La ruta de Kafka: Praga recuerda al escritor con un circuito por sus casas y los sitios que frecuentaba

En la capital de la República Checa todavía late con fuerza el espíritu del autor de La metamorfosis; se pueden seguir sus pasos en un circuito con referencias históricas e instalaciones contemporáneas

PARA LA NACION Vivian Urfeig Escuchar Nota

Franz Kafka es a Praga lo que la torre Eiffel a París. La casa natal del icónico escritor checo, la plaza que frecuentaba, los museos dedicados a su obra, los bares donde trabajaba. El cementerio donde descansan sus restos. En Praga, la capital de la República Checa, el espíritu del autor de La metamorfosis (publicado en 1915) late fuerte en cada rincón. Desde referencias históricas hasta instalaciones contemporáneas, la ruta kafkiana atraviesa los mismos puentes y castillos que transitó uno de los escritores universales más influyentes.

Su obra habla de una ciudad oscura, con callejones olvidados, patios secretos o siniestros. Pero hoy, caminar por las plazas y degustar los platos típicos o seguir sus huellas por circuitos donde el horizonte y el río siempre convergen en postales deslumbrantes propone un juego de contrastes. El que, seguramente, posicione a Praga como una de las 20 ciudades más visitadas de la Unión Europea. Según el ranking elaborado este año por Eurostat, ocupa el puesto 16.

Estatua de Franz en la Ciudad Vieja NGUYEN PHUONG THAO - MAFA

Entre los sitios más concurridos, la plaza de la Ciudad Vieja resulta un imán. Por su arquitectura que remite a un cuento de hadas, por las terrazas con sus puestos de cerveza y comidas típicas. A metros del mirador del Ayuntamiento que ofrece unas visuales panorámicas de la ciudad, una placa de hierro recuerda que en esa casa –demolida y reconstruida– nació y vivió el autor de El Castillo, que murió en 1917, a los 40 años, de tuberculosis. Esta pequeña placa en la calle U Radnice 5 recuerda que la habitó hasta la mudanza de la familia a la plaza Wenceslao.

¿Se habrá fascinado tanto como centenares de personas lo hacen hoy frente al Reloj Astronómico? ¿Habrá pasado de largo la danza de sus personajes? Imaginar que allí se inspiró para sus relatos sobre la soledad, el vacío y la incertidumbre es casi imposible. Esta plaza convoca desde siempre, en verdad desde el siglo XV, a miles y miles de personas que se acercan para cumplir un ritual, no importa la temperatura ni la época del año. A cada hora exacta, el Reloj Astronómico despliega su coreografía de personajes danzantes. Entre las 9 y las 21 este espectáculo ya es un hito urbano de la ciudad. Está diseñado con forma de astrolabio (un instrumento medieval del que dependían los navegantes para guiarse según la posición de las estrellas). En la esfera superior se representan la tierra y el cielo, el sol y la luna y los signos del zodíaco. La fascinación por el reloj obedece a las tres opciones de medición del tiempo.

La mano dorada sobre los números romanos indica la hora de manera tradicional. El anillo exterior lo hace según los cálculos de la antigua región de Bohemia a la que pertenecía Praga. Y en tercer lugar, el círculo interno, representa la hora con números arábigos, donde el movimiento del sol es clave. Hay muchísimas referencias, aunque las agujas doradas son las protagonistas: cuando se clavan en una hora en punto surge a través de una ventana la clásica danza de los personajes que representan a los 12 apóstoles. El espectáculo termina con el batir de las campanas.

Casa del Minuto, una de las residencias del escritor Mistervlad

¿Cuántas veces se habrá detenido Kafka a contemplar esta leyenda?

Una de las instalaciones más imponentes que celebran al escritor es la Cabeza de Kafka, una escultura giratoria realizada por el artista checo David Černý, conocido por la escala de sus intervenciones urbanas y por transformar a la ciudad en una galería de arte a cielo abierto. Frente a la estación de metro Národní Třída, las 42 láminas móviles rotan para darle forma al busto del escritor. El número no es caprichoso: se corresponde con los (pocos) años que vivió Kafka. Con 11 metros de alto y casi 40 toneladas, la escultura cinética atrae todas las miradas.

