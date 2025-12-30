La risa: cuáles son sus diferentes variables, los efectos en la salud y su función en las relaciones sociales

La risa es una de las expresiones más populares a nivel mundial, porque evoca sensaciones de felicidad y alegría, y está asociada con el humor. Esta respuesta emocional puede manifestarse en diversas situaciones y momentos, y se caracteriza por sonidos y expresiones faciales. Varias investigaciones demostraron que la risa puede ser la mejor medicina, porque es un recurso terapéutico que puede marcar la diferencia en la salud cardiovascular.

Reirse de forma constante puede tener varios efectos en la salud y el buen funcionamiento del cuerpo, porque los movimientos y sonidos que se hacen al reírse estimulan el sistema respiratorio y cardiaco Freepick

Generalmente, esta expresión surge como resultado de una experiencia social, ya que es muy común cuando se comparte con otras personas, y también puede ser una respuesta individual a un pensamiento o recuerdo divertido.

La Real Academia de la Lengua Española define a la risa como “Movimiento de la boca y otras partes del rostro, que demuestra alegría”, semejante a las investigaciones que han demostrado que reírse frecuentemente puede mejorar el estado de ánimo, evocando la alegría y tranquilidad.

El sitio Psicología y mente dice que la risa de forma constante puede tener varios efectos en la salud y el buen funcionamiento del cuerpo, porque los movimientos y sonidos que se hacen al reírse estimulan el sistema respiratorio y cardiaco, pues al reírse, el aire que se respira pasa de manera irregular, contrayendo y dilatando más de 15 músculos faciales.

Además, el portal menciona que durante la risa, la sangre llega más a la cara y, en algunos casos, la risa puede provocar llanto o problemas gastrointestinales.

Los efectos de la risa en la salud

Durante la risa, las vías neurológicas se activan y generan en el cuerpo un sinfín de reacciones, dependiendo el tipo de risa, la intensidad y sinceridad con la que se emite.

Si la risa es causada por algo externo, se detecta en una parte del cerebro llamada “área de Wernicke” y luego se conecta con otras áreas como el hipocampo, los ganglios basales y el sistema límbico, que evalúan el significado emocional del estímulo que provoca la risa, según el portal “Psicología y mente”.

Según un estudio de la Revista Mente Sana, durante la risa se liberan endorfinas y oxitocina, hormonas que generan la sensación de relajación y plenitud Shutterstock

El estudio “Reírse, el mejor antiestrés”, publicado en la Revista Mente Sana y bajo la autoría del investigador Wildgruber Díez, menciona que durante la risa se liberan endorfinas y oxitocina, hormonas que generan la sensación de relajación y plenitud.

En resumen, la risa desempeña un papel crucial en el sistema límbico y su interacción con la corteza prefrontal, que regula las respuestas sociales y las emociones, y facilita el procesamiento de la información. También afecta a los ganglios basales, particularmente al núcleo accumbens, y al circuito de recompensa del cerebro.

Efectos de la risa en el cuerpo humano:

Estimula muchos órganos: la risa mejora la toma de aire con alto contenido de oxígeno, estimula el corazón, los pulmones y los músculos, y aumenta las endorfinas que se liberan en el cerebro.

la risa mejora la toma de aire con alto contenido de oxígeno, estimula el corazón, los pulmones y los músculos, y aumenta las endorfinas que se liberan en el cerebro. Activa y reduce la respuesta al estrés: la risa desenfrenada enardece los ánimos y luego reduce tu respuesta al estrés, y puede aumentar y luego disminuir la frecuencia cardíaca y la presión arterial.

la risa desenfrenada enardece los ánimos y luego reduce tu respuesta al estrés, y puede aumentar y luego disminuir la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Calma la tensión: la risa también puede estimular la circulación y ayudar a relajar los músculos, lo cual puede ayudar a reducir algunos de los síntomas físicos del estrés.

la risa también puede estimular la circulación y ayudar a relajar los músculos, lo cual puede ayudar a reducir algunos de los síntomas físicos del estrés. Mejora el sistema inmunitario: los pensamientos negativos se manifiestan en reacciones químicas que pueden afectar el cuerpo al generar más estrés en su sistema y disminuir su inmunidad. En cambio, los pensamientos positivos pueden liberar neuropéptidos que ayudan a combatir el estrés y las enfermedades potencialmente más graves.

los pensamientos negativos se manifiestan en reacciones químicas que pueden afectar el cuerpo al generar más estrés en su sistema y disminuir su inmunidad. En cambio, los pensamientos positivos pueden liberar neuropéptidos que ayudan a combatir el estrés y las enfermedades potencialmente más graves. Alivia el dolor: la risa puede aliviar el dolor al hacer que el cuerpo produzca sus propios analgésicos naturales.

la risa puede aliviar el dolor al hacer que el cuerpo produzca sus propios analgésicos naturales. Aumenta la satisfacción personal: la risa también puede facilitar el afrontamiento de las situaciones difíciles. Además, le ayuda a conectarse con otras personas.

la risa también puede facilitar el afrontamiento de las situaciones difíciles. Además, le ayuda a conectarse con otras personas. Mejora el estado de ánimo: muchas personas sufren de depresión, a veces debido a enfermedades crónicas. La risa puede ayudarte a reducir el estrés, la depresión y la ansiedad, y puede hacerte sentir más feliz. También puede mejorar tu autoestima.

Según Psicología y Mente, estos son los tipos de risa:

1. Risa genuina

Es la risa natural e involuntaria que surge de emociones o estímulos sin un propósito específico. Este tipo de risa, generalmente relacionada con la felicidad o situaciones positivas, ofrece importantes beneficios.

2. Risa simulada

Es una risa que se produce de manera intencional y voluntaria, como la risa social. Se realiza con un objetivo específico, como integrarse en un grupo, crear conexiones, expresar desagrado o ironía, o incluso atacar a alguien.

3. Risa social

Es un subtipo de la risa simulada pero también puede ser genuina, se utiliza como un medio de comunicación con los demás. Se emplea para expresar aprobación, aprecio o para fortalecer lazos.

4. Risa patológica

Algunas patologías neurológicas o psiquiátricas pueden causar risas súbitas, inapropiadas o sin un motivo claro. Estas risas pueden ser vacías de contenido y, a menos que vayan acompañadas de una respuesta emocional adecuada, no aportan beneficios a la salud

5. Risa inducida por sustancias

Algunas sustancias, medicamentos y drogas pueden inducir estados de felicidad, bienestar y humor expansivo en los individuos, lo que puede llevar a que rían. Sin embargo, también pueden provocar risa sin necesariamente evocar emociones positivas.

6. Risa provocada por cosquillas

Las cosquillas, que estimulan áreas sensibles del cuerpo como las axilas, los pies, el cuello o las manos, pueden provocar risa en muchas personas. Este tipo de risa es particular porque se origina a partir de estímulos físicos. No obstante, es importante destacar que suele ocurrir en contextos sociales, a menudo en un ambiente lúdico, aunque también puede estar asociado a situaciones de tortura.

7. Risa denigrante

Tiene el propósito de ridiculizar a otra persona. Se trata de una risa provocada con un objetivo específico, y generalmente es simulada.

8. Risa nerviosa

Suele ser genuina, aunque no surge de sentimientos placenteros, sino de la necesidad de aliviar la tensión interna provocada por nerviosismo o estrés. En esencia, la persona ríe porque no sabe cómo reaccionar o qué hacer en la situación.