Horóscopo: cómo será tu semana del 5 al 11 de julio de 2026

Las predicciones de Kirón sobre el amor, el dinero y la suerte
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21/3 al 20/4
Amor: En la pareja existe un notable cuidado mutuo. Ambos estarán atentos a los detalles prácticos en sus rutinas. Es tiempo de entrega.
Trabajo: Orden de prioridades. Es momento de repasar conocimientos previos, de afianzarse antes de seguir avanzando.
Clave de la semana: Pasa del aislamiento emocional a expresar lo que siente.
21/4 al 21/5
Amor: Muy enamoradizo. Tiempo de salidas románticas y citas. Sensualidad y disfrute al promediar la semana, ya con la Luna en su signo.
Trabajo: Inspirado para las negociaciones, los acuerdos verbales y un buen uso del marco legal a su favor. Con recursos propios.
Clave de la semana: Haga lo necesario para consolidar su patrimonio.
Géminis
22/5 al 21/6
Amor: En busca de estabilidad emocional. Se sentirá cómodo en un entorno íntimo en el que se sienta protegido por su familia. Serenidad
Trabajo: Maneja con destreza sus finanzas aunque le falten algunos recursos. Proyecta una imagen de fuerte liderazgo.
Clave de la semana: Tome la iniciativa y tendrá logros asegurados.
Cáncer
22/6 al 22/7
Amor: Comunicación franca y clara. En la pareja habrá diálogo continuo, pero el fin de semana le hará falta procesar sus emociones a solas.
Trabajo: ¡A brillar! Destaca por su eficiencia y también por su inteligencia emocional. Intuición para los negocios.
Clave de la semana: Es tiempo de trazar grandes metas, aunque tarde en alcanzarlas.
Leo
23/7 al 23/8
Amor: Valorará de un modo nuevo la estabilidad en sus vínculos. Seguridad material y afectiva constante. Los amigos dan refugio a sus dudas.
Trabajo: Etapa de planificación silenciosa. Su mente analiza el pasado mientras trabaja en segundo plano por el futuro.
Clave de la semana: Apóyese en su círculo de confianza para sanar.
Virgo
24/8 al 23/9
Amor: Venus en su signo le da magnetismo, pero también lo invita a priorizarse y a dejar de lado tanta autoexigencia. Alta sensibilidad.
Trabajo: Momento de socializar. Su mente está orientada a repasar estrategias. Visibilidad ante jefes y superiores.
Clave de la semana: Cuide alianzas colectivas que impulsan su crecimiento.
Libra
24/9 al 23/10
Amor: Espiritual y reservado. Es tiempo de concluir con lo que no nutre, de entrega desinteresada y de veloz sanación emocional.
Trabajo: Su mente está totalmente enfocada. Proyecta al mundo una imagen de fuerza a la vez que toma decisiones importantes.
Clave de la semana: Cierre etapas; se avecinan estimulantes desafíos.
Escorpio
24/10 al 23/11
Amor: Con la dicha de compartir proyectos con su pareja. Las amistades cobran un rol central. Romanticismo y entrega saludable (no absoluta).
Trabajo: Suerte única en el estudio o los viajes. Es un momento ideal para repensar sus objetivos de vida.
Clave de la semana: Si debe auditar inversiones o cuentas, hágalo ya.
Sagitario
24/11 al 22/12
Amor: Deja de escaparle al compromiso. En lo vincular, es una etapa en la que le atrae la seguridad. Atención puesta en la familia.
Trabajo: Su mente deja de lado distracciones cotidianas y se enfoca en temas de base. Ideal para cerrar acuerdos comerciales.
Clave de la semana: Vaya a la raíz de su problema financiero para resolverlo.
Capricornio
23/12 al 20/01
Amor: Deja atrás prejuicios y entabla relación con gente interesante, que tenga una filosofía afín o incluso se permite un amor a distancia.
Trabajo: La comunicación mejora y cierra buenos contratos. No olvide revisar el reparto de roles en grupos y sociedades.
Clave de la semana: Con las palabras correctas sanará vínculos afectivos cercanos.
Acuario
21/1 al 19/2
Amor: Es una etapa para transformar dinámicas de relación que llevan a conflictos y cambiar por otras más saludables. Gran estabilidad.
Trabajo: Enfocado en los detalles, adapta su rutina a objetivos ambiciosos. Ideas creativas, pero poco rentables.
Clave de la semana: Sea práctico y no disperse sus energías ni malgaste tiempo.
Piscis
20/2 al 20/3
Amor: La familia espera afecto y comprensión. Pendiente de los demás, reclame que también a usted lo cuiden. Los amigos serán solidarios.
Trabajo: Desarrollará con alta creatividad proyectos propios. Es un gran momento para consolidar un negocio familiar.
Clave de la semana: Si debe hablar ante gente importante, lo hará muy bien.
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