U.Natural: el método de entrenamiento que utiliza el peso corporal para optimizar la fuerza, la coordinación y el equilibrio

Entre las tendencias que buscan innovar en el entrenamiento y la movilidad física, asoma una que gana un espacio cada vez más firme por su enfoque biomecánico y una premisa central: el uso exclusivo del propio peso corporal. Lejos de las rutinas fragmentadas de musculación tradicionales —centradas en aislar grupos musculares mediante máquinas—, el entrenamiento de U.Natural rescata la riqueza de los patrones de movimiento naturales, orgánicos e integrales, estrechamente vinculados a las artes marciales y, en particular, al jiu-jitsu brasileño.

“La gimnasia natural es una forma de entrenamiento que utiliza el propio peso corporal y combina diferentes movimientos, muchos de ellos relacionados con el jiu-jitsu”, sintetiza la esencia de esta disciplina Matías Simonelli, director de Alliance Buenos Aires y reconocido especialista con más de 23 años de trayectoria.

Como profesor de educación física, Simonelli resalta que una de las características fundamentales y más atractivas de este método radica en la capacidad de desarrollar secuencias armónicas e interconectadas que involucran a todo el organismo: “Una de sus características más interesantes es la posibilidad de conectar movimientos y construir secuencias fluidas, trabajando simultáneamente la movilidad articular, la fuerza, la coordinación y el control corporal”, explica.

Al momento de encarar una disciplina basada en el peso corporal, surge de inmediato la comparación con la calistenia, un método ampliamente difundido en parques urbanos y gimnasios durante los últimos años. Si bien ambas corrientes comparten un pilar común —la decisión de prescindir de equipamiento, cargas externas o pesas para entrenar, utilizando la gravedad y la propia masa corporal—, sus objetivos y sus filosofías de movimiento divergen en aspectos claves. Mientras la calistenia tradicional suele poner el foco en la fuerza pura, la resistencia muscular localizada y el dominio de posiciones o ejercicios estáticos específicos (como las dominadas, las flexiones de brazos o las banderas en barra), U.Natural y la gimnasia natural priorizan la tridimensionalidad, la rotación articular y la continuidad del flujo motor sobre el suelo.

La disciplina prioriza la tridimensionalidad, la rotación articular y la continuidad del flujo motor sobre el suelo PeopleImages.com - Yuri A - Shutterstock

“Si bien ambas prácticas tienen en común la utilización del peso del propio cuerpo, en los movimientos de gimnasia natural que utilizamos dentro del jiu-jitsu, ponemos especial énfasis en la movilidad, las transiciones entre posiciones y la continuidad del movimiento”, precisa Simonelli. De este modo, la gimnasia natural no busca únicamente la fuerza o la hipertrofia, sino la libertad de movimiento, permitiendo que el cuerpo transite de una postura a otra sin pausas bruscas ni bloqueos, desarrollando una inteligencia corporal integral que se adapta a las exigencias biomecánicas de cada transición.

De Río de Janeiro a los tatamis argentinos

El origen de la ginástica natural remite al auge de las artes marciales y el entrenamiento al aire libre en Brasil durante las últimas décadas del siglo pasado. Concebida y desarrollada formalmente en el país vecino por el profesor de educación física Álvaro Romano, su trabajo pionero consistió en sistematizar una metodología que articulaba las posturas y desplazamientos de suelo característicos del jiu-jitsu con ejercicios de autocarga y diversas corrientes de conciencia corporal. Aquel enfoque innovador tuvo su epicentro en la ciudad de Río de Janeiro, donde comenzó a ser aplicado con éxito como un pilar indispensable en la preparación física de surfistas, luchadores y deportistas de alta competencia.

Si bien la práctica más tarde se popularizó como U. Natural, en referencia a un entrenamiento “urbano” o “universal” enfocado en la propia naturaleza del individuo (“you”), su fundador la denominó originalmente como ginástica natural, haciendo foco directo en el rescate del movimiento humano instintivo y libre de ataduras.

En lo que respecta a su desembarco en la Argentina, la disciplina ingresó de manera orgánica a través de los tatamis y los centros de entrenamiento de artes marciales. Simonelli, cuya carrera incluye el título de campeón mundial de la CBJJE, campeón sudamericano y una década radicado en São Paulo compitiendo para el prestigioso equipo Alliance, relata su vivencia como deportista: “Mi primer contacto con ginástica natural fue a través del jiu-jitsu durante los diez años que viví en São Paulo, entrenando y compitiendo. Por entonces ya era habitual utilizar este tipo de movimientos en las entradas en calor”, recuerda.

El origen de la ginástica natural remite al auge de las artes marciales y del jiu jitsu en Brasil Unsplash

Las clases están diseñadas a partir de un desarrollo progresivo para adaptarse tanto a personas sedentarias como a atletas de alto rendimiento. Como señala Simonelli, la enseñanza consiste en construir un verdadero lenguaje corporal paso a paso: los principiantes comienzan con el conocimiento de las posiciones fundamentales, aprendiendo a reconocer su cuerpo y comprender los movimientos básicos. A medida que avanzan, esas posiciones empiezan a conectarse, convirtiéndose en secuencias y, posteriormente, en sistemas de movimientos. En el nivel intermedio profundizamos el aprendizaje técnico e introducimos progresivamente situaciones de combate. Finalmente, en los niveles avanzados y de competición, los alumnos trabajan con mayor intensidad, velocidad y complejidad táctica.

De esta manera, al trabajar simultáneamente la flexibilidad activa, la fuerza funcional en amplitudes articulares máximas, el equilibrio y la propiocepción, el practicante desarrolla un cuerpo resistente y versátil, con una notable reducción en el riesgo de lesiones. A su vez, la capacidad de ejecutar rutinas completas sin necesidad de máquinas ni elementos convierte a esta práctica en una alternativa sumamente accesible y sustentable a largo plazo.