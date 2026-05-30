Derribando mitos. ¿Creías que la vacuna de la gripe solo te protege contra tener fiebre, tos y sentirte mal?

Como cada año, la gripe estacional afecta a miles de personas. Lo que tal vez no es tan conocido es que, en algunos casos, esta afección puede derivar en complicaciones graves.

“El virus de la gripe genera mucho más que una enfermedad respiratoria. Hoy sabemos que produce también una inflamación sistémica que afecta nuestro cerebro y nuestro corazón. De ahí que la gripe aumenta el riesgo de tener un infarto agudo de miocardio, un accidente cerebrovascular o incluso una neumonía bacterial”, explica el médico especialista en medicina interna y editor de Infomed Ramiro Heredia (M.N. 117.882).

Por eso es que distintos estudios científicos avalan la vacunación antigripal como una medida efectiva para prevenir estos eventos graves y la hospitalización.

¿Quiénes pueden recibir la vacuna?

Cualquier persona a partir de los seis meses de edad puede recibir la vacuna, aunque es fundamental en determinadas poblaciones:

Niños de seis meses a dos años.

de seis meses a dos años. Adultos de 65 o más años.

de 65 o más años. Embarazadas : en cualquier momento de la gestación.

: en cualquier momento de la gestación. Puérperas : hasta 10 días después del parto.

: hasta 10 días después del parto. Pacientes con enfermedades crónicas o inmunodepresión: como VIH (B24) enfermedades oncohematológicas en tratamiento, tratamientos inmunosupresores (quimioterapia, trasplantes), enfermedades respiratorias crónicas (EPOC, asma severa), diabetes, insuficiencia renal crónica y enfermedades cardíacas.

Pero lo cierto es que los jóvenes que tienen una vida saludable también se pueden vacunar. Y protegiéndose a ellos, protegen a las personas que los rodean.

¿Cuál es el mejor momento para vacunarse?

“El momento es ahora”, asegura Heredia. Y precisa: “Como en toda vacuna, su protección plena aparece entre 13 o 14 días después de su aplicación, por lo cual es ideal estar protegido cuando aumenta la circulación del virus, lo que por lo general sucede entre fines de otoño y principios del invierno”.

Otro error es pensar que, por haberse dado la vacuna el año pasado, este año ya no hace falta recibirla. “Acá hay dos cuestiones clave: una es que el virus cambia, muchas veces año a año. Pero además la inmunidad va cayendo con el tiempo. Por eso es que la vacuna antigripal se da anualmente”, señala el especialista.

Alergia, resfrío, gripe: ¿cuál es cuál?

“Baja la temperatura, se nos tapa la nariz y lo primero que decimos es: ‘me enfermó el frío’. Pero no todo lo que nos pasa en esta época es culpa del frío”, advierte Heredia, y diferencia entre resfrío, gripe y alergia.

El resfrío es la enfermedad respiratoria más frecuente. Se trata de una enfermedad viral que característicamente produce congestión nasal, dolor de garganta, picazón o irritación de los ojos, estornudos, tos (a veces) y, si hay fiebre, es de bajo grado.

es la enfermedad respiratoria más frecuente. Se trata de una enfermedad viral que característicamente produce congestión nasal, dolor de garganta, picazón o irritación de los ojos, estornudos, tos (a veces) y, si hay fiebre, es de bajo grado. La gripe , en cambio, llega con síntomas respiratorios, fiebre de 38 o más grados, escalofríos, dolores musculares, dolores articulares y dolor de cabeza, lo que muchas veces nos lleva a estar en cama.

, en cambio, llega con síntomas respiratorios, fiebre de 38 o más grados, escalofríos, dolores musculares, dolores articulares y dolor de cabeza, lo que muchas veces nos lleva a estar en cama. Las alergias (con la rinitis alérgica a la cabeza) pueden compartir algunos síntomas con los resfríos, aunque hay diferencias. En primer lugar, nunca se acompaña de fiebre. Luego está la historia: una persona que tiene rinitis alérgica suele tener los mismos síntomas en la misma época del año. Y en tercer lugar está la respuesta a tratamientos sintomáticos, como por ejemplo antihistamínicos: una alergia va a responder mejor y un resfrío no tanto, ya que dura cuatro o cinco días en promedio.

“Tanto el resfrío como la gripe son cuadros virales que no requieren antibióticos –remata el experto–. Y como siempre, ante cualquier duda consultar al médico".

La campaña antigripal de OSDE 2026

Para prevenir contagios y proteger a los grupos más vulnerables, OSDE lanzó su campaña antigripal 2026, con cobertura del 100% para las personas que forman parte de los grupos de riesgo antes mencionados. Para quienes no pertenecen a estos grupos, la cobertura es del 40%.

La campaña se desarrolla en farmacias y centros de vacunación contratados por OSDE, que pueden consultarse en la app OSDE (Cartilla > Farmacias / Centro de vacunación) o en la web.

Algunas cuestiones importantes: consultar previamente si es necesario reservar turno, y tener en cuenta que en farmacias es necesario el pedido médico (en vacunatorios no). También que en las farmacias pueden cobrar el costo de la aplicación.

“La pregunta no es si me voy a engripar. La pregunta es si quiero reducir riesgos y complicaciones que ni siquiera sabía que estaban relacionadas”, refiere Heredia. “En el fondo –concluye– vacunarse es siempre una medida inteligente y solidaria”.

Conocé más sobre la campaña antigripal de OSDE en este link.

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