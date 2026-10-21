Malena Ramos Mejía, nutricionista, en Bienestar Fest:“Pese al diagnóstico poco alentador, yo sabía que me iba a curar, pero que no iba a ser fácil”

Hay historias que conmueven por el dolor que las atraviesa, pero también por la fuerza con la que logran transformarlo en un mensaje de esperanza. La de Malena Ramos Mejía es una de ellas. Nutricionista, autora, creadora de contenidos y referente de la alimentación consciente dará una charla inspiradora en el Bienestar Fest donde compartirá su historia personal y cómo cambió por completo su manera de entender la salud y la vida.

El encuentro se llevará a cabo el domingo 25 de octubre a las 12.30 en el Espacio Inspiración y la charla estará centrada en el camino que recorrió para recuperarse de dos enfermedades autoinmunes que aparecieron en uno de los momentos más difíciles de su vida. A partir de esa experiencia, expondrá los tres pilares que considera fundamentales para sanar: la alimentación, la gestión de las emociones y un estilo de vida más consciente.

El punto de inflexión llegó en mayo de 2016. Cuando estaba a punto de dar a luz a su segunda hija, Violeta, recibió una noticia devastadora: la beba había fallecido. Ese episodio marcó un antes y un después. En los meses posteriores comenzaron a manifestarse síntomas físicos cada vez más severos. Su cuerpo se endurecía, perdía movilidad y la fatiga se volvía parte de la rutina. Inicialmente, muchos atribuyeron esos cambios al impacto emocional de la pérdida.

Sin embargo, el cuadro tenía otra explicación. Poco tiempo después recibió el diagnóstico de síndrome de Raynaud y, más adelante, de dos enfermedades autoinmunes: esclerodermia sistémica difusa y polimiositis. Los pronósticos médicos eran poco alentadores. Le explicaron que podrían intentar frenar el avance de las patologías, pero que no sería posible revertir el daño existente.

Ramos Mejía explicará los beneficios de una alimentación antiinflamatoria Aníbal Greco

Lejos de resignarse, Ramos Mejía decidió iniciar una búsqueda personal para recuperar su salud. Convencida de que debía involucrarse activamente en su proceso de recuperación, comenzó a profundizar en distintas herramientas vinculadas al bienestar integral. “Pese al diagnóstico poco alentador del médico, yo sabía que me iba a curar, pero que no iba a ser fácil”, cuenta Malena. El doctor le había dicho que no podía curarse, y “ese fue el disparador para darme cuenta de que mi sanación dependía de mí, de que yo tenía que buscar por otro lado”, recuerda y puntualiza: “Tomaba 21 medicamentos por día –entre homeopáticos y alopáticos–, y no eran suficientes. Yo ya meditaba mucho, pero empecé a conectarme aún más conmigo misma, a trabajar el disfrute”.

La meditación, el trabajo emocional y la espiritualidad se volvieron parte importante del camino. Pero hubo un aspecto que ocupó un lugar central: la alimentación.

Como nutricionista, empezó a investigar la relación entre el sistema inmunológico y la salud intestinal. Esa búsqueda la llevó a replantear por completo su forma de comer. Eliminó de su dieta alimentos que consideraba potencialmente inflamatorios y puso el foco en el consumo de comida real y mínimamente procesada.

Según explicará durante su presentación en Bienestar Fest, desde entonces recomienda reducir o eliminar los procesados, el gluten, los lácteos, el azúcar refinada, el maíz, la soja, los conservantes y los aditivos. Para ella, la calidad de los alimentos es una herramienta clave a la hora de favorecer el equilibrio del organismo y acompañar los procesos de recuperación.

Malena Ramos Mejía estará en Bienestar Fest en el espacio Inspiración el domingo 25 de octubre a las 12,30

Los resultados, asegura, comenzaron a hacerse visibles rápidamente. Primero aparecieron pequeñas mejoras: más energía, menos limitaciones físicas y una creciente sensación de bienestar. Con el tiempo, esos cambios se profundizaron hasta alcanzar la remisión de las enfermedades que habían puesto en riesgo su calidad de vida.

Su experiencia personal se convirtió en el motor de una comunidad que hoy la sigue de cerca. Con más de 345 mil seguidores en redes sociales, Ramos Mejía comparte recetas, talleres, cursos y contenidos vinculados a la alimentación consciente. Además, es autora de libros como Alquimia de cuerpo y alma, donde profundiza sobre la conexión entre el cuerpo, las emociones y los hábitos cotidianos.

Su mensaje va mucho más allá de una lista de alimentos permitidos o prohibidos. En sus charlas suele insistir en que la salud no depende únicamente de lo que se pone en el plato. La gestión emocional, el descanso, la relación con el estrés y la capacidad de escuchar las necesidades del cuerpo forman parte de una mirada integral que busca entender a la persona como un todo.

Por eso, quienes asistan a su encuentro en el Bienestar Fest no solo encontrarán recomendaciones prácticas sobre nutrición. También escucharán un relato profundamente humano sobre resiliencia, aprendizaje y transformación. A través de su propia historia, Malena invita a cuestionar creencias, revisar hábitos y asumir un papel activo en el cuidado de la salud.

Su propuesta es clara: recuperar el vínculo con los alimentos naturales, aprender a escuchar al cuerpo y comprender que el bienestar es el resultado de múltiples factores que se potencian entre sí. Un testimonio que inspira a jóvenes y adultos con su perseverancia, determinación, alegría, vitalidad y ganas de vivir.

Malena Ramos Mejía eliminó el azúcar refinado de su dieta debido a que tiene un alto índice glucémico que eleva rápidamente los niveles de glucosa en sangre

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