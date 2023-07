Cuatro estrategias para fortalecer la autoestima, según una reconocida psicóloga española

Silvia Congost, psicóloga experta en dependencia emocional, revela las estrategias para potenciar la autoestima en el ciclo “Aprendemos Juntos 2030″, la plataforma del BBVA que emite sus contenidos en forma exclusiva por LA NACION

Tener una autoestima sólida es la llave para transitar la vida con confianza y con la certeza de que pase lo que pase, se podrá resolver cualquier adversidad que se presente. Se trata de confiar, de ser conscientes de las capacidades y el potencial que cada uno tiene. Esta forma de ser no se consigue de un día para el otro: tiene que ver con un aprendizaje que se va forjando desde la niñez, que en ocasiones continúa durante la adolescencia y a veces también en la adultez. Algunos la alcanzan más rápido, a otros les lleva un proceso más largo.

Para Silvia Congost, psicóloga experta en dependencia emocional, relaciones tóxicas y conflictos de pareja. tener una buena autoestima es sinónimo de “abrazar nuestra alma”. Durante una charla en el ciclo “Aprendemos Juntos 2030″, la plataforma de BBVA, reflexiona sobre este concepto con un grupo de adolescentes y, en conjunto con el reconocido psicólogo Walter Riso, brindan herramientas para construir la confianza en uno mismo.

“Hablar de autoestima no tiene sentido sin reflexionar sobre nosotros mismos. De hecho, cuenta la leyenda de la antigua Grecia, que los visitantes que consultaban el oráculo de Delfos, lo primero que encontraban en el Templo era una frase que decía ´conocete a ti mismo´”, menciona la experta.

Esta premisa, a simple vista parece sencilla, pero en el fondo no lo es: “Conocerse a fondo es realmente complicado”, sostiene Congost, sobre todo para los jóvenes que se encuentran transitando la adolescencia, etapa en la que están moldeando su personalidad y descubriendo sus intereses. En este camino, donde se enfrentan a un sinfín de sentimientos sin cesar: miedo, alegría, timidez, vergüenza, tener la suficiente confianza en ellos mismos les permitirá transitar la vida con los pies bien plantados sobre la tierra y con la convicción de que están yendo por el camino correcto.

Pero, ¿cómo se logra? Para ello, Congost comparte un video de Riso donde revela lo que para él son los cuatro pilares básicos de la autoestima -que se pueden desarrollar y enseñar en cualquier momento de la vida-. Simplemente, dice la especialista, lo fundamental es entender que “no se trata de tenerla por las nubes ni tampoco ser engreídos, sino en que esté sólida”.

Estrategias para fortalecer la autoestima

La primera herramienta que menciona Riso es la del autoconcepto, la cual explica de la siguiente manera: “Te aceptás como persona o no”. Específicamente, puntualiza el psicólogo, tiene que ver con no lastimarse a uno mismo. En segundo lugar enumera a la autoimagen, que alude a “qué tanto te gustás o no te gustás”. Entender esto, es darse cuenta que “a uno no lo valida la gente ni el entorno”, confiesa Riso, más bien, dice que la valoración personal nace de uno mismo.

Como tercer eje se encuentra el autorreforzamiento. Un aspecto donde entra en juego la idea de “darme gustos”, comenta el experto y ahonda: “El niño tiene que aprender a autoelogiarse, autorreforzarse y tener la capacidad de reconocer y decir ´lo hice bien´”. Por último está la autoeficacia, un concepto muy importante que se asocia al nivel de confianza que se tiene con uno mismo y al hecho de poder reconocer las habilidades y las competencias necesarias para enfrentarse con éxito a las distintas situaciones que presenta la vida y persistir en ellas. En este sentido, para Riso, “hay que enseñarle a los niños que tener seguridad propia es sinónimo de ponerse a prueba, es la cultura del esfuerzo” y remata con una frase para grabarse en la mente: “Lo importante no es la cantidad de veces que te caigas, es las veces que te levantes”.

Vivir momentos duros, donde se pone a prueba el límite, ayudan a que las personas se de cuenta de lo fuerte que son y así, consolidar su autoestima Shutterstock

Vivir momentos duros, donde se pone a prueba el límite, ayudan a “darnos cuenta de lo fuerte que somos y consolidar la autoestima”, cuenta Congost. Es que son estas situaciones las que desafían y sacan lo mejor de uno. En términos de la psicóloga, cuando alguien está de cara a un obstáculo, automáticamente “busca en su interior todos los recursos y se da cuenta de lo capaz que es para revertir lo que está pasando y seguir adelante”.

En primera persona

Durante la charla de Congost, algunos de los jóvenes presentes se animaron a desmantelar las tácticas personales que utilizan para mejorar su autoestima. Quien rompió el hielo fue Javier: “A mí lo que me ayuda muchísimo es sentirme realizado”, dijo. Luego, fue Carlos, un joven de 20 años quien tomó la palabra. Lo que a él le sirve para sentirse seguro es “el encuentro, el estar con amigos”. Por su parte, María de 17 años, confesó que para mejorar su confianza, apenas se levanta, se mira al espejo y se dice a sí misma: “Hoy va a ser un buen día”. Por su parte, a Juan, también de 17 años, lo que más le funciona se resume en “tener una conversación muy larga después de una noche de cervezas con un amigo que quiero mucho”.

En definitiva, en busca de la autoestima, cada cual adopta las herramientas que más le sirven y que tienen a mano, y muchas veces, se sorprenden de las inmensas cosas que son capaces de hacer. En este sentido, cualquiera que lo desee, puede alcanzar la confianza personal, el único requisito es proponérselo, ir tras ello y “permitirnos sentirnos vulnerables”, cierra Congost.

Podés disfrutar de la charla completa que compartió la psicóloga en "Aprendemos Juntos 2030″, la plataforma del BBVA