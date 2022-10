Luis Lacalle Pou: “Uno elige vivir con un velo, o sin careta. Voy a dejar de ser presidente y seguir siendo Luis”

Distendido luego de un día largo de actividades, el presidente Uruguayo Luis Lacalle Pou fue el encargado del cierre del America Business Forum que se realizó en Punta del Este donde conversó sin inhibiciones sobre su vida profesional y personal.

El entrevistador le consultó qué haría diferente respecto a la situación con su ex custodio Alejandro Astesiano, y cómo piensa manejar las dudas que tienen algunas personas respecto a si él sabía lo que estaba sucediendo o no. “Yo sobre eso no puedo actuar, es un tema de confianza, la que me falló a mí dicho sea de paso”, reconoció el mandatario. Y añadió:

“Yo confío en que la gente es buena hasta que me demuestre lo contrario”, aseguró. “Toda la paleta de opiniones, sí; cometer errores, sí; pecar de confianza, también. Ahora, un dirigente político que actúe en base a la desconfianza nada bueno puede hacer, y yo eso (tener confianza) no lo voy a cambiar porque iría contra mi esencia, así que pido disculpas de antemano”, indicó.

En el encuentro, anunció que Uruguay presentará una carta de adhesión para el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica antes de que termine el año y contó que el país está “rumbo a firmar” un Tratado de Libre Comercio con China y está negociando con Turquía. “Uruguay va a abrirse al mundo. Si nos acompañan otros países, mejor, seremos más fuertes, pero sino no, iremos igual, no nos queda otra”, aseguró.

A su vez, Lacalle Pou fue consultado respecto a en qué está mejor y en qué no está tan bien Uruguay en comparación a un año atrás. “Objetivamente, trato de no compararme con el resto del mundo, porque me importa cómo está mi país, con todo el respeto para el resto”, destacó, “Estamos en recuperación económica, para este año, de nuevo nos habíamos comprometido a reducir el déficit, lo agarramos en el entorno del 5%, va a terminar en 3,1% este año”, indicó.

“El año pasado se generaron 50.000 puestos de trabajo. Estamos con la ilusión, ustedes que dan trabajo pónganse las pilas así nosotros cumplimos, de 40.000 puestos de trabajo”, desafió a los participantes del foro.

Se refirió también al tema de “la alimentación, que está en estos días en discusión en nuestro país, se ha bajado lamentablemente a una discusión política” que desde su punto de vista es “innecesaria”. “Además de injusta, porque estamos hablando de la gente que necesita que el Estado le dé un plato de comida, y con eso no se puede hacer política. O se lleva el plato de comida, o no se hace política”, afirmó.

Consultado sobre si el que la separación entre él y Lorena Ponce de León fuera pública es parte de los principios que tiene y de la transparencia. “Ayer fue el cumpleaños de Loli, le fui a dar un beso, un abrazo, tenemos la mejor relación. Nos une lo más importante que tenemos en nuestra vida, que son nuestros hijos”, comentó Lacalle Pou. “El tema es si elegís vivir con un velo o si elegís vivir sin careta. Yo voy a dejar de ser presidente y voy a seguir siendo Luis”, añadió.

Contó también que a su mamá es la persona que siempre le atiende el teléfono aunque que por lo general no suele responder. Y contó una anécdota: " Hace 11 años saqué el sonido, porque sino, no podría estar hablando con vos. Me molesta tener una reunión y que alguien esté con el teléfono. Una vez, una señora me dio una lección muy importante cuando era diputado. Después de una conferencia que hicimos, la crucé en otro lugar y me dijo que había sido un maleducado, porque en ese momento ella estaba planteando un problema que era muy importante para todos los presentes mientras yo miraba el teléfono todo el tiempo. Desde ahí no usó más el teléfono en reuniones, tengo que prestar toda la atención que merece la gente”.

Ante la pregunta sobre qué le agradecería a sus padres, Lacalle Pou respondió: “El amor a mi país. Después de la educación que yo recibí no podría entender mi vida si no se la dedico a mi país”. “Me hicieron un patriota, un amor por el país, que obviamente es su gente. Y eso fue una construcción a la que le escapé de adolescente, pero se ve que las dosis fueron entrando intravenosas directo al corazón”, comentó.

El presidente Luis Lacalle Pou rodeado de Ismael Cala y el joven Ignacio González Castro en el cierre del America Business Forum p.kreimbuhl 098557512

El mandatario se sorprendió cuando el entrevistador le preguntó si en algún momento se arrepintió de ser presidente. “¿Estás loco? Esto créanme que es real, todos los días me levanto y agradezco ser el presidente del país”, afirmó. “Creo que en parte por eso no me canso mucho, porque todos los días agradezco tener esta posibilidad, y eso te mueve. Me voy a dormir cansado, a veces no duermo mucho, y me levanto y digo ‘loco, sos presidente del mejor país del mundo, ¿qué más podés pedir?”, remarcó.