Los beneficios de comer picante todos los días, según la ciencia

Los pimientos son un grupo de alimentos tradicionales, presentes en las cocinas de todo el mundo, que se destacan por aportar a las comidas un sabor agridulce, e incluso picante, realzando su gusto y aroma. Dentro de esta familia, destaca el morrón, una fruta que proviene de una planta conocida como Capsicum annuum, originaria de la zona de México, Perú y Bolivia.

“El morrón pertenece a la familia de las solanáceas, al igual que las berenjenas, los tomates y las papas. Se trata de una planta comestible compuesta por propiedades naturales que le aportan beneficios al organismo”, expresa Estela Mazzei, licenciada en Nutrición. Entre ellos menciona:

Mejora de la función del sistema digestivo

Previene enfermedades crónicas

Control del peso corporal

El morrón se clasifica generalmente en dos grandes grupos: los dulces y los picantes o amargos. Este sabor, según explica Mazzei, varía según su color: ‘El verde aún no está del todo maduro, por lo que es amargo; el amarillo está en la mitad de su maduración, y el rojo, que es el más popular, está completamente desarrollado y es dulce, por lo tanto, tiene un mayor contenido de azúcar en comparación con los otros’

¿Qué beneficios tiene el morrón en la salud?

Si bien el consumo de morrón genera discrepancias entre la población =algunos manifiestan que les cuesta digerirlo, mientras que para otros su ingesta es frecuente=, la realidad es que se trata de un alimento noble y saludable. Lucila Rosso, licenciada en Nutrición (M.N: 9757), explica que su composición nutricional es la siguiente: “Un morrón de 100 gramos tiene 25 de kilocalorías, 95% de agua y 5% de hidratos de carbono”.

El morrón pertenece a la familia de las solanáceas, al igual que las berenjenas, los tomates y las papas inewsfoto - Shutterstock

Precisamente esta fórmula lo vuelve “ideal para consumir en los meses de verano por su alto aporte de agua que hace que nos mantengamos hidratados”, menciona Rosso. Además, gracias a su bajo índice de calorías, la nutricionista agrega que el consumo de morrón es beneficioso para aquellos que necesitan bajar de peso o bien, controlarlo.

Con respecto a los macronutrientes, contiene fibra: 100 gramos de morrón presenta 0,3 gramos de este nutriente: “La realidad es que no es mucho, pero su aporte ayuda a regular la función intestinal y mantener en óptimas condiciones la microbiota, un conjunto de microorganismos que se encuentran en el colon y que regulan la salud del organismo”, describe Rosso. Este componente también se encarga de regular el tránsito intestinal y genera saciedad.

A la lista la completan los micronutrientes, encargados de las funciones vitales del organismo. Dentro de este grupo, las vitaminas son las figuras, y la que más se destaca es la C: “Por cada 100 gramos de morrón crudo, se encuentran 127 miligramos de vitamina C. Un dato curioso, es que este número supera dos veces la cantidad que tienen los cítricos tales como el limón y la naranja”, revela Yael Hasbani, Health Coach certificada en Nutrición Holística. Entre las ventajas de su ingesta, se destaca que “mejora la absorción del hierro y actúa como antioxidante, por lo tanto, se protege al cuerpo del desarrollo de posibles enfermedades causadas por daños en las células”, ahonda la especialista.

Un morrón de 100 gramos tiene 25 de kilocalorías, 95% de agua y 5% de hidratos de carbono Shutterstock

También posee vitamina A: 100 gramos de morrón, contiene 157 miligramos de dicho nutriente cuando está crudo y 147 miligramos cuando está cocido. Según precisa Rosso, su ingesta colabora en mantener saludable la visión. A su vez, el ácido fólico da el presente y su tarea es la de participar en el proceso de la fertilidad, “es importante para el desarrollo del tubo neural del feto, por ello se lo recomienda a las mujeres embarazadas”, dice Rosso. Otras de sus funciones son las de colaborar en la formación de células nuevas y en el ADN.

Respecto de los minerales, contiene potasio, importante para la transmisión del impulso nervioso y la actividad muscular; magnesio, que colabora en el correcto funcionamiento del intestino, en mejorar el sistema inmunológico y mantener los huesos y dientes fuertes. Por último, Rosso destaca al fósforo, que al igual que el magnesio, tiene un papel importante en la creación de los huesos y dientes.

¿Cuáles son los efectos del picante en la salud?

Sumarle picante a las comidas, suele generar controversias. Algunos son fanáticos de este sabor, otros prefieren evitarlo. No existe el término medio. Sin embargo, su consumo trae de la mano una serie de bondades para el organismo.

