Vínculos: las estrategias más recurrentes que usan los infieles para evitar que la pareja se entere de su traición

“Nos fuimos de viaje juntos a Brasil y estuvimos hasta marzo por la pandemia. Volvimos a Buenos Aires y por la cuarentena estricta; nos quedamos en un PH en capital, cerca de donde él vivía con la ex. En todo ese tiempo que no podíamos salir a la calle vi que tenía un mensaje de la ex y lo obligué a que me mostrara la conversación y eran mensajes de él diciéndole que la extrañaba. Ahí se terminó todo”, cuenta Alma de 25 sobre cómo se enteró que su pareja le era infiel.

Como si fuera poco, luego comprobó que su novio mantenía una relación también con su ex mujer y que ninguna de las dos lo sabía. “Tiempo después, una amiga que tenemos en común me contó que no era la primera vez que él cometía una infidelidad, solo que esta fue una situación más extrema porque esta vez tenía una doble vida. Seguro no recibió el suficiente amor de sus padres en la infancia”, añade la joven.

La situación descripta recuerda el famoso dicho popular “de la muerte y de los cuernos no se salva nadie”. Un tema que tomó relevancia en las últimas semanas con el Fede Bal Gate cuando su novia Sofía Alderrey descubrió por una app que su pareja lavaba ropa a altas horas de la madrugada, casualmente los días previos a los que ella desembarcara en la casa de Carlos Paz donde el actor hace temporada.

El escándalo de la pareja puso en la agenda mediática el tema de la infidelidad y las distintas formas de descubrir una traición. En este contexto, tomó trascendencia una investigación titulada “Atrápame si puedes: Estrategias para ocultar la infidelidad” realizada por la revista Personality and Individual Differences que identificó 53 actos que las personas cometen regularmente para ocultar la infidelidad a sus parejas.

Para lograr esto, el director de la investigación, Menelaos Apostolou, llevó a cabo dos estudios. En el primero encuestó a personas en relaciones para recopilar una lista exhaustiva de formas específicas en que las personas ocultan la infidelidad; y en el segundo pidió a las personas infieles que identificaran las acciones más utilizadas.

Los profesionales coinciden que hay cuatro tipos de infidelidad recurrentes: la emocional, la física, la financiera y la microinfidelidad diy13 - Shutterstock

El primer análisis observó a 188 mujeres y 109 hombres, con una edad promedio de 30-40 años que estaban casados, en relaciones estables y comenzando un vínculo amoroso extra matrimonial. Los profesionales les solicitaron que imaginaran que estaban en una relación con un tercero y “escribieran algunas cosas que harían para mantener esta relación en secreto”. Como resultado se recopilaron algunas de las siguientes estrategias:

Me encontraría con mi pareja paralela en sitios remotos, aislados, donde nadie nos conoce o es imposible que esté mi pareja

Me aseguraría de tener excusas creíbles para mis ausencias

Intentaría ser discreto y ver a mi pareja paralela cuando mi pareja estuviera en el trabajo o viajando

Ocultaría todas las evidencias de mi relación paralela. Es decir tendría cuidado de no dejar evidencias en el celular, la computadora, el auto y la ropa

Mostraría más interés en mi pareja estable: sería más cariñoso, más generoso con las exigencias, le compraría regalos y me mostraría más enamorado

Intentaría mantener una vida sexual activa con mi pareja para que no sospeche nada

Crearía una cuenta de correo alternativa para comunicarme con mi pareja paralela e incluso otro celular

Bloquearía la entrada de llamadas y mensajes en ciertos periodos de tiempo y sería muy cuidadoso con el uso de las redes sociales, y siempre cerraría las sesiones de mis cuentas de correo y redes sociales cuando no estuviera usando mi computadora

No dejaría mi teléfono en el campo de visión de mi pareja y activaría el modo silencioso en forma permanente

Buscaría a un amigo/a que sea cómplice

Pondría de pretexto que tengo mucho trabajo para salir con mi pareja paralela

Prepararía excusas creíbles en caso de que mi pareja me confronte

Le presentaría a mi pareja formal a pareja paralela como una amistad o como colega

Organizaría los encuentros en horas poco sospechosas (por ejemplo, las mañanas)

No le haría preguntas a mi pareja para que ella no me las haga a mí

Empezaría con un pasatiempo o actividad para justificar mis ausencias

Evitaría verme con mi pareja paralela frecuentemente

No mantendría la relación paralela por mucho tiempo

No tendría una relación paralela con alguien que espere más que sexo o contacto frecuente

