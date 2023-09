El conferencista y humorista español, José Luís Izquierdo, brinda las claves para concretar aquello que se anhela y explica por qué es importante ir tras los sueños en el ciclo “Aprendemos Juntos 2030″, la plataforma del BBVA que emite sus contenidos en forma exclusiva por LA NACION

escuchar

Los sueños y anhelos personales tienen poder: motivan a las personas en su día a día. Carecer de ellos o no perseguirlos, las tiran abajo. Llevar una vida feliz y sin ningún tipo de arrepentimiento es posible teniendo objetivos claros, una herramienta fundamental y al alcance de todos que le da sentido a la existencia. A esto hace referencia el conferencista y humorista español José Luís Izquierdo cuando en una charla del ciclo Aprendemos Juntos 2030, la plataforma con contenidos inspiradores del BBVA, habla acerca de la importancia de no quedarse con las ganas de hacer nada.

“Creo que es muy importante tener una lista de sueños y cosas que quieras hacer, que de verdad te apetezcan, que te llamen la atención, que te hagan levantarte por la mañana. De eso se trata la vida: de tener pequeñas ilusiones y la mayoría de las ilusiones es seguir teniendo ilusiones”, dice Izquierdo, mejor conocido como Mago More.

Izquierdo considera que tener metas claras es un pilar para vivir feliz, más allá de que luego las cosas no salgan como se esperaban: “Hace muchos años actué en un pub que el dueño tenía una obsesión por irse a Australia: era el gran sueño de su vida. Y entonces lo hizo. Le vendió el local a su camarero y se fue”, relata el humorista. A los seis meses, “cuando regreso al local a actuar, me encuentro con que esta persona había vuelto y ahora era el empleado de su camarero, es decir, que estaba trabajando para quien trabajaba para él”, ahonda Izquierdo. Sorprendido por su presencia, cuenta que le preguntó qué había pasado con su pronto retorno, y dice que su respuesta fue concisa: “´No me he adaptado al idioma, al final todo era más caro de lo que parecía y bueno, aquí estoy´”

Frente a la repregunta de Izquierdo acerca de si era feliz dando por finalizado su sueño de vivir en Oceanía, la confesión de este hombre lo dejó perplejo: “´Estoy feliz. Jamás me hubiera perdonado no haberlo intentado´”. Según dice el humorista, nadie se arrepiente de perseguir sus deseos, por el contrario, una persona estará el resto de su vida disconforme si no se la juega. “Creo que además demonizamos mucho al error y no nos permitimos que las cosas salgan mal”, comenta Izquierdo.

Por su parte, el humorista comparte dos acontecimientos puntuales que le han tocado vivir, que no solo lo “marcaron profundamente” sino que en aquel entonces le quitaron de su vida una cuota de sentido y motivación. Al respecto, explica que para volver a encauzarse, se aferró a todas aquellas ilusiones que tenía.

El primer episodio que lo descolocó fue el nacimiento de su hijo con parálisis cerebral: “Esto te marca bastante porque te condiciona mucho tu día a día y la manera que tenés de enfrentarte a la cotidianidad”, reflexiona. El segundo suceso fue haber sido diagnosticado con artritis psoriásica. Una noticia que le cayó como un balde de agua fría porque “tenía apenas 39 años y hasta el momento pensaba que era una enfermedad de gente mayor”, confiesa Izquierdo. Sin esperarlo, se encontraba frente a dos situaciones que cambiarían el rumbo de su destino. De repente, “me veo con un nene discapacitado y yo que prácticamente no podía andar de los dolores que tenía”, recuerda el conferencista.

“Creo que es muy importante tener una lista de sueños y cosas que quieras hacer", José Luís Izquierdo, humorista y conferencista Shutterstock

Pero aunque cueste creer, cuando superó y se acomodó a estas dos situaciones, “me sentí vacío”, reflexiona y cuenta que para transitar este duro momento se abocó a la lectura: “Leí un libro que se llama ´Las cinco cosas de las que la gente se arrepiente antes de morir´ que me cambió la perspectiva. Era acerca de una enfermera australiana que se llama Bronnie Ware. Allí cuenta que por avatares del destino terminó cuidando a enfermeros en estado terminal de cáncer y de otras enfermedades. En el lecho de muerte le iban contando todo aquello de lo que se arrepentían”, cuenta Izquierdo.

Al respecto, el conferencista menciona que da igual la cultura, el país y la sociedad en la que viven las personas: “Todo el mundo se arrepiente de lo mismo: de no haber hecho lo que realmente querían. Es decir que la gente se arrepentía de no haber intentado conseguir sus metas o sus sueños”. Y fue en ese instante cuando el Mago More se dio cuenta de que no podía perder de vista todas aquellas ilusiones que tenía.

Para lograrlo, se hizo una lista de sueños: “Son como pequeñas obligaciones o cosas que me dan ganas de hacer”, explica Izquierdo y puntualiza que “los voy cumpliendo poco a poco”. Hace dos años, por ejemplo “corrí la maratón de Nueva York, una cosa impensable porque pasé de no poder caminar a correr”, finaliza con orgullo.

Podés disfrutar de la charla completa que compartió el humorista en “Aprendemos Juntos 2030″, la plataforma del BBVA con contenidos útiles e inspiradores para mejorar la vida de millones de personas de todo el mundo que, desde mayo de 2022, se emiten en forma exclusiva por LA NACION.