Lo ideal es consumir el morrón crudo para evitar la pérdida de sus nutrientes Shutterstock

Sin ir más lejos, los pimientos tienen un componente natural que se llama capsaicina, una sustancia que le otorga el gusto picante y que no solo está presente en el morrón, sino también en todos los alimentos que forman parte de esta familia tales como el chile y el ají. La única diferencia es que cuanto más pequeño es el tamaño del pimiento, la concentración de la capsaicina será mayor y por lo tanto se acrecentará su sabor.

Según cuenta Hasbani, este ingrediente tiene un poder antiinflamatorio y antioxidante, que actúa para prevenir el envejecimiento de las células y órganos. “Gracias a estas funciones, se evita su desgaste y así, el desarrollo de posibles enfermedades crónicas tales como el cáncer o la artritis”, dice la health coach.

Un informe de la Universidad de Harvard publicado en la revista Harvard Health Publishing, menciona que las personas que comen picante, por lo general consumen menos sal en sus comidas. Por lo tanto, al reducir su consumo a la larga se verán beneficios tales como la disminución de la presión sanguínea y del colesterol.

A su vez, una investigación de la British Medical Journal, realizado a 512.891 personas entre los 30 y 79 años, encontró que aquellas que consumían todos los días alimentos picantes, tenían un 14% menos de riesgo de muerte por cualquier enfermedad, a diferencia de los que los ingerían una sola vez por semana.

¿Cómo elegir y consumir los mejores morrones?

Los morrones están disponibles durante todo el año, sin embargo, su época alta arranca a finales de la primavera y se extiende hasta el otoño. Al respecto, Hasbani revela que hay dos trucos para darse cuenta cuándo una fruta o verdura es de temporada. El primero tiene que ver con la variedad, es decir, con si hay diversidad de tamaños, colores y formas. Por otro lado: “Cuando vas a la verdulería y ves un producto en oferta o a precios económicos, es sinónimo de que es de temporada”, añade la health coach.

Los pimientos tienen un componente natural que se llama capsaicina que le aporta el sabor picante Shutterstock

A la hora de seleccionar el morrón, Rosso comenta que el primer paso tiene que ver con el sabor que se quiere degustar, si tirando a amargo o a dulce. Además, enumera que lo ideal es que sea pesado, una característica que da cuenta de que está maduro. Al tacto debe ser firme, lo que indica frescura, la piel debe ser lisa, sin golpes ni agujeros y el color, brillante y sin manchas. En relación al tallo, “tiene que ser sólido y tener un tono verde vivo”, detalla la nutricionista. Luego, aconseja preservarlo en la heladera para que se conserve en mejores condiciones que si estuviera a temperatura ambiente. Aunque “también se puede freezar en ziplocks, lavado y cortado, para tenerlo siempre disponible”, dice la especialista.

Con respecto a las formas de consumir el morrón, los especialistas consultados remarcan que lo ideal es ingerirlo crudo para evitar la pérdida de sus propiedades que se dan cuando se lo expone al calor de por ejemplo el horno o la parrilla. De esta manera, sugieren picarlo bien finito -para facilitar la peso- y mezclarlo en ensaladas. Igualmente otra opción es cocinarlo, ¿cómo? Salteado a la sartén con un chorrito de aceite o al horno. De esta manera, se lo puede incluir en distintas preparaciones, salteados o acompañamientos. No obstante, “un secreto para conservar sus propiedades sin tener que comerlo del todo crudo, es hervirlo por un minuto al vapor, un tipo de cocción donde la temperatura no es demasiado elevada entonces no le quita los nutrientes al alimento”, subraya Rosso.

Y si bien el morrón tiene características nobles, hay ciertos grupos poblacionales que deben restringir su ingesta o en su defecto, consumirlo de forma cocida y sin la piel. Para Rosso, ello aplica a quienes sufren de acidez o gastritis debido a que el pimiento suele irritar la mucosa, que es la parte protectora del estómago. Por lo tanto, se generan jugos gástricos que causan malestar.

Consultados acerca de si hay una cantidad estipulada de consumo, los especialistas coinciden en que depende de los requerimientos de cada persona. Sin embargo, alientan a quienes son vegetarianos a incorporarlo con mayor frecuencia semanal, por ejemplo unas tres veces por semana y acompañado de legumbres, tales como las lentejas ya que, debido a sus altos índices de vitamina C, se fija el hierro. De todas maneras, hacen foco en que lo ideal es que su consumo sea en el contexto de una alimentación saludable donde se priorice una ingesta de frutas y verduras variadas.

Si bien el consumo de pimientos está dividido, los profesionales lo alientan como una alternativa saludable y natural para incorporar a diario. La ventaja es que se lo puede adquirir durante su temporada alta, en los meses de verano y conservarlo en el freezer durante todo el año.

Melanie Shulman Por