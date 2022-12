De Obama a Jeff Bezos. El secreto que les permitió cambiar su día a día para rendir más y vivir más felices

escuchar

Ideado y motivado por personas exitosas que se proponen metas a cumplir y buscan alcanzar el bienestar en todos los ámbitos de su vida, el club de las 5 de la mañana es un grupo “exclusivo” al que pertenecen algunas de las personalidades más destacadas del mundo como por ejemplo: Jeff Bezos, Oprah, Michelle y Barack Obama, Jennifer Aniston, Richard Branson y la lista continúa.

La idea detrás de este club es la de ayudar a personas a alcanzar una mayor productividad, prosperidad y serenidad en una era regida por lo digital y el malestar psicológico. El creador y autor del libro que habla de esto es Robin Sharma, quien también escribió el bestseller “El monje que vendió su Ferrari”.

Sharma es un líder humanitario que ha dedicado su vida a ayudar a las personas a expresar sus mayores dones naturales y es considerado uno de los principales expertos en liderazgo y dominio personal del mundo.

El autor invita a los lectores a que se levanten a las 5 de la mañana y que practiquen 20 minutos de ejercicio físico, 20 minutos de meditación y otros 20 de organización del día o de lectura/estudio shutterstock - Shutterstock

La iniciativa es tan fuerte que traciende a las generaciones y ya encontró adeptos entre los jóvenes que incluso lo fomentan en las redes sociales .“Pasá una mañana productiva conmigo”, dicen los subtítulos debajo de videos de TikTok de usuarios que se divierten, entrenan, meditan, escriben un diario personal y escuchan un podcast, experiencias que postean con el uso de hashtags como #5amclub, #5-9, #productivity (productividad) y #growth (crecimiento)

En el libro, Sharma hace énfasis en que para alcanzar el bienestar personal y poder cumplir con todas las metas propuestas, primero hay que dedicarse tiempo a sí mismo. El autor invita a los lectores a que se levanten a las 5 de la mañana para diseñar una rutina muy precisa: practicar 20 minutos de ejercicio físico, 20 minutos de meditación y otros 20 de organización del día o de lectura y estudio.

“Cuando mis compañeros de trabajo me hablaron del “club de las 5 AM” hace algunos años, pensé que era algo absolutamente ridículo. La idea era despertarse bien temprano y usar ese tiempo libre de distracciones para concentrarse en uno mismo y alimentar la mente, cuerpo y alma para el día”, escribió en una nota de opinión del blog Today’s Parents, la wellness coach, Shannon Talbot.

Sin embargo con el paso del tiempo, y a más de un año desde que empezó con esta rutina. la especialista afirma que no solo sigue con estos hábitos, sino que le “han cambiado su vida”. “Los aspectos positivos de haberse unido a este club son innegables. Soy física y mentalmente más fuerte y estoy mucho más tranquila y concentrada, especialmente cuando se trata de la crianza de mis hijos. Ya no paso mis tardes deseando que los niños se duerman temprano para poder finalmente tener algo de tiempo a solas”, aclara.

En cuanto a la importancia de un buen descanso previo a levantarse a esa hora de la mañana, el médico especialista en Clínica Médica del Hospital de Clínicas José de San Martín, Ramiro Heredia (M.N. 117882), explica que para poder rendir al día siguiente, lo ideal para un adulto es dormir al menos 7 horas por día . “Cuando hablamos de higiene del sueño nos referimos a consejos, guías y recomendaciones orientadas a una mejor calidad y mayor duración del sueño, con los efectos beneficiosos para la salud que esto trae”, dice. Asimismo, añade que en todo ser humano existe un “reloj interno”, que determina los ciclos de sueño-vigilia, y que está influenciado por la edad, el género, las hormonas, la dieta y los hábitos. “Es por ello que, independiente de las costumbres que uno quiera instalar, nuestro cuerpo tiene horarios en los que se va a acostar, y levantar con más naturalidad o facilidad”, aclara.

Hay estudios que prueban que cuando se interrumpe el sueño o no se tienen buenos hábitos de descanso, la persona puede desencadenar patologías muy severas y desórdenes de la conducta Shutterstock

Respecto a las personalidades de quienes se comprometen a seguir esta rutina de levantarse temprano y emplear el método de Sharma, la psicóloga Carolina Moché explica que estas suelen ser personas que se caracterizan por tener mucha conciencia de lo que quieren y mucha confianza en sí mismos. “Es decir tienen una auto conducta muy ordenada para lograr cada objetivo que se proponen. La persona esperanzada sabe que si hace cosas sacrificadas en pos de un objetivo, eso va a llegar. Como también hay que entender que, en otros casos, hay gente que es desordenada porque consume mucho alcohol, sustancias, comida que no le permiten conciliar el sueño rápidamente y que les genera malestar general”, sostiene la especialista.

Y añade que hay estudios que prueban que cuando se le interrumpe el sueño a una persona o ésta no tiene buenos hábitos de descanso, se pueden desencadenar patologías muy severas y desórdenes de la conducta. Por eso, “todo lo que al ser humano le agregue rutina y previsibilidad suele ser beneficioso”, explica Moché.

Es por todo lo mencionado previamente que el ánimo con el que una persona se siente para encarar el día depende en gran parte de la cantidad y la calidad de las horas de sueño. “Distintos trabajos científicos exploraron la memoria, la capacidad de concentración y el rendimiento en pruebas cognitivas, comparando a las personas que se levantan más temprano (4-5 AM), versus las que lo hacen más tarde y encontraron que los estudiantes que se levantaban a las 4:30 AM. tuvieron mejores resultados en todas las pruebas, principalmente en las de memoria y en los procesos de atención, que los que lo hicieron a las 7 de la mañana”, destaca Heredia.

Sharma, por su parte, aclara que hacer este cambio en la rutina es una “práctica comprobada y respaldada por la neurociencia” con resultados concretos como por ejemplo desbloquear talentos, éxitos y rasgos de personalidad desconocidos. Sin embargo, el lider humanitario destacó en una entrevista con la revista Forbes que es clave no frustrarse en caso de que intentar poner en práctica el levantarse tan temprano y dedicarse una hora a sí mismo, no logre los resultados esperados. ”Date permiso para fallar. “Algunas caídas en el camino hacia la excelencia y el dominio no son el fin del mundo”, aconsejó Sharma.

Hacer este cambio en la rutina es una “práctica comprobada y respaldada por la neurociencia como una forma de ayudar a desbloquear talentos, éxitos y rasgos de personalidad que uno antes desconocía Freepik