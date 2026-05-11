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HOT SALE: aprovechá la promo y empezá a cocinar casero, rico y fácil con Foodit

Durante el Hot Sale, LA NACION lanza promociones especiales para sus productos digitales; Foodit ofrece seis meses sin costo para nuevos usuarios, mientras que Club LA NACION y el acceso digital tendrán descuentos exclusivos para aprovechar durante toda la semana

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Durante el Hot Sale Foodit ofrece seis meses sin costo para nuevos usuarios
Durante el Hot Sale Foodit ofrece seis meses sin costo para nuevos usuariosShutterstock

Organizar las comidas de la semana, encontrar ideas nuevas para cocinar, ahorrar en salidas o mantenerse informado son parte de las rutinas cotidianas que hoy atraviesan a miles de personas. En ese escenario, el próximo Hot Sale llega con una oportunidad especial para acceder a las propuestas digitales de LA NACION con beneficios exclusivos y promociones que no se repetirán en otras campañas del año.

Entre las opciones más destacadas aparece Foodit, la plataforma pensada para simplificar la cocina diaria. A partir del lunes 11 de mayo -durante el Hot Sale- quienes quieran probarla podrán acceder a una promoción de seis meses sin costo. La propuesta reúne recetas para todos los niveles, desde preparaciones rápidas para resolver comidas cotidianas hasta platos más elaborados y tendencias gastronómicas.

Además, cuenta con una planificación semanal de menús, ideas de meal prep, videos paso a paso, cursos de cocina, técnicas básicas explicadas por cocineros y masterclasses exclusivas con chefs reconocidos.

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Conocé Foodit y organizate en la cocina: carpetas de recetas, compras automáticas e inspiración semanal

Foodit también ofrece contenido pensado para quienes buscan incorporar nuevos hábitos en la cocina, aprender a aprovechar mejor los ingredientes o encontrar inspiración para ocasiones especiales para todas las corrientes alimentarias.

La experiencia se complementa con notas periodísticas sobre tendencias gastronómicas, tips de profesionales para preparar clásicos de la cocina, entrevistas a cocineros, guías de cocina para reemplazar ingredientes y coberturas especiales de eventos y ferias culinarias. Así, la plataforma combina inspiración, aprendizaje y practicidad en un mismo lugar.

Funcionalidades para cocinar con Foodit
Funcionalidades para cocinar con Foodit

A su vez, también habrá promociones para el acceso digital a LA NACION y para Club LA NACION, dos servicios que combinan información, entretenimiento y ahorro cotidiano.

El acceso digital tendrá un valor promocional de $500 por mes durante seis meses e incluirá navegación ilimitada a todos los contenidos periodísticos.

Club LA NACION, en tanto, costará $700 por mes durante el mismo período e incluirá, además del acceso digital, más de 450 beneficios y descuentos en gastronomía, supermercados, entretenimiento, viajes y distintos rubros.

Lo que tenés que saber

  • Cuándo inicia: lunes 11 de mayo
  • Dónde ver las ofertas: en suscripciones LA NACION, a partir del inicio de la semana.
  • Qué tipo de propuestas habrá: beneficios exclusivos que no se repiten en otras campañas del año.
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