Praga es sinónimo de Kafka. El año pasado, la directora polaca Agnieszka Holland (Europa Europa) se instaló en la ciudad para filmar Franz, la biopic protagonizada por Idan Weiss cuya fecha de estreno está prevista para el último semestre de 2025. El rodaje mapeó calles, escuelas, bares y sitios que frecuentaba el escritor.

Aunque no es la primera que aborda su vida: Steven Soderbergh también dirigió Kafka (1991), inspirada en la vida del escritor de El Proceso, que entre otros bares, solía frecuentar el Louvre. A este café rococó ubicado sobre la Avenida Nacional también iba Albert Einstein. Es uno de los pocos sitios donde no hay wifi; en cambio ofrecen lápices y hojas para escribir, dibujar o garabatear ideas. Y un gran surtido de diarios y revistas impresas. Este secreto a voces en el número 22 de la calle Národní todavía no se pobló de turistas y sigue convocando a su público tradicional. Entre sopas, solomillos y crepes, Louvre también se destaca por las cinco mesas de billar. ¿Habrá jugado alguna partida Kafka? La cafetería abrió sus puertas en 1902, cuando tenía apenas 19 años.

Un chocolate caliente en el famoso Café Louvre Shutterstock

También frecuentaba el Café Arco (Dlážděná 1004/6), donde conoció a Milena Jesenská, su traductora. Y el Café Slavia, frente al Teatro Nacional. Desde su inauguración, en 1863, el Slavia se convirtió en lugar de encuentro de intelectuales y artistas, como Rainer Maria Rilke, Jaroslav Seifert, Bedøich Smetana y Antonín Dvorák. Con grandes ventanales que se abren al Puente de Carlos y el castillo, era uno de los preferidos de Kafka. El escritor cruzaba el puente, uno de los más conocidos del mundo, para subir hasta el Castillo de Praga, atravesando el Callejón del Oro. Aquí encontró inspiración y refugio, entre las casitas de colores, para escribir la obra El Castillo, entre otras.

Este callejón pintoresco fue habitado por guardias del castillo y luego, por orfebres. Hacia el final de esta calle, luego de bajar unas escaleras, se abre un mirador con visuales panorámicas de la ciudad y la torre Dalivorka, donde se ubicaban las antiguas mazmorras del castillo.

“La demanda de actividades vinculadas a la vida y obra del escritor en la ciudad de Praga aumentó 26,78% en lo que va de este año en relación con el mismo período del 2024. Dentro de estas experiencias, se destaca la Visita guiada por el Castillo de Praga, cuya última parada tiene lugar en el famoso Callejón del Oro. El free tour por la ciudad registró un incremento de viajeros de 35,47%“, explica Nicolás Posse, Country Manager de Civitatis Argentina.

El Callejón del Oro, en el Castillo de Praga Shutterstock

Oscuridad y estrategias expositivas

El pequeño museo dedicado a su vida es tan oscuro como su obra donde la ansiedad y la opresión son temas recurrentes.

Inaugurado en 2005 a orillas del río Moldava, la propuesta curatorial repasa la mirada de Kafka, (1883-1924), una de las figuras más importantes de la literatura universal del siglo XX.

Allí se atesoran documentos históricos, fotografías, manuscritos, diarios e instalaciones audiovisuales que capturan el mundo interior de Kafka y la atmósfera de la Praga de su época. “La exposición sugiere un viaje oscuro y simbólico, que refleja la angustia existencial, la alienación y el absurdo, claves en su obra literaria”, señalan desde el museo donde la oscuridad y las fotos transiluminadas protagonizan la puesta escenográfica.

