A los 18 años, Máximo Mazzocco decidió que no quería quedarse de brazos cruzados. Impactado por la realidad de los barrios vulnerables, el maltrato animal y el deterioro ambiental, buscó la manera de canalizar esa inquietud en acciones concretas.

Su vocación cobró forma en barrios y comunidades donde la crisis ambiental afecta de lleno la cotidianeidad: chicos jugando en basurales a cielo abierto, agua que no llega potable a las casas y cuadros de toxicidad en sangre que marcan el día a día.

Máximo Mazzocco creó Eco House Global, una organización sin fines de lucro dedicada a acelerar la transición hacia la sostenibilidad

“En ese entonces, casi 20 años atrás, lo que más me movilizaba era la indiferencia. Me costaba muchísimo aceptar que pudiéramos convivir con tanto sufrimiento, humano y de otras especies, como si fuera algo normal”, señala Mazzocco sobre aquellos primeros pasos en los que, armado únicamente con una pechera casera y sin más recursos que su propia voluntad, salió a concientizar en calles, plazas y escuelas. “No tenía demasiada paciencia para quedarme esperando que las cosas cambiaran solas. Empecé por los residuos porque era un problema cercano, visible, sobre el que podía hacer algo con mis propias manos. Y descubrí algo que me acompaña hasta hoy: cuando transformamos el enojo en acción y encontramos alegría en hacer las cosas juntos, se genera una fuerza extraordinaria que contagia y moviliza. Uno empieza solo y, cuando mira alrededor, somos miles”, afirma.

Aquel impulso inicial creció rápidamente hasta formalizarse en Eco House Global, una organización sin fines de lucro dedicada a acelerar la transición hacia la sostenibilidad. Según datos brindados por la misma organización, a lo largo de dos décadas de trabajo, la entidad desarrolló más de 40 programas socioambientales, capacitó a más de 100.000 estudiantes y construyó tramas comunitarias como la Red de Escuelas para el Desarrollo Sostenible (REDES). Además, promovió el Foro de Organizaciones de Educación para la Sostenibilidad, la Alianza por el Clima y articulaciones concretas con más de 300 empresas, universidades y gobiernos.

Mazzocco comenzó su camino concientizando en calles y plazas

“Al principio no hubo ninguna gran ingeniería. Fuimos aprendiendo sobre la marcha, equivocándonos muchísimo y encontrando personas extraordinarias. Siempre tuvimos una premisa: pequeñas acciones multiplicadas por mucha gente pueden producir grandes transformaciones”, sostiene Mazzocco, quien además preside la ONG Sintientes, integra la Orden de Kay Pacha, el Comité Directivo del Youth Climate Justice Fund como UNDP G17 Alumni y coarticuló EcoNews, un medio socioambiental cuyos contenidos superaron las 650 millones de visualizaciones en redes sociales durante 2025.

La incidencia política ha sido otro de los pilares fundamentales del proyecto. Eco House intervino de forma directa en el proceso legislativo de más de 40 leyes en América Latina, redactando proyectos de ley, presentándolos a legisladores y acompañando todo el proceso hasta su aprobación. Entre las normativas más destacadas en Argentina sobresalen la Ley Nacional de Educación Ambiental Integral —fruto de más de diez años de trabajo colectivo—, la Ley Yolanda de capacitación ambiental para la función pública y la reciente Ley Compasión en la Ciudad de Buenos Aires, enfocada en incorporar contenidos de sintiencia y protección animal en las escuelas.

Eco House intervino de forma directa en el proceso legislativo de más de 40 leyes en América Latina

Cuidar, cohabitar y compartir

“Las leyes son necesarias, representan un escalón hacia un nuevo paradigma, un ladrillo más de esa nueva casa que tenemos que habitar entre todos. Pero necesitamos despertar algo mucho más profundo: una sensibilidad que nos lleve a respetar la vida porque la sentimos parte de nosotros, sin necesidad de que alguien nos obligue. Siempre digo que donde hay amor, las leyes empiezan a sobrar”, destaca Mazzocco.

Consultor, autor y activista ambiental que ha recorrido más de cuarenta países trabajando por la transición ecológica, Mazzocco define su marco filosófico a través del pangeísmo, una filosofía inspirada en la Tierra para aprender a convivir en armonía. Explica que esta postura integra saberes ancestrales, espiritualidad y ciencia a partir de tres gestos cotidianos y fundamentales: cuidar la vida y nuestras relaciones, cohabitar respetando a las demás especies y compartir desde la apertura y la generosidad al encuentro.

“Recorrer tantos países, conocer otras culturas y trabajar con comunidades tan diferentes me ayudó a profundizar una intuición que me acompaña desde muy joven: que hay algo profundamente sagrado en la existencia y que nuestra manera de relacionarnos con la vida merece ser repensada. El pangeísmo propone tres gestos fundamentales: cuidar, cohabitar y compartir. Mis proyectos son distintas expresiones de esa búsqueda: Eco House trabaja en educación y acción territorial; Sintientes promueve una convivencia compasiva; EcoNews busca transformar las conversaciones públicas; y el Youth Climate Justice Fund acompaña a jóvenes de distintas partes del mundo”, precisa.

Máximo Mazzocco recomienda: “Empiecen por aquello que les conmueve, por lo que tienen cerca, por algo que no quieran seguir aceptando con indiferencia"