Con más de 60 experiencias, hoy comienza el Bienestar Fest en el Hipódromo Palermo

Bajo el lema “Soltá, sentí, animate”, hoy arranca Bienestar Fest, el festival de bienestar más importante de la Argentina, organizado por LA NACION y OSDE en el Hipódromo Palermo.

Serán dos días para vivir un fin de semana especial, con propuestas para conectar con uno mismo y explorar nuevas disciplinas: practicar taichí y yoga, meditar, bailar, descubrir los secretos de la alimentación consciente, animarse a nuevas prácticas como el kalaripayattu y escuchar charlas inspiradoras de referentes del sector.

Con más de 60 experiencias y actividades para todas las edades organizadas en seis espacios diferentes, la idea es que cada participante pueda armar su “propia agenda”. La programación es amplia y diversa y las opciones se multiplican en un recorrido que combina movimiento, espiritualidad, descanso y entretenimiento.

Agenda Bienestar Fest Sábado 24

El festival abrirá sus puertas a las 11.30 con experiencias que se extenderán hasta las 19 y continuará el domingo en el mismo horario. Las entradas cuestan $25.000 por día o un pack por las dos jornadas $40.000. Se pueden adquirir a través de la web mundoticket.com o por boletería en el hipódromo.

Después de convocar a más de 8000 personas el año pasado, la segunda edición del festival redobla la apuesta y será el lugar apropiado para probar y descubrir todo tipo de experiencias de bienestar: desde cuencos tibetanos hasta participar de una sesión de hipnosis o entrenar con los movimientos que hacen los animales.

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Seis escenarios

El predio estará dividido en áreas: el Escenario Principal Flux, pensado para moverse y activar la energía; el Espacio Inspiración, dedicado a las grandes conversaciones sobre salud y bienestar; la Zona Chill, pensada para conectar con el cuerpo, la mente y el espíritu; y la Isla Zen, donde convivirán disciplinas de bajo impacto y prácticas contemplativas.

Bienestar Fest

Además, entre las principales novedades de esta edición se destaca la isla Sound Healing, un nuevo espacio pensado para quienes buscan regalarse una pausa y sumergirse en experiencias de inmersión sonora. A través de gongs, cuencos, instrumentos ancestrales y distintas frecuencias se crearán paisajes acústicos diseñados para favorecer la relajación profunda. Aunque durante siglos estas prácticas formaron parte de distintas tradiciones orientales, hoy también despiertan el interés de la investigación científica por su potencial para disminuir el estrés, favorecer estados de calma y facilitar procesos de descanso y recuperación.

Otra novedad para este año es el sector especialmente pensado para los más chicos: Bienestar Fest Kids, con actividades diseñadas para que los niños puedan explorar el bienestar a través del arte, el movimiento y la creatividad. Además, contará con una plaza de juegos donde podrán divertirse y compartir mientras disfrutan junto a sus familias de una jornada repleta de experiencias.

La propuesta se completa con la Isla Activa SportClub, un espacio dedicado al movimiento y la actividad física, con distintas clases para entrenar, activarse y disfrutar del ejercicio al aire libre, y con el Espacio Astro Place, donde cada visitante podrá acceder a su carta natal y descubrir nuevas dimensiones de la personalidad. También habrá food trucks para disfrutar de un menú saludable y un paseo de compras para mimarse con un regalito.

Agenda de hoy

El festival abrirá con una experiencia de zumba imperdible a cargo de la instructora certificada Sharon Silva, quien pondrá a todos los participantes en movimiento al ritmo de la música.

En el Espacio Inspiración, el entrenador y coach de fitness Daniel Tangona dará una charla sobre por qué la salud es considerada como el nuevo lujo, algo que no se compra sino que se construye todos los días. Fernando Niizawa, conferencista y autor de Ikigai también será de la partida con una exposición sobre sabiduría japonesa. Por otra parte, el neurólogo Conrado Estol se centrará en uno de los grandes desafíos de la salud pública: la prevención del accidente cerebrovascular, el resultado visible de procesos biológicos que se acumulan durante décadas. A partir de recomendaciones, explicará qué decisiones cotidianas pueden reducir significativamente el riesgo y por qué cuidar el cerebro empieza mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas.

Los vínculos estarán a cargo del psicólogo Tomás Cuirolo, que se dedica a investigar la conciencia. El influencer expondrá sobre cómo abordar temas universales como la transformación, el crecimiento y el autoconocimiento. Bajo la premisa “El amor no duele, el ego sí”, Nicolás Reinoso viaja desde los Estados Unidos para hablar sobre las razones por las que no se encuentra pareja y los sesgos inconscientes que afectan el comienzo de una relación. Reinoso invita a despertar una forma de pensar distinta y a encarar vínculos de una manera diferente.

La alimentación saludable también tendrá un lugar destacado con una charla by Foodit a cargo del reconocido chef Pablo Martín, periodista y autor de once libros. Durante el encuentro, compartirá las claves de su técnica para incorporar hábitos de alimentación más conscientes, con herramientas prácticas que permitan sostenerlos en el tiempo y convertirlos en parte de la vida cotidiana. Clara Correa, especialista en ayurveda, la medicina tradicional de la India, explicará qué le pasa al cuerpo con la llegada de la primavera.

Bienestar Fest, un evento para soltar tensiones y conectarse con el lado bueno de la vida Fabián Marelli

En su nueva faceta como coach y creadora de experiencias transformadoras, Natalia Lobo guiará una meditación que invitará a los participantes a conectar con el cuerpo, con las células y a escuchar el sonido que brota de nuestra esencia más pura. “Como decía Nikola Tesla, somos una antena y atraemos lo que vibramos. Por eso, vamos a aprender a vibrar sin interferencias”, resume su propuesta la reconocida actriz.

Por su parte, Giselle Ochoa conducirá una práctica de coherencia rápida que propone dirigir la atención hacia la zona del corazón, respirar de manera lenta y rítmica y evocar una emoción positiva, como la gratitud o la compasión.

El arte, otra de las expresiones que invitan a conectar con el lado bueno de la vida, también tendrá su espacio en el festival con una actividad guiada por Teresa Prieto y Thais Montero.

A la hora de mover el cuerpo, Brenda Cohen con 5Ritmos guiará a los participantes para que se dejen llevar por el pulso de los sonidos. Fluido, staccato, caos, lírico y quietud: los cinco estados por los que atraviesa cada clase. También será la oportunidad para descubrir distintas disciplinas como el animal flow con Agustín Carmuega; kalaripayattu junto a Carla Guida; jiu-jitsu brasileño, con Facundo Sirimarco y Jesús Vila; y de asistir a una clase de taichí con el prestigioso maestro chino Liu Ming.

El abanico de propuestas incluye también yoga facial, de la mano de Cecilia Navarro Gamboa; yoga de la risa, con María Laura Bardelli; y el método DeRose con Agustina López Garrón y Luciano Troentle. Además, se podrá participar de una hipnosis para aliviar dolores junto a Paula Echeverría y de una sesión de colorimetría con la asesora de imagen Danisa Bevcic. Nacho Monti invitará a una actividad de TPH (Terapia Postural Holística) y Agustina Echegoyen a una clase de stretching mientras que Bánssu presentará una experiencia de afrodance en la que la música y el ritmo serán el punto de partida para explorar el movimiento.

Es fundamental llevar ropa cómoda para divertirse y moverse al ritmo de la música Fabián Marelli

El cierre, a cargo de Gonga, vibrará al ritmo de gongs, handpans, mantras y música electrónica. Un final para moverse, soltar tensiones, disfrutar y prepararse para continuar mañana con la gran fiesta del bienestar.