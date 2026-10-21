Denzel Washington, actor de Hollywood: “Los sueños sin metas son solo sueños, y en última instancia, alimentan la decepción”

Tener grandes aspiraciones no siempre significa estar cerca de cumplirlas. El actor Denzel Washington abordó esta diferencia durante un discurso universitario en el que destacó la importancia de establecer metas concretas.

Su reflexión también permite examinar qué factores psicológicos intervienen cuando una persona intenta alcanzar sus objetivos.

En 2015, durante una ceremonia de graduación en la Universidad Dillard, en Nueva Orleans, Estados Unidos, Washington pronunció una frase que resume su planteamiento: “Los sueños sin metas son solo sueños, y en última instancia, alimentan la decepción”.

El ganador de dos premios Óscar explicó que las aspiraciones necesitan acompañarse de decisiones y acciones para convertirse en proyectos.

Durante su intervención propuso organizar los objetivos en diferentes periodos: metas de vida, anuales, mensuales y diarias.

El actor Denzel Washington recibe la Palma de Oro honorífica antes de la proyección de la película Highest 2 Lowest, durante la 78.ª edición del Festival de Cine de Cannes SAMEER AL-DOUMY - POOL

¿Cuál es la diferencia entre tener un sueño y establecer una meta?

Según el psicólogo José Martín del Pliego, citado por la revista ‘¡Hola!’, una de las principales diferencias está en la planificación.

Mientras un sueño puede mantenerse como una idea sobre el futuro, una meta implica definir actividades, recursos y plazos para alcanzar un resultado.

“Un sueño equivale a una fantasía. En cambio, un objetivo tiene fecha, planificación y acciones concretas. Sabemos qué vamos a hacer, cómo vamos a hacerlo, qué paso daremos esta semana y qué recursos necesitamos”, explicó el especialista.

Esta distinción puede observarse en actividades cotidianas como aprender un idioma, iniciar estudios, escribir un libro o prepararse para una competencia deportiva.

En cada caso, establecer una meta supone identificar las tareas necesarias y distribuirlas durante un periodo determinado.

¿Por qué algunas personas abandonan sus objetivos antes de alcanzarlos?

El psicólogo señala que una de las dificultades más frecuentes aparece cuando las personas subestiman el esfuerzo y el tiempo que requiere conseguir determinados resultados.

“Para alcanzar un sueño hay que invertir energía y aceptar que el camino nunca es lineal. Cuando llegan los primeros obstáculos, muchas personas sienten que no serán capaces y abandonan con rapidez”, afirmó.

Otro factor relacionado con el abandono de las metas es la expectativa de obtener recompensas inmediatas. Cuando los avances no aparecen con la rapidez esperada, pueden surgir frustración y dificultades para mantener la motivación.

El especialista también advierte que intentar modificar demasiados hábitos simultáneamente puede dificultar la continuidad de un proyecto. Por esta razón, recomienda introducir cambios progresivos y ajustar las expectativas al tiempo que requiere cada proceso.

La recomendación para convertir los sueños en objetivos alcanzables

Una de las estrategias consiste en dividir los objetivos de largo plazo en actividades pequeñas y específicas. Este procedimiento permite concentrar la atención en las tareas inmediatas en lugar de mantenerla exclusivamente en el resultado final.

Hay que reconocer los progresos y contar con un entorno que favorezca la continuidad de los proyectos. Estas medidas pueden contribuir a mantener la motivación durante procesos prolongados.

Además de la falta de planificación, el especialista identifica otros comportamientos que pueden afectar el desarrollo de los objetivos, entre ellos esperar resultados demasiado rápidos, asumir múltiples compromisos al mismo tiempo y no evaluar los recursos disponibles.

En ese sentido, es importante evaluar si los objetivos corresponden a las prioridades individuales antes de comprometer tiempo y recursos en su cumplimiento.

¿Cómo mantener las metas?

Mantener una rutina de trabajo es una de las condiciones que favorecen el avance hacia las metas. Depender únicamente de momentos de entusiasmo puede producir interrupciones prolongadas.

El actor destacó que las aspiraciones deben acompañarse de objetivos organizados y acciones sostenidas para avanzar hacia los resultados esperados.

Denzel Washington nació en Estados Unidos en 1954 y ha desarrollado una trayectoria como actor, director y productor cinematográfico. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos, incluidos dos premios Óscar.

Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto protagonizan Pequeños secretos

Obtuvo el premio de la Academia como mejor actor de reparto por Glory y posteriormente ganó el de mejor actor por Training Day, reconocimiento recibido en la ceremonia de 2002 por su interpretación de Alonzo Harris.

Además de su trabajo cinematográfico, Washington ha participado en intervenciones públicas sobre disciplina, esfuerzo y desarrollo personal.

*Este contenido fue escrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de conocimiento público divulgado a medios de comunicación. Además, contó con la revisión de la periodista y una editora.

JOS GUERRERO