de la casa de té Arrayán y el lago Lacar de fondo.

El evento central por el 90° aniversario se conmemora hoy 5 de noviembre con un emotivo encuentro cultural. La celebración incluye el estreno de una canción original del reconocido compositor Paz Martínez, escrita especialmente en homenaje a Renée Dickinson.

El tributo se complementa con la proyección de una pieza audiovisual con fotografías históricas y tomas actuales, además de una muestra documental que permanecerá abierta hasta diciembre.

Declarada patrimonio histórico y arquitectónico municipal por la Ordenanza 3326/99, la finca de tres hectáreas ofrece además un sendero interpretativo de un kilómetro con tres miradores panorámicos, un anfiteatro natural rodeado de alerces y el memorial de la fundadora, sumado al alojamiento exclusivo Arrayán Lake View Mountain Lodge.

A 90 años de su apertura, aquel rincón elegido por una joven británica continúa siendo el mirador predilecto para contemplar la inmensidad del lago Lácar.