También ensayan paralelismos entre las menciones presentes en la obra literaria y la ciudad. “Generalmente se entiende que la catedral anónima de El proceso no es otra que la Catedral de San Vito; que el camino que recorre Joseph K. en el último capítulo del mismo libro va desde la Ciudad Vieja, cruzando el Puente de Carlos, hasta los límites exteriores de la Ciudad Pequeña. También, que la vista desde la ventana de Bendemann en El juicio muestra el malecón, el río Moldava y su orilla opuesta de la misma manera que se puede ver desde la calle Mikulášská (actual calle Pařížská), donde vivió la familia de Kafka en 1912”, señala el texto curatorial. Y concluye: “Se ha intentado demostrar que la topografía de Praga está siempre presente a pesar de no tener nombre. Sin embargo, no es importante. La arquitectura surrealista de Kafka persigue otros objetivos. El método de la ficción de Kafka es mucho más complejo: transforma Praga en una topografía imaginaria. Los edificios, puentes y castillos funcionan como metáforas y lugares alegóricos”.

El Museo del Kafka, visto desde el puente Carlos IV Shutterstock

La oscuridad del museo, en tanto, contrasta con la estatua de bronce de cuatro metros que brilla al norte de la plaza de la Ciudad Vieja en Dušní. Es el monumento oficial, tallado por el artista checo Jaroslav Róna, que representa una escena de Descripción de una lucha, uno de los primeros relatos de Kafka, escritos entre 1903 y 1907. La estatua se ubica cerca de otra antigua casa familiar que, al igual que su casa natal, fue demolida en el siglo XIX. A la zona ahora se la conoce como Josefov, con cafés, tiendas y elegantes edificios art nouveau.

Los laberintos claustrofóbicos de Kafka, en tanto, se refieren al antiguo gueto judío: hoy esta zona se la conoce como Josefov, un área que conserva el espíritu de la época del escritor, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Su tumba, en el Nuevo Cementerio Judío, marca el principio, o el fin, de las rutas que siguen las huellas kafkianas por Praga.

Datos útiles

Paseos

Entrada al Museo Franz Kafka: 12 euros (Hergetova Cihelna, Cihelná 2b, Malá Strana - Prague 1)

Autobús turístico con uso ilimitado por 24 / 48 hs: 31,66 euros (inluye paseo por el río Moldava y audioguía en español.

Reloj Astronómico. Staroměstské nám. 1, 110 00 Josefov. Entrada a la torre del reloj: 25 euros.

Transporte público.

El metro funciona de 5 a 00 hs. El tranvía 22 recorre el circuito turístico más pintoresco. El colectivo público del aeropuerto al centro cuesta 1,25 euros y dura 90 minutos, admitiendo combinaciones en metro y tranvía.

Curiosidades

Café Louvre (Narodni 22) Desayuno con pancakes y salmón ahumando, echalotes y crema: 8.89 euros. Café expresso largo: 2,39 euros. Cerveza: 2,59 euros.

A pasos de la casa natal de Kafka se encuentra uno de los edificios más imponentes de Praga cuya historia se conoce poco. Se trata de un palacete neorrenacentista frente a la plaza plaza Senovážné, a 10 minutos de la Plaza de la Ciudad Vieja y del barrio judío. De escala monumental, el edificio catalogado como Patrimonio Histórico Nacional funcionó originalmente como la Primera Caja Hipotecaria de Tierras Checa. Diseñado a fines del siglo XIX por el arquitecto vienés Achille Wolf, su fachada dialoga con la arquitectura del Teatro Nacional y del Museo Nacional. Los relieves metálicos dan pistas de su historia: la bóveda del exbanco y la extesorería ahora es un bar secreto. The Vault, el bar del subsuelo del hotel NH Collection Prague Carlo IV, es una joyita que aún conserva el espíritu de la antigua tesorería del banco, una de las más antiguas de Europa Central, que data de 1895. La puerta de la bóveda, intacta, deja ver el sistema de cierre original fabricado por la emblemática firma vienesa Wertheim. Y abre y cierra como en los primeros tiempos, donde su función era resguardar dinero y acciones. En tanto, el lobby – el ex salón principal del banco– también fue restaurado. Se pueden apreciar los escudos de armas que representan las ciudades donde la entidad abrió sucursales. Por el respeto al legado original, varias producciones de Hollywood lo eligieron como set escenográfico. Aparece en las películas Bourne: Identidad Desconocida (Doug Liman) y Spiderman: Lejos de Casa (Jon Watts, protagonizada por Tom Holland). Lujo y patrimonio en el corazón de Praga.