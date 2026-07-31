Los terapeutas coinciden: estos son los siete hábitos que podrían estar dañando tu vida sexual

Es normal que en internet las parejas encuentren numerosos consejos para mejorar su vida sexual. Sin embargo, muchas personas desconocen que, al no ser recomendaciones dadas por un profesional, pueden resultar perjudiciales y generar un efecto contrario.

En una entrevista para la revista Men’s Health, Ben Davis, médico especializado en salud masculina y terapeuta psicosexual y de pareja, reveló los siete hábitos que muchas parejas consideran útiles, pero que, en realidad, pueden perjudicar sus relaciones sexuales.

Estos son los siete hábitos que podrían estar dañando su vida sexual

1. Monitorear constantemente la erección

De acuerdo con el especialista, muchos hombres, a la hora de tener relaciones sexuales con su pareja, se preocupan por monitorear constantemente su erección, ya sea de manera física, como al ir al baño con frecuencia, o de manera mental.

“Con frecuencia existe la idea de que, como hombre, deberías ser capaz de tener una erección cada vez que se presenta la oportunidad de mantener relaciones sexuales. Esa creencia puede ser realmente perjudicial”, explicó Davis.

Muchos hombres, a la hora de tener relaciones sexuales con su pareja, se preocupan por monitorear constantemente su erección LA NACION

La voz crítica que algunos hombres suelen escuchar mientras tienen intimidad con su pareja puede ser producto de su imaginación o de sus inseguridades. Por ello, el especialista recomienda no prestarle atención y disfrutar del momento.

La ansiedad disminuye la excitación y dificulta las erecciones porque aumenta la producción de adrenalina y cortisol. Cuanto más aceptes que es natural que las erecciones aparezcan y desaparezcan, más relajado estarás y más podrás concentrarte en el placer”, manifestó.

2. Priorizar el placer de la pareja

Otro de los errores más frecuentes es priorizar el placer de la pareja por encima del propio. Aunque ambos son importantes, Davis aconseja abordar este tema en pareja, ya que considera que es fundamental para mantener una vida sexual saludable.

“Está bien visto que un hombre pregunte qué excita a una mujer, pero parece que no está igual de bien que él comparta qué es lo que lo excita. Muchos hombres sienten que la sexualidad masculina es problemática o poco aceptable, lo que hace que duden en expresarse. Sin embargo, resulta muy positivo sentirse seguro para compartir con la pareja aquello que realmente los excita”, agregó.

Davis aconseja abordar este tema en pareja, ya que considera que es fundamental para mantener una vida sexual saludable Corbis

De igual manera, el médico explicó que, durante muchas de las terapias que realiza con sus pacientes, varias mujeres le han expresado que les gusta que su pareja sea más expresiva para que ambos puedan disfrutar plenamente del momento.

“Lo que observo en terapia sexual es que muchas mujeres desean que sus parejas masculinas sean más expresivas y que muestren con mayor libertad su lado sexual. Jugar con las dinámicas de poder, con lo prohibido y con la dominancia masculina puede ser una parte muy positiva de la vida sexual, siempre que exista comunicación y consentimiento”, dijo.

3. Creer adivinar lo que le gusta a su pareja en la cama

Una de las partes fundamentales de una relación siempre será la comunicación. Por ello, es importante que, antes de tener intimidad, cada miembro de la pareja hable sobre lo que le gusta y lo que no, para que ambos puedan disfrutar de una experiencia placentera.

“Muchas personas creen que, cuando encuentran a ”la persona indicada", ambos satisfarán las necesidades del otro sin necesidad de comunicarse porque todo fluirá de forma intuitiva. Es una fantasía bonita, pero no es la realidad para la mayoría”, aseguró.

Ben Davis explicó que las mejores parejas sexuales son aquellas que hablan con honestidad y sienten curiosidad por descubrir los deseos de la otra persona.

“Preguntarle a tu pareja qué le gustaría que hicieras o cómo prefiere que la toques no es una señal de debilidad ni significa que seas malo en la cama. Hablar sobre sexo, superar la vergüenza y mostrarse vulnerable requiere valentía”, afirmó.

4.Esperar a que el sexo ocurra de forma espontánea

Algunas parejas piensan que el mejor momento para tener relaciones sexuales debe surgir de manera espontánea. Sin embargo, esto no suele ocurrir con frecuencia debido a las exigencias de la rutina diaria.

Por ello, Davis aconseja que, en lugar de esperar a que suceda de manera espontánea, las parejas planifiquen sus encuentros sexuales para dedicar más tiempo a la intimidad, la sensualidad y la conexión que pueda existir entre ambos.

Preguntarle a tu pareja qué le gustaría que hicieras o cómo prefiere que la toques no es una señal de debilidad ni significa que seas malo en la cama GETTY IMAGES

“Algunas personas lo llaman tiempo en pareja o tiempo para el contacto físico. Pueden probar el método sensate focus (una técnica en la que se presta atención, uno por uno, a los cinco sentidos mientras tocan o son tocados), o escribir sus deseos en pequeños papeles, colocarlos dentro de un frasco y elegir uno al azar para probarlo juntos”, añadió.

5. Reservarse únicamente para el sexo en pareja

En ocasiones, algunos hombres, al no encontrar el momento adecuado para tener intimidad con su pareja, recurren a abandonar lo que consideran “malos hábitos”, como la masturbación o el consumo de pornografía, porque creen que esto solucionará el problema. No obstante, esta no suele ser la mejor alternativa.

“Muchos hombres creen que, si dejan de masturbarse o de ver pornografía, sus problemas sexuales, como las dificultades para mantener una erección o la falta de placer durante el sexo en pareja, desaparecerán”, explicó.

Por lo general, este miedo surge por la inseguridad del hombre al pensar que no tendrá un buen desempeño durante las relaciones sexuales y que su pareja no quedará satisfecha.

“Con frecuencia están relacionadas con la dinámica de la pareja, el miedo, la ansiedad por el desempeño, la vergüenza, la sensación de no ser suficiente, la autocrítica, no hacer aquello que realmente genera placer, la falta de comunicación sobre la vida sexual o incluso las críticas de la pareja”, señaló.

6. Asumir toda la responsabilidad de la vida sexual

La responsabilidad de la vida sexual recae en ambos miembros de la pareja. No obstante, muchos hombres asumen que deben ser el “sostén masculino” de la relación, cuando en realidad esto es un error, ya que la responsabilidad y el disfrute de la intimidad deben ser compartidos para que ambos vivan una experiencia satisfactoria.

Este miedo surge por la inseguridad del hombre al pensar que no tendrá un buen desempeño durante las relaciones sexuales y que su pareja no quedará satisfecha Archivo

“Es la creencia de que, por ser hombre, eres responsable absolutamente de todo. Debes mantener el control, hacerlo perfecto y nunca mostrar vulnerabilidad”, indicó.

7.Tomar medicación

Algunos hombres que han tenido dificultades para mantener una erección durante las relaciones sexuales optan por consumir Viagra con el fin de no decepcionar a su pareja. Sin embargo, esto no significa que el problema vaya a resolverse.

“Con frecuencia, los hombres entran en un ciclo de preocupación pensando que algo saldrá mal incluso antes de comenzar. Esa ansiedad por el desempeño hace que muchos tomen Viagra ‘por si acaso’, lo que termina alimentando un círculo vicioso”, argumentó.

Por otro lado, el especialista recomienda que, si estos problemas se presentan con frecuencia, es importante acudir a un médico para identificar su causa y recibir el tratamiento adecuado, con el fin de mejorar el rendimiento sexual.

Por Wendys Pitre Ariza