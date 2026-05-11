HOT SALE: aprovechá la promo y empezá a cocinar casero, rico y fácil con Foodit

Organizar las comidas de la semana, encontrar ideas nuevas para cocinar, ahorrar en salidas o mantenerse informado son parte de las rutinas cotidianas que hoy atraviesan a miles de personas. En ese escenario, el próximo Hot Sale llega con una oportunidad especial para acceder a las propuestas digitales de LA NACION con beneficios exclusivos y promociones que no se repetirán en otras campañas del año.

Entre las opciones más destacadas aparece Foodit, la plataforma pensada para simplificar la cocina diaria. A partir del lunes 11 de mayo -durante el Hot Sale- quienes quieran probarla podrán acceder a una promoción de seis meses sin costo. La propuesta reúne recetas para todos los niveles, desde preparaciones rápidas para resolver comidas cotidianas hasta platos más elaborados y tendencias gastronómicas.

Además, cuenta con una planificación semanal de menús, ideas de meal prep, videos paso a paso, cursos de cocina, técnicas básicas explicadas por cocineros y masterclasses exclusivas con chefs reconocidos.

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Foodit también ofrece contenido pensado para quienes buscan incorporar nuevos hábitos en la cocina, aprender a aprovechar mejor los ingredientes o encontrar inspiración para ocasiones especiales para todas las corrientes alimentarias.

La experiencia se complementa con notas periodísticas sobre tendencias gastronómicas, tips de profesionales para preparar clásicos de la cocina, entrevistas a cocineros, guías de cocina para reemplazar ingredientes y coberturas especiales de eventos y ferias culinarias. Así, la plataforma combina inspiración, aprendizaje y practicidad en un mismo lugar.

Funcionalidades para cocinar con Foodit

A su vez, también habrá promociones para el acceso digital a LA NACION y para Club LA NACION, dos servicios que combinan información, entretenimiento y ahorro cotidiano.

El acceso digital tendrá un valor promocional de $500 por mes durante seis meses e incluirá navegación ilimitada a todos los contenidos periodísticos.

Club LA NACION, en tanto, costará $700 por mes durante el mismo período e incluirá, además del acceso digital, más de 450 beneficios y descuentos en gastronomía, supermercados, entretenimiento, viajes y distintos rubros.

Lo que tenés que saber

Cuándo inicia : lunes 11 de mayo

: lunes 11 de mayo Dónde ver las ofertas : en suscripciones LA NACION, a partir del inicio de la semana.

: en suscripciones LA NACION, a partir del inicio de la semana. Qué tipo de propuestas habrá: beneficios exclusivos que no se repiten en otras campañas del año.