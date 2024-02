escuchar

En la actualidad hay más billonarios en el mundo que nunca y, según informa Forbes, en total los individuos con esa fortuna no llegan a ser más de 3000. Nombres reconocidos como Jeff Bezos, Bill Gates, Carlos Slim y Mark Zuckerberg son solo algunos de ellos.

Sin embargo, ¿qué los une a todos? El club de las tres comas. “Es una hermandad exclusiva y limitada a aquellos cuyo patrimonio neto está valorado en mil millones de dólares o más. Las ‘tres comas’ pretenden simbolizar a las mismas tres que están presentes dentro del billón de enteros: 1.000.000.000″, explica el moderno Silicon Valley Dictionary.

Se estima que la edad promedio de los billonarios del mundo oscila entre los 50 y 70 años, aunque la consultora internacional Statista, informa que son varios los jóvenes que se han vuelto ricos rápidamente, incluidas personas de 30 años o menos.

Forbes comunica que, en el último tiempo, Bernard Arnault de Francia, presidente del grupo de artículos de lujo LVMH, se estableció como la persona con más dinero en el mundo alcanzando una fortuna de 223 mil millones de dólares.

Otros integrantes del mítico club son: el español fundador del Grupo Inditex, Amancio Ortega; el empresario e inversor chino del comercio electrónico, Colin Zheng Huang; y el fundador de la empresa minera de carbón Bayan Resources, Low Tuck Kwong.

Aunque varios de los casos de éxito empresarial de los integrantes del club se vinculan con herencias o apoyos económicos familiares, no ocurre lo mismo en todas las historias. Personajes como Howard Schultz (CEO de Starbucks), Ralph Lauren, François Pinault (fundador del grupo de lujo Kering) o Larry Ellison (cofundador de la empresa tecnológica Oracle) son, por nombrar algunos, billonarios que se hicieron completamente ‘de abajo’.

Juntos en la cofradía de las comas utilizan su voz e historia personal y profesional para inspirar a quienes deseen emprender por su propia cuenta o alcanzar el éxito económico a pesar de los obstáculos que se les presenten en el camino.

De millonarios a billonarios; ¿cuánto tardaron en lograrlo? Victoria Vera Ziccardi

Ahora bien, ¿puede cualquier persona ser como ellos? La licenciada en Psicología, Sol Buscio, hace énfasis en que estas no suelen ser personas a las que el miedo las abruma. “No se sienten sofocados ni se paralizan frente a las adversidades, ellos elijen qué camino tomar para lograr soluciones”, explica. Además, asegura que el éxito que alcanzan se vincula con la construcción de la base de su confianza, autoestima y personalidad; “están totalmente atravesados por las vivencias y por lo que hayan experimentado a lo largo de su vida, principalmente, en su infancia”, reconoce.

En adición, Buscio destaca que, en caso de no haber experimentado traumas o situaciones negativas en la niñez, un individuo tendrá mayor facilidad para adquirir las habilidades y destrezas necesarias para emprender. “Para ser como Bill Gates o Bernard Arnault hay todo un proceso previo, no es que llegaron a lo que son de un día al otro. Se precisa tener disciplina, constancia, seguridad en uno mismo y flexibilidad para poder atravesar todos los desafíos que se presentan”, enfatiza.

El camino a la cima

“El éxito puede ser peligroso, puedes acabar enamorándote de tu propia voz. Hay que evitarlo”, es una frase que se le atribuye a Robin Sharma, experto en liderazgo y autor de bestsellers como El monje que vendió su Ferrari y El Club de las 5 AM.

Ser billonario implica ser exitoso económicamente, pero no necesariamente ser feliz o estar a gusto con la vida. Ni más ni menos, el popular dicho ‘la plata no hace la felicidad’ se pone de manifiesto en varios de los casos mencionados dado que, según explica la Lic. Buscio, “a veces para alcanzar esa cima se alejan de sus círculos íntimos, viven colapsados por los niveles de responsabilidad a los que se encuentran sometidos e internamente, no disfrutan de su vida”.

Algo similar plantean los fundadores de la marca de indumentaria Three Commas: “Si bien la empresa surgió del hecho que hay tres comas entre mil millones, el dinero no es lo que buscamos. El objetivo es alentar a las personas a lograr sus metas (...) No se trata de tener mil millones de dólares, sino de la recompensa diaria del trabajo duro, la pasión y la dedicación que aporta el verdadero significado del éxito”.

Por eso, la Lic. Buscio sugiere tener en cuenta las siguientes claves si se desea llegar a esa ‘cima’ profesional.

→ Reconocer la existencia de factores externos e internos: Esto implica un amplio rango de factores que van desde lo político a lo económico e incluso, cuestiones más personales como la ansiedad y la capacidad de gestión sobre uno mismo. “Es fundamental poder gestionar los escenarios posibles que la mente crea y trabajar constantemente en la madurez emocional y el autoconocimiento”, explica.

→ Prestar atención a los vínculos humanos: Tener la habilidad de elegir con qué personas se desea relacionar. ¿Quiénes lo ayudan a aprender y a mejorar como individuo? “Somos seres sociales, por lo que los comentarios, el estilo de vida y las aspiraciones del entorno, pueden sumarle a uno o también, restarle”.

→ Capacitarse constantemente: Para Buscio la educación y el aprendizaje son pilares clave en las estructuras de los emprendedores ya que están “todo el tiempo moviéndose por diferentes áreas”.

→ Priorizar los momentos de ‘autocuidado’: Al gestionar un gran proyecto el emprendedor puede sentir que no le dan las horas del día para lo que tiene que hacer; así se van cancelando citas con seres queridos, vacaciones o momentos de introspección para cumplir con las responsabilidades profesionales. “Hay que encontrar un equilibrio. No dedicarle el 100% al trabajo, ni tampoco hacer lo mismo, pero con el tiempo de ocio”, añade.

Por otro lado, la revista Forbes demuestra que los 25 filántropos más importantes de los Estados Unidos repartieron en el último año miles de millones de dólares en subvenciones a una amplia gama de causas, desde investigación médica y científica hasta sostenibilidad ambiental y servicios legales para norteamericanos de bajos ingresos.

Warren Buffett encabeza la lista como el mayor donante con un total de 56.700 millones de dólares en donaciones a lo largo de su vida. El director del conglomerado Berkshire Hathaway, ha revelado públicamente que tiene como misión asegurarse de no dejar una fortuna a sus herederos. “Mis hijos, junto con su padre, tienen la creencia común de que la riqueza dinástica, aunque legal y común en gran parte del mundo, incluido Estados Unidos, no es deseable”, contó.

En última instancia y quizá como un caso extremo de una persona que abandonó el club de los billonarios por motu proprio, pero para hacer a un bien mayor es el fundador de la marca Patagonia, Yvon Chouinard, quien donó en 2022 todo su patrimonio a un fideicomiso y una organización sin fines de lucro que lucha contra las crisis ambientales; por ende, se eliminó a sí mismo de los rankings de riqueza en los que se encontraba.

