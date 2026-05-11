HOT SALE: aprovechá la promo y empezá a cocinar casero, rico y fácil con Foodit

Durante el Hot Sale, LA NACION lanza promociones especiales para sus productos digitales; Foodit ofrece seis meses sin costo para nuevos usuarios, mientras que Club LA NACION y el acceso digital tendrán descuentos exclusivos para aprovechar durante toda la semana
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Organizar las comidas de la semana, encontrar ideas nuevas para cocinar, ahorrar en salidas o mantenerse informado son parte de las rutinas cotidianas que hoy atraviesan a miles de personas. En ese escenario, el próximo Hot Sale llega con una oportunidad especial para acceder a las propuestas digitales de LA NACION con beneficios exclusivos y promociones que no se repetirán en otras campañas del año.
Entre las opciones más destacadas aparece Foodit, la plataforma pensada para simplificar la cocina diaria. A partir del lunes 11 de mayo -durante el Hot Sale- quienes quieran probarla podrán acceder a una promoción de seis meses sin costo. La propuesta reúne recetas para todos los niveles, desde preparaciones rápidas para resolver comidas cotidianas hasta platos más elaborados y tendencias gastronómicas.
Además, cuenta con una planificación semanal de menús, ideas de meal prep, videos paso a paso, cursos de cocina, técnicas básicas explicadas por cocineros y masterclasses exclusivas con chefs reconocidos.
Foodit también ofrece contenido pensado para quienes buscan incorporar nuevos hábitos en la cocina, aprender a aprovechar mejor los ingredientes o encontrar inspiración para ocasiones especiales para todas las corrientes alimentarias.
La experiencia se complementa con notas periodísticas sobre tendencias gastronómicas, tips de profesionales para preparar clásicos de la cocina, entrevistas a cocineros, guías de cocina para reemplazar ingredientes y coberturas especiales de eventos y ferias culinarias. Así, la plataforma combina inspiración, aprendizaje y practicidad en un mismo lugar.
A su vez, también habrá promociones para el acceso digital a LA NACION y para Club LA NACION, dos servicios que combinan información, entretenimiento y ahorro cotidiano.
El acceso digital tendrá un valor promocional de $500 por mes durante seis meses e incluirá navegación ilimitada a todos los contenidos periodísticos.
Club LA NACION, en tanto, costará $700 por mes durante el mismo período e incluirá, además del acceso digital, más de 450 beneficios y descuentos en gastronomía, supermercados, entretenimiento, viajes y distintos rubros.
Lo que tenés que saber
- Cuándo inicia: lunes 11 de mayo
- Dónde ver las ofertas: en suscripciones LA NACION, a partir del inicio de la semana.
- Qué tipo de propuestas habrá: beneficios exclusivos que no se repiten en otras campañas del año.