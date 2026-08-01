Pueblos de ensueño y playas de fama mundial en un circuito por Andalucía 

Nos esperan quince días para recorrer en auto el sur de España. Un viaje en equipo, de esos que encuentran en la ruta buena parte de su encanto. Somos seis, una familia con edades y ritmos distintos, pero con el mismo objetivo: seguir la línea de costa que une pueblos blancos, playas atlánticas y ciudades mediterráneas hasta llegar al punto donde Europa parece asomarse para mirar de frente a África.

Desde Madrid, tomamos uno de los primeros trenes AVE rumbo a Sevilla. El viaje dura poco más de dos horas y media y resulta una transición amable entre la ciudad y la aventura. Desde la ventanilla desfilan campos, pueblos y paisajes cada vez más andaluces.

Al llegar a la estación Santa Justa, alquilamos el auto que nos acompañaría durante gran parte del recorrido. Un viaje en auto es convivir durante días en un monoambiente con ruedas. Hay mochilas abiertas, cargadores enredados, botellas de agua, arena en cada rincón y mapas que se consultan aunque el GPS ya haya decidido el camino. Hay cambios de conductor, adolescentes que se quedan dormidos apenas arranca el motor y largas conversaciones que nacen sin demasiado motivo. También hay desacuerdos mínimos, silencios compartidos y esa sensación difícil de explicar que aparece cuando el paisaje empieza a correr detrás de la ventanilla.

Antes de partir hacia la costa, dedicamos unas horas a Sevilla. La Catedral, el Real Alcázar y la Plaza de España resumen siglos de historia y reflejan una de las características más fascinantes de Andalucía: la convivencia de influencias cristianas, romanas y árabes que todavía modelan la arquitectura, la gastronomía y la identidad de la región.

Plaza de España en Sevilla Shutterstock

Al caer la tarde, emprendemos los cerca de 150 kilómetros que nos separan de Vejer de la Frontera. La ruta atraviesa campos verdes, grandes extensiones de molinos eólicos y suaves ondulaciones hasta que aparece, sobre una colina, uno de los grandes símbolos del sur español: los pueblos blancos.

Vejer parece surgir del paisaje. Sus fachadas encaladas reflejan la luz del atardecer mientras callejones estrechos y escalinatas se enredan en torno del casco histórico. Como ocurre en muchos pueblos andaluces, llegar en auto exige algo de paciencia. Las calles son estrechas, las pendientes pronunciadas y estacionar puede convertirse en un desafío.

Durante tres noches, Vejer será nuestra base para explorar la provincia de Cádiz. La primera sorpresa fue descubrir la amplitud de las playas de esta región. Acostumbrados a imaginar la costa europea como una sucesión de pequeñas bahías y playas urbanas, aquí aparece otro escenario. Kilómetros de arena dorada, horizontes abiertos y una sensación permanente de espacio.

El Palmar es nuestra primera parada. Una playa extensa donde el Atlántico marca el carácter del paisaje. Continuamos hacia Barbate, una localidad profundamente ligada al mar. Cada restaurante, cada chiringuito, cada comida nos cuenta que la pesca sigue siendo parte esencial de la vida cotidiana de la zona.

Las típicas casas blancas en Vejer Gentileza

Al día siguiente visitamos la playa de Bolonia. Allí se levanta una enorme duna de arena blanca que avanza lentamente empujada por el viento. Treparla requiere algo de esfuerzo, especialmente bajo el sol de julio, pero la recompensa llega arriba. Desde la cima se observa una combinación perfecta de mar, bosque y arena que parece extenderse hasta el infinito.

Mientras descendemos por la ladera, corriendo sobre la arena caliente como si el grupo entero volviera a tener diez años, entendemos por qué tantos viajeros consideran este rincón uno de los paisajes playeros más impactantes de Andalucía. Más tarde seguimos camino hacia Zahara de los Atunes.

Hay pueblos que parecen diseñados para quedarse más tiempo del previsto. Zahara es uno de ellos. Nació vinculada a las antiguas almadrabas y a la pesca del atún rojo, pero hoy combina excelentes restaurantes, playas amplísimas y una atmósfera relajada que invita a bajar el ritmo.

Cádiz, el próximo destino, es una de las ciudades más antiguas de Europa, rodeada por el océano. Una rambla se extiende a lo largo de la ciudad para que turistas, ciclistas y transeúntes recorran sin darle la espalda al mar. Su arquitectura tradicional se disfruta en el casco histórico.

Cádiz es una de las ciudades más antiguas de Europa, rodeada por el océano Gentileza

El estrecho de Gibraltar

Seguimos nuestra aventura rutera y llegamos al punto donde el Atlántico y el Mediterráneo se unen. El estrecho de Gibraltar es uno de los pasos más transitados del mundo. El punto más angosto del estrecho se encuentra en Tarifa, y hacia allí nos dirigimos. Solo 14 km de agua separan de Marruecos. En los días claros, la costa marroquí aparece con nitidez en el horizonte, recordando que dos continentes conviven aquí frente a frente.

