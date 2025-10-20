La hace Manu Ginobili. De qué se trata el TPH, la terapia creada por un argentino que podés probar en el Bienestar Fest

“Vivimos anestesiados, la propuesta es anímate a reencontrarte con tu eje”, invita Nacho Monti, creador del TPH, la Terapia Postural Holística que invita a reconectar con lo físico, interpretar el dolor y liberar tensiones. Durante esta experiencia que se realizará en el Bienestar Fest vas a descubrir que el bienestar no llega por hacer más, sino por aprender a estar mejor. En apenas treinta minutos, vas a vivir un espacio de pausa, exploración y redescubrimiento: una forma diferente de habitar tu cuerpo, de liberar tensiones y de volver a tu eje natural.

TPH es mucho más que una práctica corporal. Es un enfoque sistémico postural que integra cuerpo, mente y emoción para restablecer el equilibrio desde adentro hacia afuera.

Nacho Monti practica uno de los ejercicios en el lugar donde vive: Bariloche

A través de movimientos simples, respiraciones conscientes y ejercicios de percepción corporal, vas a experimentar cómo el cuerpo puede transformarse en una puerta de acceso al bienestar integral.

Para conocer el cronograma del Bienestar Fest hacé clic acá

Esta terapia fue creada por Nacho Monti, quien acompaña a referentes como Pepe Sánchez y Manu Ginóbili. Su preparación le permitió integrar técnicas de conciencia postural, ejercicios de flexibilidad y fortalecimiento, junto con prácticas de atención plena y meditación para aliviar dolores y tensiones.

Si querés saber más del Bienestar Fest hacé clic acá.

Cada postura, cada gesto y cada tensión cuentan una historia. Nuestro cuerpo guarda memorias de lo que vivimos, de cómo nos defendemos, de lo que sentimos y de lo que callamos. Por eso, cuando liberamos el cuerpo, también liberamos emociones, pensamientos y patrones que nos limitan. TPH propone una forma de reorganizarte internamente: no desde la exigencia o la corrección, sino desde la escucha, la sensibilidad y la integración.

Cada postura, cada gesto y cada tensión cuentan una historia

La experiencia es completamente vivencial. No hace falta tener experiencia previa ni una condición física particular. Solo ganas de habitarte, de sentir, de volver a conectar.

En el espacio del Bienestar Fest, Nacho Monti te guiará en un viaje de reconexión corporal donde lo importante no es hacer “bien” un ejercicio, sino permitirte sentirte bien mientras lo hacés. Vas a moverte, respirar, soltar y descubrir que el cuerpo tiene una inteligencia natural que sabe cómo volver al equilibrio cuando le damos el espacio y la atención necesaria.

La TPH nació como resultado de una búsqueda personal y de muchos años de estudio, investigación y trabajo clínico. Su creador, Nacho Monti, desarrolló el método tras más de 14 años de experiencia en el Hospital Italiano de Buenos Aires, sumando horas de exploración, observación y práctica con cientos de pacientes y alumnos. Hoy continúa profundizando y compartiendo este camino desde la Patagonia, integrando ciencia, consciencia y sensibilidad humana.

No hace falta tener experiencia previa ni una condición física particular

El TPH combina fundamentos de la biomecánica, la neurofisiología, la percepción corporal y la regulación emocional.

Es una práctica que ayuda a aliviar dolores posturales, mejorar la energía vital, reducir el estrés y reconectar con una sensación de presencia y bienestar sostenido. En tiempos donde corremos detrás del bienestar como una meta, TPH propone un giro simple y profundo: volver al cuerpo como punto de partida.

Porque cuando el cuerpo se organiza, la mente se calma. Y cuando la mente y la emoción se alinean con el cuerpo, aparece un estado de armonía que no se puede explicar… solo se puede vivir.

Esta experiencia es una invitación a bajar la velocidad, a respirar distinto y a sentirte más presente. Un espacio donde lo cotidiano se detiene por un instante, y el cuerpo se convierte en el lugar donde todo puede volver a empezar.