Qué dice la psicología sobre las personas que pasan horas con el celular y postergan las tareas importantes

Hay dos sensaciones que en los últimos años se volvieron familiares para millones de personas: una, que el tiempo pasa volando; la otra, que por más que se tenga en mente concretar una tarea es imposible llevarla a cabo. Esto último es conocido bajo el término “procastinar” y en el estudio “Procrastinación: Cuando las cosas buenas no llegan a quienes esperan” se lo define como la postergación voluntaria de tareas, a pesar de que esta postergación traiga consecuencias negativas.

Pero, ¿qué ocurre cuando lo que se hace durante esa prórroga genera satisfacción? A esto los psicólogos lo denominan “dopamina evitativa” y es la forma que tiene el sistema límbico −la parte emocional del cerebro− de escapar de tareas/actividades que generan ansiedad o incomodidad.

Sebastián Ibarzábal, psicólogo clínico y especialista en conflictos de relación y problemas de comunicación, desarrolla: “Se le llama así porque la dopamina es el neurotransmisor que regula la anticipación de recompensas y el impulso a buscarlas”. El fenómeno se pone de manifiesto, por ejemplo, cuando uno se tiene que poner al día con un informe laboral y, en vez de sentarse a hacerlo, se pone a ver videos en TikTok o encuentra como buena idea ponerse a lavar la pila de platos que hay en la cocina desde hace días. El cerebro procesa esas distracciones y piensa: “Esto es bueno, hay que repetir”.

“La búsqueda del estímulo instantáneo siempre se activa cuando aparece algo que incomoda, generando un desvío que es eficaz a corto plazo y que, por eso mismo, se repite”, añade el profesional sobre la tendencia de procrastinar durante horas.

El fenómeno se pone de manifiesto, por ejemplo, cuando uno se tiene que poner al día con un informe laboral y, en vez de hacerlo, se pone a ver videos en TikTok J Studios - Digital Vision

El problema de fondo radica en que las recompensas rápidas hacen que se vuelva más difícil concentrarse en un trabajo significativo a largo plazo porque no generaría el mismo efecto.

Victoria Almiroty, licenciada en psicología, añade: “No procrastinamos únicamente porque existen estímulos gratificantes sino porque ciertas tareas nos confrontan con frustración, autoexigencia, miedo al fracaso, exposición o conflicto con el deseo”.

Estas conductas que llevan a la procrastinación, continúa Almiroty, generan alivio inmediato, pero luego aumentan sentimientos de culpa, ansiedad y pérdida de autoestima. “Forman un círculo negativo difícil de cortar”, sostiene.

Ibarzábal destaca que, cuando la conducta se vuelve crónica, no solo evita el malestar; también evita el autoconocimiento y la elaboración de experiencias que −a pesar de ser incómodas− necesitan ser procesadas.

Cómo saber si te está pasando

Ambos profesionales enumeran los siguientes como síntomas de una “dopamina evitativa” crónica:

Dificultad persistente para estar sin estímulo, incluso cuando el contexto lo permite.

Inquietud o irritabilidad cuando no hay actividad disponible.

Uso sistemático de distractores en momentos donde aparecen emociones difíciles.

Postergación recurrente de tareas o decisiones que implican contacto con la propia vida.

Fatiga que no cede con el descanso, porque el descanso también está ocupado por estímulos.

La dopamina evitativa se manifiesta en fatiga que no cede con el descanso, porque el descanso también está ocupado por estímulos

Frente a ellos, Ibarzábal hace una salvedad: “Si detectamos estas señales no hay que apurarse a juzgar ni diagnosticar, hay que prestar atención a qué se hace en los momentos en que aparece ese impulso de huir”. Ese registro honesto, reconoce, ya es una forma de contacto con la propia vida interior que es, justamente, lo que el circuito de dopamina evitativa impide. “Todo aquello que no se procesa no desaparece: se manifiesta en el cuerpo como tensión, irritabilidad o cansancio sin causa aparente”, agrega.

Estrategias para salir del circuito tóxico

Almiroty añade que, en el caso de las evitaciones que implican el uso de la tecnología, estas son extremadamente adictivas y no siempre pueden ser enfrentadas con voluntad. En casos no tan severos o de detección temprana recomienda emplear estrategias:

Desinstalar redes sociales durante períodos de estudio o trabajo.

Dejarle el celular a otra persona hasta determinada hora.

Procurar no tener el teléfono encima a menos que se trate de una urgencia.

Irse a lugares con menor cantidad de estímulos o desarrollar hábitos más analógicos.