Tarifa es una ciudad llena de vida, juventud y energía playera. Es imposible ignorar el papel que el viento juega en este punto del trayecto. Las velas de kitesurf y windsurf colorean el mar mientras deportistas de todo el mundo aprovechan unas condiciones consideradas entre las mejores del planeta.

Practicantes de windsurf en la playa de Valdevaqueros, Punta Paloma, Tarifa, Ken Welsh - Getty Images

Nos llama la aventura del otro lado del estrecho. Tomamos el ferry rumbo a Tánger. La frecuencia es alta en temporada y el ticket se puede sacar en el momento. Es un viaje de una hora aproximadamente. La transformación empieza ni bien nos embarcamos: cambian los idiomas, las vestimentas y los sonidos. Resulta sorprendente comprobar que una travesía tan breve pueda conducir hacia una realidad cultural tan distinta.

Tánger nos recibe con mercados, murallas y una energía imposible de confundir con la de cualquier ciudad europea. Recorremos sus principales puntos de interés utilizando uno de los tradicionales buses turísticos que permiten subir y bajar libremente durante el recorrido.

Visitamos las Cuevas de Hércules, observamos el Atlántico golpear las rocas y terminamos el día en una playa donde los camellos caminan junto al mar.

Esa noche dormimos en una casa tradicional marroquí alquilada por internet. Techos bajos, puertas angostas y cuartos distribuidos en varios niveles componen una vivienda completamente diferente a todo lo que habíamos conocido durante el viaje.

La gastronomía nos regala una anécdota inesperada: probamos tiburón por primera vez. Pero quizás el recuerdo más intenso de Tánger es cambiar de idioma, de códigos culturales y de referencias visuales en tan pocas horas y comprender mejor la influencia que África ha tenido históricamente sobre el sur de España.

Paseo con camellos en una playa en Tánger Shutterstock

De regreso en Andalucía, retomamos la ruta hacia el Mediterráneo. Nuestro siguiente alojamiento fue Estepona, una alternativa más tranquila y accesible que Marbella para instalarse durante varios días y explorar la Costa del Sol.

La primera visita fue Marbella, que tiene mucho para ver más allá de su imagen asociada al lujo y las celebridades. Su casco histórico mantiene el encanto andaluz, mientras que espacios como el Puente Romano muestran la cara más sofisticada de la ciudad.

Málaga, por su parte, combina playas urbanas, museos, buena gastronomía y una intensa vida callejera. La ciudad natal de Picasso vive un proceso de renovación constante sin perder su identidad mediterránea.

Plaza de la Constitución en la ciudad de Málaga Shutterstock

Finalmente, llegamos a Nerja. Conocida también como el Balcón de Europa, esta ciudad se proyecta sobre el mar como la proa de un barco. Desde allí la vista parece abarcarlo todo: acantilados, montañas y el Mediterráneo extendiéndose hasta el horizonte. Es uno de esos lugares que justifican por sí solos un desvío en la ruta.

Después de casi mil kilómetros de ruta, llega el momento de cambiar el asfalto por el agua. Devolvemos el auto en Sevilla. Quizás el mayor encanto de los viajes en ruta es lo que aparece entre un punto y otro, los descubrimientos, los desvíos y las historias compartidas.

Hay quienes creen que el pasado nómada de la humanidad hace eco en nosotros cuando nos lanzamos al camino, despierta un instinto de exploración y una tendencia genética a buscar nuevos horizontes. Después de todo, la felicidad tiene una extraña costumbre: muchas veces aparece mientras estamos en movimiento.

Terminar en el mar

A modo de cierre, volamos a Ibiza para vivir una experiencia completamente distinta: cuatro días a bordo de un catamarán para ocho personas.

Iván, nuestro capitán asignado, nos espera en el puerto ultimando detalles de la embarcación. Mientras terminaba de acondicionarla, nos dedicamos a comprar los alimentos que nos acompañarán durante los días siguientes. A partir de ese momento se convirtió en mucho más que un capitán. Fue nuestro guía para acceder a algunas de las calas más remotas y espectaculares de Ibiza y Formentera.

Dormir sobre el mar modifica la percepción del tiempo. El día se pasa entre navegaciones cortas, deportes acuáticos, nadar hasta la playa más cercana, visitar calas y aguas transparentes imposibles de alcanzar por tierra.

Algunas noches, el movimiento del barco puede resultar desafiante para quienes son propensos al mareo. Pero despertar rodeado de mar compensa cualquier incomodidad.

Ibiza desde el mar se aleja bastante de los estereotipos asociados a la vida nocturna.

Una de las visitas imperdibles al bajar a tierra es recorrer y disfrutar de vistas únicas desde Dalt Vila, que significa Ciudad Alta, el espectacular casco antiguo de Ibiza, declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1999.

Formentera, otro de los destinos visitados desde el mar, tiene playas de arena blanca y aguas cristalinas, que suelen aparecer en los rankings de las mejores de Europa. Visitamos Beso Beach, una de las más famosas de la isla. Paseamos por las calles de un pueblo de corte mediterráneo, arquitectura de líneas simples y paredes blancas. Una belleza con identidad propia.