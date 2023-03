El profesor de Harvard que se hizo famoso por sus clases sobre felicidad da tres claves para ser feliz

escuchar

Ser feliz es un anhelo universal: atraviesa a todas las personas, de todos los tiempos. Pero la gran pregunta es: ¬Ņse puede aprender a ser feliz?

En un mundo dinámico y en constante cambio donde rige la virtualidad, lo inmediato y hay estímulos por doquier, alcanzar la felicidad y apreciar la vida que se tiene parece un desafío. Aunque lo cierto es que cuando se está contento y satisfecho con su vida el universo brilla y todo fluye.

Es que ser feliz es un estado de √°nimo que propicia un mont√≥n de beneficios para la salud f√≠sica y mental. Hay quienes lo son de manera innata, otros est√°n en su continua b√ļsqueda. Al respecto, Tal Ben-Shahar, escritor, profesor en Harvard y doctor en psicolog√≠a positiva y liderazgo, revel√≥ en el ciclo ‚ÄúAprendemos Juntos 2030‚Ä≥, la plataforma del BBVA, que cualquiera que se lo proponga, puede serlo.

¬ŅC√≥mo lograrlo? Se trata de un proceso que consiste en poner en marcha algunos simples pasos. As√≠, el especialista desmantela los tres secretos de las personas m√°s felices del mundo, porque seg√ļn dice: ‚ÄúSiempre podemos cambiar nuestros niveles de felicidad‚ÄĚ.

‚ÄúSiempre podemos cambiar nuestros niveles de felicidad‚ÄĚ, dice Ben-Shahar, doctor en psicolog√≠a positiva y liderazgo GETTY IMAGES

Relaciones sociales

Si bien los humanos son seres que necesitan el contacto con el otro de forma constante, lo cierto es que no se tiene el mismo vínculo y confianza con todos. Existen las amistades de toda la vida, también aquellas personas con las que se mantiene un diálogo cordial; están las relaciones laborales, las románticas y las familiares. Algunos tienen todas ellas, otros nada más que alguna.

Ahora bien, para alcanzar la felicidad, el especialista dice que la clave est√° en tener relaciones √≠ntimas s√≥lidas, que m√°s all√° de lo que parece, ‚Äúnada tienen que ver con los lazos rom√°nticos, mas bien aluden a las conexiones sociales y familiares‚ÄĚ.

Sin ir m√°s lejos, tener v√≠nculos estrechos aumenta el bienestar personal, mejora el estado de √°nimo y alimenta la motivaci√≥n con la que se encara la vida. No obstante, Ben-Shahar cuenta que estas relaciones, est√°n lejos de ser perfectas, por el contrario, lo interesante de estos casos es que ‚Äúhay desacuerdos y conflictos, pero pase lo que pase, estas personas siempre ser√°n una prioridad en la vida de alguien‚ÄĚ.

El secreto radica en que las relaciones largas, por ejemplo el matrimonio, crecen a través de la disparidad, del desacuerdo. Y a través de ellas, las personas evolucionan y se sienten seguras, contenidas, y eso aumenta su grado de satisfacción.

Gratitud

Otro punto fundamental es el reconocimiento, es decir, ser agradecidos: ‚ÄúQuienes expresan gratitud con regularidad y no dan por hecho lo que tienen, es decir, que no ignoran los problemas, propios y de su entorno, ni lo que tienen, vivir√°n m√°s felices‚ÄĚ, se√Īala Ben-Shahar.

Por lo tanto, dichas personas, no solo ser√°n m√°s alegres y optimistas, tambi√©n ‚Äútendr√°n m√°s √©xito, conseguir√°n sus objetivos y estar√°n m√°s sanas f√≠sicamente‚ÄĚ, a√Īade el especialista. Adem√°s, se les fortalecer√° su sistema inmune y se llenar√°n de confianza en ellos mismos.

Tener vínculos estrechos aumenta el bienestar personal, mejora el estado de ánimo y alimenta la motivación con la que se encara la vida Unsplash

Sucede que cuando se aprecia, por ejemplo, a una pareja, el trabajo o simplemente la vida, se genera un c√≠rculo vicioso y ‚Äúlas cosas buenas aumentan y cada vez tengo m√°s‚ÄĚ, confiesa Ben-Shahar. El truco est√° en valorar todo lo que se tiene y no angustiarse por aquello que se desea y aun no se consigui√≥.

Amistad

Los dichos populares dicen que hay distintos tipos de amigos: para un momento particular de la vida, para hacer planes, para tener charlas profundas. Pero lo cierto es que la amistad verdadera se funda en lo que Ben-Shahar llama el ‚Äúhermoso enemigo‚ÄĚ.

Seg√ļn dice, esta manera de concebir la amistad se asocia con la idea de que en un amigo no se deber√≠an buscar las eternas concesiones ni alguien que de la raz√≥n en todo lo que se diga. Por el contrario, el objetivo es ‚Äúque una persona me desaf√≠e, me presione y ayude a alcanzar la verdad‚ÄĚ, dice el psic√≥logo. Y ello implica ser al mismo tiempo fieles, sinceros y reales.

Este tipo de lazos, act√ļa como un motor para transitar la vida sabiendo que no se est√° solo, que hay un otro en quien apoyarse las veces que sea necesario para tomar un envi√≥n y seguir adelante. Los amigos, generan adem√°s grandes momentos de diversi√≥n y risas, que estimulan la sensaci√≥n de felicidad y disfrute.

En este sentido, cualquiera que lo desee, puede ser feliz. Y se comprob√≥ que la llave del √©xito es m√°s simple de lo que parece. En este camino, el √ļnico requisito es propon√©rselo. Esta emoci√≥n, que aporta tantas ventajas f√≠sicas y mentales, es la puerta de entrada a una vida plena y de calidad, donde lo cotidiano y lo genuino se impone por sobre lo material.

Pod√©s disfrutar de la charla completa que comparti√≥ el escritor y psic√≥logo en ‚ÄúAprendemos Juntos 2030‚Ä≥, la plataforma del BBVA con contenidos √ļtiles e inspiradores para mejorar la vida de millones de personas de todo el mundo que, desde mayo, se emiten en forma exclusiva por LA NACION.