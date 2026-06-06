Horóscopo: cómo será tu semana del 7 al 13 de junio de 2026

21/3 al 20/4

Amor: Sabrá expresar sus sentimientos de manera más cálida, incluso se animará a hablar de temas muy difíciles del pasado.

Trabajo: El foco se traslada a su ámbito de trabajo. Optimiza el espacio físico y resuelve dinámicas laborales.

Clave de la semana: Con fuerza y optimismo superará cada conflicto.

21/4 al 21/5

Amor: Conciliador, ideal para reencontrarse con sus íntimos. Respete a ese amigo que necesita procesar su pena a solas. Claridad.

Trabajo: Mejor comunicación con el entorno cercano. Es posible negociar poniendo en juego la intuición, con empatía.

Clave de la semana: Ocúpese primero de conectar y luego de negociar.

Géminis

22/5 al 21/6

Amor: Un afecto sincero que ayuda a reparar su autoestima y le recuerda lo mucho que vale. Esta semana su gran ingenio brilla al máximo.

Trabajo: Podría aumentar ingresos gracias a proyectos relacionados con el bienestar, el hogar o el cuidado de otros.

Clave de la semana: Proyecte sus finanzas para que rindan a largo plazo.

Cáncer

22/6 al 22/7

Amor: Con un magnetismo especial gracias a Venus y Mercurio en su signo. Ideal para renovar su imagen o atraer a quien le gusta.

Trabajo: Gran ciclo para el contacto con el público. Mucha suerte para los negocios y claridad mental superior.

Clave de la semana: La ternura será la gran protagonista en sus vínculos.

Leo

23/7 al 23/8

Amor: Cierto repliegue afectivo. Un amor secreto, fantasías nostálgicas o la necesidad de procesar emociones que le despierta un ex.

Trabajo: Logrará cumplir en lo profesional, aunque con esfuerzo. Buena llegada al gran público con sus obras.

Clave de la semana: Esté muy seguro de sus decisiones antes de exponerse.

Virgo

24/8 al 23/9

Amor: Su energía ilumina a otros. Será el apoyo emocional de su círculo social. Conoce personas con las que conecta desde el alma.

Trabajo: Los proyectos colectivos fluyen en perfecta armonía. Resolver conflictos por dinero compartido.

Clave de la semana: Disfrute el trabajo en equipo y vuélvalo un hábito.

Libra

24/9 al 23/10

Amor: Se activan sus relaciones de pareja aunque la chispa del deseo a veces genere tensión. A mitad de semana se estabilizan.

de Trabajo: Superiores, pares y clientes lo reconocen. Venus suaviza antiguas disputas laborales. Será muy popular.

Clave de la semana: Practique un liderazgo más protector y empático.

Escorpio

24/10 al 23/11

Amor: Días mágicos, de pasión y de creatividad fluida. Ideal para viajes de a dos o citas. La amistad se alimenta de ideas compartidas.

Trabajo: Su mente busca expandirse. Posibles viajes y experiencias reveladoras. Conecta a fondo con su vocación.

Clave de la semana: No sea conservador, esta semana requiere riesgo y cambios.

Sagitario

24/11 al 22/12

Amor: Resurgen viejos miedos, los celos o las dudas entorpecen el encuentro. Debe hablar con su pareja para reforzar la confianza.

Trabajo: Renegociaciones. Revise con sus socios acuerdos sobre las finanzas conjuntas. Un nuevo orden.

Clave de la semana: Llegó el momento de tratar un tema tabú con honestidad.

Capricornio

23/12 al 20/01

Amor: Toda la energía astral conduce al encuentro. Pronuncie esas palabras de aliento que su ser amado necesita. Reconciliación.

Trabajo: Ponga orden en su trabajo. Usted necesita tener una rutina sólida porque las pautas le dan paz mental.

Clave de la semana: Los vínculos más cercanos merecen dedicación y tiempo.

Acuario

21/1 al 19/2

Amor: Intimidad. Con ganas de quedarse en casa, al menos buena parte de la semana. Los amigos serán su conexión al mundo exterior.

Trabajo: El trabajo se acumula de tal modo que tendrá la urgente necesidad de evitar fricciones que lo distraigan.

Clave de la semana: Conecte con su intuición cuando un negocio resulte dudoso.

Piscis

20/2 al 20/3

Amor: Tiempo de coqueteo y reconexión con su niño interior. Etapa perfecta para citas o viajes románticos. La familia muy presente.

Trabajo: Mercurio potencia su creatividad, pero también su tendencia a gastar de más. Elija hacer algo que active su mente.

Clave de la semana: Invierta en su bienestar más que en placeres inmediatos.