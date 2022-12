Fin de año: cómo cerrarlo feliz y libre de estrés

Llegó el momento de despedir el 2022 y de pensar en lo que se viene. Esta época suele generar un poco más de ansiedad y nervios, por eso OSDE te regala 6 consejos para que cierres el último mes del año de una forma más tranquila y armónica.

Comprar los regalos, intentar hacer un balance del año, reunirse con familiares y amigos, dar el presente en todos los eventos o planificar futuros proyectos. Sin dudas diciembre es un mes particular que condensa muchas emociones, y a veces saber convivir con ellas es un dolor de cabeza. Sin embargo, hay diferentes maneras de atravesarlo con una sonrisa y de una manera más equilibrada.

Entre tantos festejos y despedidas, pensar en nuestros momentos de bienestar pasa a un segundo plano. Pero, ¿qué mejor ocasión para regalarse un proceso de introspección? “¿Cuáles fueron mis logros este año?”, “¿Por qué puedo agradecer?”, “¿Cómo puedo cuidarme a mí y a los demás?”. Hacernos ese tipo de preguntas posiblemente genere estados de duda y reflexión, pero también sentimientos de gratitud y esperanza.

Para que termines el último mes del año con armonía y bienestar, te contamos 6 tips que te van a ayudar a cerrar esta etapa de una manera distinta.

Actuar de manera responsable

El uso de la pirotecnia es una tradición antigua para estos festejos: estruendos, luces y fuegos artificiales que pueden afectar a los animales y a otras personas. Es cierto que creció la concientización en el mundo respecto a este tema por las molestias y accidentes que ocurren todos los años, pero todavía es algo que podemos mejorar. Sumate a esta iniciativa y festejá con responsabilidad, no solo por tu seguridad, sino por también por la de tus afectos.

Apagar conflictos

Si te decidiste a vivir las fiestas de fin de año de una forma distinta, es tu oportunidad para tener una actitud activa, pero neutral, respecto a ocasiones que puedan generar controversias. En un ambiente donde nos reunimos a brindar, muchas veces sin límites, pueden generarse contratiempos. Los momentos sin control escalan su grado de intensidad cuando nadie los detiene. Por eso, si demostrás serenidad, es muy posible que el resto también lo haga.

Tener charlas con acuerdos

¡Qué buena oportunidad para no tocar temas que van a terminar en discusiones! Hay tópicos que siempre despiertan fuertes pasiones con puntos de vista muy rígidos. Si no podés evitarlos, llevalos adelante con acuerdos: podés aceptar que no compartís una opinión y mostrar tu propia visión, pero respetando la postura diferente a la tuya. Es un momento ideal para comprender y no perder el propio eje.

Adiós a los excesos

Sabemos que, en una situación de fiesta, siempre hay comida y bebida que no es tan saludable. Las mesas de cada reunión están repletas de platos que normalmente no comemos durante el año y son parte de la tradición familiar.

Tratá de no llegar a ese punto en el que no podés más, te duele el estómago o te hace perder la conciencia. Te vas a sentir muy bien si al final del festejo disfrutaste, sin padecer que te dejaste llevar sin límites. ¿Te excediste? ¡No te sientas culpable! Tu salud no va a empeorar por dos comidas así al año. Lo importante es generar un buen hábito nutricional para el resto de tus días.

Agradecer lo bueno y soltar lo malo

Diciembre es un mes en el que necesitamos tener la mirada en lo bueno para seguir con fuerza en lo que se viene: dar gracias por la salud, las metas que alcanzamos en el trabajo, los afectos que nos ayudan a ser mejores, y dejar de lado esas cosas, personas y actitudes que no nos suman bienestar. Poné el foco en los nuevos desafíos que ya empiezan a mostrarse y apoyate en el optimismo y la fe como pilares fundamentales.

Sorprender a través de la palabra

Entre tantos grupos de WhatsApp que explotan de mensajes, ¡qué sorpresa cuando llega uno personal! Sentimos que guardaron un momento único para nosotros, que durante el año fuimos importantes para esa persona que nos escribe y que, sobre todo, quiere que lo sepamos. Esos mensajes son demostraciones de amor.

¿Cuántas veces te repetiste que deberías haber saludado a alguien en especial para agradecerle o para recordarle lo que significa en tu vida? ¡Esta es una ocasión ideal para que lo hagas! Con ese simple gesto, podés alegrarle el día y hacer que tu intención y tu deseo se materialice de una vez por todas.

OSDE desea que el 2023 encuentre a todos con optimismo, alegría, amor y responsabilidad afectiva. ¡Brindemos por lo bueno y todo lo que está por llegar!

