Célula de bosque: lo nuevo para recuperar sitios degradados y biodiversidad

Es sabido que los incendios, la deforestación y la pérdida de cobertura vegetal, entre otras contingencias, dañan y transforman ambientes y ecosistemas. En la Argentina, un trabajo científico multidisciplinario desarrolla tecnologías que apuntan no solo a recuperar la vegetación, sino también las funciones ecológicas y la biodiversidad.

Las células de bosque son comunidades vegetales que se producen y se implantan como unidades integradas gentileza CDB

“El país necesita y tiene la gran oportunidad de desarrollar nuevas tecnologías de restauración ecológica para conservar su biodiversidad”. Con esa certeza se puso en marcha el proyecto Célula de Bosque, que recurre a “soluciones basadas en la propia naturaleza”, destaca Lelia Imhof, directora del Instituto de Recursos Naturales y Sostenibilidad (Irnasus), dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y de la Universidad Católica de Córdoba (UCC), promotores de la iniciativa.

Imhof, científica e investigadora de reconocida trayectoria, distingue que “la célula de bosque propone una manera diferente de abordar ese desafío: en lugar de trabajar con especies individuales, diseñamos comunidades vegetales que se producen y se implantan como unidades integradas”, y aclara que “no existe una solución única, porque cada ecorregión tiene sus propias especies, condiciones ambientales y dinámicas ecológicas”.

“A partir de ese diagnóstico, diseñamos las células, evaluamos sus contenedores biodegradables y sustratos, y estudiamos cómo se desarrollan las plantas durante su establecimiento. La idea es contar con unidades de vegetación nativa que puedan producirse, transportarse e implantarse de manera eficiente”, señala.

Trabajo interdisciplinario

Las células son personalizadas para cada ecorregión, no existe una solución única gentileza CDB

Las células de bosques se desarrollan en el Campo Experimental de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UCC, donde trabajan “en su diseño, experimentación y validación. El equipo está integrado por investigadores del Irnasus y del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv), junto a estudiantes de grado y posgrado. Es un trabajo en el que participan biólogos, ingenieros, agrónomos, biotecnólogos y licenciados en gestión ambiental”, subraya la experta.

Imhof precisa que Célula de Bosque se formalizó en 2025, en el marco del programa Desafío Innovar por el Clima, impulsado por organismos públicos y privados, y sostiene que ese “apoyo fue fundamental para transformarlo en un proyecto de desarrollo y validación tecnológica”.

En tanto, el investigador y profesor Mario Suárez, que participa del proyecto, sostiene que “esto es un cambio de paradigma” y llama a “tomar conciencia sobre la necesidad y urgencia que tiene la recuperación de la cobertura vegetal en todas sus formas”. Se refiere a que un bosque es “mucho más que un conjunto de árboles, ya que las distintas especies interactúan entre sí en forma sinérgica” y los árboles “siempre prosperan acompañados por plantas nodrizas”.

Cuando las células están listas y el terreno preparado, se realiza el traslado y la implantación gentileza CDB

Paso a paso

El proceso contempla varias etapas y los tiempos varían según el sitio y la disponibilidad de materiales. “Primero realizamos un relevamiento del lugar y diseñamos la célula de bosque más adecuada. Esta etapa demanda aproximadamente una semana y permite definir las especies, la composición de la comunidad vegetal y las características de la unidad que vamos a producir”, cuenta Imhof.

“Luego viene el armado de las células, que incluye la adquisición de insumos y la preparación de las plantas. Puede llevar entre 15 y 45 días. Una vez armadas, pasan al invernadero, donde crecen durante unos 30 y 90 días”, prosigue.

Cuando las células están listas y el terreno preparado, “se realiza el traslado y la implantación, que puede concretarse en una jornada”. Después comienza el seguimiento en el sitio definitivo mediante “una plataforma de monitoreo que permite registrar la evolución de las células, cómo se adaptan las plantas y evaluar su desarrollo; información que también nos permite mejorar y ajustar la tecnología”.

Emmanuel Hick, otro de los magísteres involucrados, anhela “que los envases biodegradables sean de uso comercial; que cualquier persona pueda adquirir plantas en un vivero, en contenedores fabricados a partir de subproductos de la industria local”. Asimismo, menciona que el equipo aspira “a que estos envases proporcionen ventajas adicionales, como el aporte de nutrientes o absorción de agua”, y también “pretendemos disponer de una tecnología que permita monitorear a distancia la evolución de los individuos plantados. En eso estamos trabajando”, afirma.

Del invernadero al territorio

“Un paso muy importante es pasar de la experimentación controlada a la evaluación en territorio. Hasta el momento, la célula de bosque se ha validado en condiciones de invernadero y mediante ensayos controlados en el Campo Experimental de la UCC. También avanzamos en su evaluación en la ciudad cordobesa de Despeñaderos”, indica Imhof.

Anticipa que “la próxima etapa contempla una validación territorial en tres espacios: el Campo Experimental de la UCC; el predio de Despeñaderos Florece, en la ciudad de Despeñaderos; y el Colegio Agrotécnico Padre Domingo Viera, en Alta Gracia”, otra ciudad de la provincia mediterránea.