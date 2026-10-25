Horóscopo: cómo será tu semana del 25 al 31 de octubre del 2026

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Será una semana especialmente intensa, en la que muchos vínculos se acomodan luego de un tiempo crítico. Respuestas que llegan de a poco.

DINERO: Muy productivo hoy y con perspectivas de trabajo interesantes. La fortuna aumenta a la par de su ambición.

CLAVE DE LA SEMANA: Valore a quien demuestra su amistad con hechos.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Algo demolerá las bases de un acuerdo. Irá rearmándose después del caos. Momento algo complicado, pero pondrá cada cosa en su sitio.

DINERO: Atrás quedaron el trabajo permanente y los obstáculos. Tendrá la oportunidad de negociar mejores condiciones.

CLAVE DE LA SEMANA: No avale a quien abusa de su autoridad.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Etapa de conexión sincera en la que cada uno dará lo mejor de sí mismo. Respete la identidad de cada miembro del grupo. Aceptación.

DINERO: Algunas dificultades pasajeras a la hora de viajar, movilizarse o estudiar. Su mejor recurso será la organización.

CLAVE DE LA SEMANA: Nada es para siempre, abandone lo que ya no le conviene.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Los temas a superar serán más de índole familiar que sentimental. Cuide a quien cuida de usted con la dedicación que merece. Intercambio.

DINERO: Con renovada iniciativa se supera cada día en su profesión. Elija un oficio por propia iniciativa y no por imposición.

CLAVE DE LA SEMANA: No desaproveche su visión para las altas finanzas.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: En buena compañía. Cariñoso al máximo, aunque un poquito distraído. Téngale paciencia a la gente que quiere y trate de pasar tiempo con ella.

DINERO: Inestabilidad que lo agota, pero que lo prepara para otros desafíos mayores. Futuro inmediato prometedor.

CLAVE DE LA SEMANA: La gente que no hace nada por superarse es mala influencia.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Formará un grupo de amigos con objetivos en común. Los conflictos del pasado hoy ya no lo afectan. Lo ayudarán personas muy solidarias.

DINERO: No comparta sus contactos comerciales. La información es oro. Estudios, cursos o lecturas que lo enriquecerán.

CLAVE DE LA SEMANA: Tiene que perdonarse por sus errores. Borrón y cuenta nueva.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Nada ni nadie lo ata, simplemente elegirá en libertad a quién amar y cómo. Rodeado por sus amigos y con un plan muy interesante en agenda.

DINERO: Escala posiciones, pero deja ilusiones en el camino. Luchas de poder que lo desgastan. Es importante decir no.

CLAVE DE LA SEMANA: El trabajo grupal lo beneficia; evite aislarse.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Algo ausente y a la defensiva. Si su pareja critica mucho y ayuda poco, marque su territorio y no asuma responsabilidades que no le corresponden.

DINERO: Fuerza de sobra y chispazos de genialidad. Lo aguarda una escalada tan peligrosa como productiva.

CLAVE DE LA SEMANA: No muestre sus puntos débiles; avance con plena seguridad.

Sagitario

24/11 al 21/12

AMOR: En amoroso contacto con los demás. La semana fluirá entre romances, reuniones de amigos muy concurridas y promesas de lealtad. Reencuentros.

DINERO: Puede que sea momento de plantearse seriamente un traslado. Un cambio de trabajo o algún ajuste en su carrera. Dudas.

CLAVE DE LA SEMANA: No sea demasiado confiado, sobre todo con quien apenas conoce.

Capricornio

22/12 al 21/1

AMOR: Deja atrás una relación muy dependiente que no le permitía ser feliz. Libérese de todo aquello que se haya convertido en una carga.

DINERO: Los viejos esquemas no funcionan. Excelente rendimiento en equipo. Un nuevo aliado en el cual podrá confiar.

CLAVE DE LA SEMANA: Una simple demostración de fuerza hace retroceder a la competencia.

Acuario

22/1 al 21/2

AMOR: Rebelde y vital, asusta un poco a sus admiradores más discretos, pero igual fascinará. Acérquese a las personas mayores de la familia.

DINERO: Aciertos comerciales. Alguna restricción a su loca creatividad ayuda a que sea mucho más práctico y efectivo.

CLAVE DE LA SEMANA: En la crisis, dé el ejemplo porque la fe mueve montañas.

Piscis

22/2 al 20/3

AMOR: Estará un poco a la defensiva. Confíe porque no lo van a perjudicar. Respete las diferencias de su pareja, cada uno demuestra afecto a su modo.

DINERO: Necesita asociarse con gente capaz para convertir sus ideas en acciones concretas. Buena adaptación a los cambios.

CLAVE DE LA SEMANA: Defienda siempre su derecho a la alegría.