No hablaría ni intercambiaría mensajes con mi pareja paralela cuando mi pareja formal estuviera junto a mí

Me aseguraría que mis parejas paralelas fueran de áreas distintas para que no conozcan a mi pareja formal en absoluto

Guardaría el contacto de pareja paralela en mi celular con un nombre poco sospechoso

No cambiaría mi rutina diaria ni mi apariencia

Intentaría controlar mis gastos para que no hubiera nada inusual

Luego en la segunda parte de la investigación se tomó una muestra de 167 mujeres y 132 hombres que informaron haber sido infieles a su pareja a largo plazo. En estos casos se les pidió que eligieran de la lista de “53 estrategias” las acciones que utilizaron para mantener su relación paralela y que contaran la frecuencia con la que las usaban.

Como resultado, los investigadores detectaron 11 estrategias predominantes para ocultar la infidelidad. Este es el listado en orden de popularidad.

Ser discreto

Eliminar las evidencias digitales

Mantener los mismos comportamientos

Mantener la misma rutina

Usar amigos como cubierta

Asegurar cuentas y aparatos electrónicos

Tener contacto infrecuente con la pareja paralela

No parecer sospechoso

Mostrar más interés en mi pareja

Usar un correo o teléfono diferente

Presentar a la pareja paralela como amiga o colega

Para la Lic. López es fundamental entender que una persona que es infiel no lo hace con la intencionalidad de lastimar a la otra parte sino que lo que busca es algo a favor de sí mismo golubovystock - Shutterstock

¿Existen diferentes tipos de infidelidad?

En el último tiempo surgieron otros tipos de traiciones que abrieron el paraguas de la infidelidad y se plantean cuatro tipos de infidelidades recurrentes.

Infidelidad física.

Es aquella en la que se dan encuentros de índole sexual con un amante o con un “tercero”. Es el tipo de infidelidad reconocida como la más tradicional. Es importamte aclarar que en este tipo de infidelidad no necesariamente hay un apego emocional o relacional con el tercero.

Infidelidad emocional.

El solo hecho de sentir o tener una conexión emocional con otra persona fuera de la pareja se considera desleal. En muchos casos, el infiel busca que alguien lo reconforte y lo contenga, que escuche sus problemas ya que, puede que su pareja no lo esté haciendo. Además, según indican los profesionales, en varias ocasiones este tipo de vínculos emocionales terminan desencadenando una relación paralela a la oficial.

Infidelidad financiera.

Ocurre cuando la pareja oculta sus gastos o ahorros. Por ejemplo, la persona puede estar escondiendo los gastos por estar comprando regalos o gastando dinero en su amante secreto y, como resultado, evitan que su pareja se entere de sus finanzas para que no encuentren señales de su traición.

Microinfidelidad.

Según la psicóloga Melanie Schilling -creadora del término- las microinfidelidades son aquellas acciones mínimas, o pequeños comportamientos, en los que una persona que está comprometida lesiona la relación traicionando al otro, valiéndose del coqueteo encubierto. Algunos ejemplos concretos: restarle importancia a la relación actual, consultar constantemente la vida de las exparejas, no comunicar a otras personas que uno tiene una relación estable.

¿Cómo superar una infidelidad?

Un análisis aparte merece el reto de superar un engaño. “Son momentos en los que se recomienda hacer terapia individual o en pareja. Puede ocurrir que aparezca la necesidad de que ante una traición declarada surga la intencionalidad de armarse a partir de eso”, analiza la psicóloga y sexóloga Sandra López (M.P. 61148).

También abundan los casos en los que es una de los dos integrantes de la pareja el que se enfrenta al dilema de perdonar o “aceptar que engaño” . “En esos casos necesitan orientarse y obtener herramientas para atravesar el proceso. Lo que pasó en el vínculo es que se rompió un acuerdo y ninguna pareja puede subsistir sin confianza”, reflexiona López y aclara que es fundamental entender que una persona que es infiel no lo hace con la intencionalidad de lastimar a la otra parte sino que lo que busca es algo a favor de sí mismo como ocurre con la aparición de una oportunidad o tentación de estar con otra persona. “Muchas veces se cree que la infidelidad sucede específicamente porque hay una crisis en la pareja pero lo cierto es que hay multiplicidad de motivos”, explica.

