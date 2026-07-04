Horóscopo: cómo será tu semana del 5 al 11 de julio de 2026

21/3 al 20/4

Amor: En la pareja existe un notable cuidado mutuo. Ambos estarán atentos a los detalles prácticos en sus rutinas. Es tiempo de entrega.

Trabajo: Orden de prioridades. Es momento de repasar conocimientos previos, de afianzarse antes de seguir avanzando.

Clave de la semana: Pasa del aislamiento emocional a expresar lo que siente.

21/4 al 21/5

Amor: Muy enamoradizo. Tiempo de salidas románticas y citas. Sensualidad y disfrute al promediar la semana, ya con la Luna en su signo.

Trabajo: Inspirado para las negociaciones, los acuerdos verbales y un buen uso del marco legal a su favor. Con recursos propios.

Clave de la semana: Haga lo necesario para consolidar su patrimonio.

Géminis

22/5 al 21/6

Amor: En busca de estabilidad emocional. Se sentirá cómodo en un entorno íntimo en el que se sienta protegido por su familia. Serenidad

Trabajo: Maneja con destreza sus finanzas aunque le falten algunos recursos. Proyecta una imagen de fuerte liderazgo.

Clave de la semana: Tome la iniciativa y tendrá logros asegurados.

Cáncer

22/6 al 22/7

Amor: Comunicación franca y clara. En la pareja habrá diálogo continuo, pero el fin de semana le hará falta procesar sus emociones a solas.

Trabajo: ¡A brillar! Destaca por su eficiencia y también por su inteligencia emocional. Intuición para los negocios.

Clave de la semana: Es tiempo de trazar grandes metas, aunque tarde en alcanzarlas.

Leo

23/7 al 23/8

Amor: Valorará de un modo nuevo la estabilidad en sus vínculos. Seguridad material y afectiva constante. Los amigos dan refugio a sus dudas.

Trabajo: Etapa de planificación silenciosa. Su mente analiza el pasado mientras trabaja en segundo plano por el futuro.

Clave de la semana: Apóyese en su círculo de confianza para sanar.

Virgo

24/8 al 23/9

Amor: Venus en su signo le da magnetismo, pero también lo invita a priorizarse y a dejar de lado tanta autoexigencia. Alta sensibilidad.

Trabajo: Momento de socializar. Su mente está orientada a repasar estrategias. Visibilidad ante jefes y superiores.

Clave de la semana: Cuide alianzas colectivas que impulsan su crecimiento.

Libra

24/9 al 23/10

Amor: Espiritual y reservado. Es tiempo de concluir con lo que no nutre, de entrega desinteresada y de veloz sanación emocional.

Trabajo: Su mente está totalmente enfocada. Proyecta al mundo una imagen de fuerza a la vez que toma decisiones importantes.

Clave de la semana: Cierre etapas; se avecinan estimulantes desafíos.

Escorpio

24/10 al 23/11

Amor: Con la dicha de compartir proyectos con su pareja. Las amistades cobran un rol central. Romanticismo y entrega saludable (no absoluta).

Trabajo: Suerte única en el estudio o los viajes. Es un momento ideal para repensar sus objetivos de vida.

Clave de la semana: Si debe auditar inversiones o cuentas, hágalo ya.

Sagitario

24/11 al 22/12

Amor: Deja de escaparle al compromiso. En lo vincular, es una etapa en la que le atrae la seguridad. Atención puesta en la familia.

Trabajo: Su mente deja de lado distracciones cotidianas y se enfoca en temas de base. Ideal para cerrar acuerdos comerciales.

Clave de la semana: Vaya a la raíz de su problema financiero para resolverlo.

Capricornio

23/12 al 20/01

Amor: Deja atrás prejuicios y entabla relación con gente interesante, que tenga una filosofía afín o incluso se permite un amor a distancia.

Trabajo: La comunicación mejora y cierra buenos contratos. No olvide revisar el reparto de roles en grupos y sociedades.

Clave de la semana: Con las palabras correctas sanará vínculos afectivos cercanos.

Acuario

21/1 al 19/2

Amor: Es una etapa para transformar dinámicas de relación que llevan a conflictos y cambiar por otras más saludables. Gran estabilidad.

Trabajo: Enfocado en los detalles, adapta su rutina a objetivos ambiciosos. Ideas creativas, pero poco rentables.

Clave de la semana: Sea práctico y no disperse sus energías ni malgaste tiempo.

Piscis

20/2 al 20/3

Amor: La familia espera afecto y comprensión. Pendiente de los demás, reclame que también a usted lo cuiden. Los amigos serán solidarios.

Trabajo: Desarrollará con alta creatividad proyectos propios. Es un gran momento para consolidar un negocio familiar.

Clave de la semana: Si debe hablar ante gente importante, lo hará muy bien.