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Horóscopo: cómo será tu semana del 14 al 20 de junio de 2026

Las predicciones de Kirón sobre el amor, el dinero y la suerte

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PARA LA NACIONKirón
Horóscopo: ómo será tu semana del 14 al 20 de junio de 2026
Horóscopo: ómo será tu semana del 14 al 20 de junio de 2026Pixabay

21/3 al 20/4

AMOR: Período de diversión y romance en la pareja. Los vínculos familiares se fortalecen como nunca. Recuperan el entusiasmo inicial.

DINERO: Etapa laboral estable y segura. Es buen momento para renovar el espacio de trabajo. Las tareas marchan según lo previsto.

CLAVE DE LA SEMANA: Disfrutar cada momento y evitar la monotonía.

21/4 al 21/5

AMOR: Con gran necesidad de contención. Buscará la intimidad familiar de un modo algo infantil, pero sincero. Conexión emocional muy profunda.

DINERO: Imagina otro escenario y aporta nuevas opciones. Excelente momento para el estudio, la enseñanza y armar redes.

CLAVE DE LA SEMANA: No tema explorar nuevas alternativas en lo profesional.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Compañerismo y alegría compartida. Habrá distracción permanente, pero se ocupará igual del hogar. Insista para que todos colaboren.

DINERO: Sorpresivo ingreso de recursos. Los avances en el plano profesional son lentos pero seguros. Fortuna.

CLAVE DE LA SEMANA: Si tiene clara su meta, solo deberá tener constancia.

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Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Su actitud será afectuosa como siempre, pero varía en que, además de sostén emocional, dará apoyo económico. Mil responsabilidades.

DINERO: Sabrá agilizar los negocios. Su mente procesará todo con rapidez. Controle su ansiedad ante las demoras.

CLAVE DE LA SEMANA: No tendrá todo ya, evite irritarse por eso.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Etapa de disfrute y alta seducción en la pareja. Su actitud un poquito egocéntrica puede generar desacuerdos en el hogar. Con cuidado.

DINERO: Favorable para el ámbito artístico y publicitario. Le costará organizarse. Un ciclo laboral llega a su fin.

CLAVE DE LA SEMANA: Escuchar las necesidades del entorno familiar con calma.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Evite idealizar vínculos complejos o del pasado reciente. Riesgo de decepción. Es una buena semana para cerrar heridas emocionales.

DINERO: Intente armar redes institucionales. El trabajo en equipo ofrecerá mejores resultados que el individual.

CLAVE DE LA SEMANA: Concluya en orden cada etapa antes de iniciar algo nuevo.

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Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Reparte su alegría entre pareja y amigos. Surge una forma de relacionarse que rompe con moldes tradicionales. Llega alguien especial.

DINERO: Excelente período profesional. Con oportunos ascensos, reconocimientos o éxito en estudios de especialización.

CLAVE DE LA SEMANA: No renuncie por nada a sus actividades sociales.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Las responsabilidades laborales alteran su vida diaria. Evite adoptar posturas rígidas. Busque recrearse o tener momentos de soledad.

DINERO: Buenas energías para definir objetivos. También es un tiempo favorable para viajes de negocios y formación técnica.

CLAVE DE LA SEMANA: Delegue cargas familiares, no acepte sumar presiones.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Al encuentro de locas aventuras que lo aparten de la rutina. La familia adora su optimismo. Evite idealizar a la pareja.

DINERO: Posibles disputas de poder en su empleo. Semana ideal para realizar inversiones y saldar deudas pendientes.

CLAVE DE LA SEMANA: Afirme su posición laboral frente a la competencia.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Intensidad. Crece la atracción mutua. Junto con el deseo resurgirán inseguridades o celos del pasado. Supera crisis familiares.

DINERO: Excelente para concretar alianzas. El trabajo en sociedad facilita la sana división de responsabilidades.

CLAVE DE LA SEMANA: Coopere con el grupo y optimizará el rendimiento.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Renace su mundo afectivo. Recupera poco a poco el equilibrio familiar. En todos los ámbitos resuelve sus diferencias con facilidad.

DINERO: Acumulación de tareas. Deberá organizar su tiempo con rigor para cumplir con las metas que la realidad impone.

CLAVE DE LA SEMANA: Tiene que evitar a toda costa el agotamiento físico.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Cierto cansancio físico. Su pareja demanda una atención que usted no puede dar. Necesita ordenar su mundo emocional con calma.

DINERO: Brote de creatividad que genera a corto plazo satisfacciones laborales. Buena fortuna en proyectos profesionales.

CLAVE DE LA SEMANA: Reparta las tareas en el hogar, no vaya al límite.

Por Kirón
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