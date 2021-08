Qué dijo la ministra Carla Vizzotti sobre la posibilidad de aplicar terceras dosis en la vacunación contra el Covid-19

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, se refirió esta noche a la campaña de vacunación en el país y opinó sobre la posibilidad de aplicar refuerzos, ante el avance de la variante delta en el país.

“Esta semana que viene hay una comisión de inmunización donde se va a tratar el refuerzo”, anticipó. Si bien sostuvo que en la Argentina aun no se registra un dominio de la variante delta, la más peligrosa hasta el momento, el Gobierno busca acelerar la campaña de vacunación y alcanzar el 60% de los mayores de 50 años inmunizados para enfrentar un escenario más complejo.

“Hay países que aplicaron vacunas que tenían una eficacia más baja y ahora tienen la necesidad mucho más rápida que Argentina de pensar en algún refuerzo para complementar la inmunidad de esa vacuna que tiene un 50% de eficacia”, sostuvo la ministra en diálogo con C5N.

“Nosotros esperamos que vamos a superar eso [llegar al 60% de los mayores de 50 vacunados con dos dosis], tenemos la expectativa de superarlo, porque con el esquema completo a fin de agosto es un escenario en el que las internaciones (en terapia intensiva) y las muertes tienen que disminuir”, remarcó la titular de la cartera de Salud.

En esta línea, contó que la vacunación contra el coronavirus es una medida preventiva ante una enfermedad viral que, como suele suceder en el caso de la gripe, deberá ser “periódica”, y más en aquellas personas que tienen riesgo de tener complicaciones. “Pensar en vacunaciones periódicas es algo que estuvo en la agenda siempre”, dijo. Y explicó: “A una población estratégica seguramente haga falta darle un refuerzo y eso no es porque las vacunas no sirvan o no sean buenas, sino porque es la lógica en relaciones a las enfermedades respiratorias y las vacunas”.

Asimismo, en otro momento de la entrevista reafirmó que las aperturas sostenidas y progresivas en materia sanitaria que se pusieron en marcha con el último DNU 494/2021 no significan “que se terminó la pandemia” sino que implican “un punto de inflexión y una nueva etapa”, a la que se pudo arribar por el avance de la campaña de vacunación y tras “10 semanas de descensos de casos y 8 semanas de descenso de internaciones en terapia y muertes”.

Variante delta en la Argentina

La ministra Vizzotti sostuvo que en la Argentina aun no es una variante predominante, lo que consideró como “un factor clave”, mientras que, según dijo, “muchos países ya la tienen”. “Es un logro que no estamos poniendo en valor lo suficiente. Las variantes compiten por la circulación. Hay que hinchar por la Manaos”, expresó.

Sobre las causas que permitieron retrasar el impacto de esa cepa más contagiosa y más letal, agregó: ”Hemos tenido alrededor de 100 aislamientos y hasta ahora tenemos viajeros, convivientes y contactos de esos convivientes con muy pocas personas. Tenemos la variante Manaos, la variante Andina y la variante del Reino Unido, sin predominancia de la variante Delta de India”.

En otro tramo de la entrevista, Vizzotti respondió a la posibilidad de que vuelva el público a los estadios de fútbol con aforos reducidos, y sobre ese punto se limitó a decir que el Ejecutivo espera “que sea relativamente pronto” pero que el tema se “volverá a analizar en el mes de septiembre”, en función de los indicadores epidemiológicos que haya en ese momento.

No obstante, observó: “Tenemos que avanzar con las segundas dosis y sostener los cuidados. Es una nueva etapa en la cual cambiaron los parámetros. Si llegamos a un área en situación de alarma tendremos que disminuir la circulación de personas, disminuir el aforo y así la transmisión del virus”.

Pandemia y elecciones

Consultada sobre el efecto que puede tener la pandemia en el resultado de las elecciones de medio término, la ministra opinó que el Gobierno no especuló en términos electorales. “No hay una parte del gobierno que no se haya volcado a la pandemia. En este momento en el que se va a evaluar la gestión, va a tener un rol predominante la gestión de la pandemia. Ver el esfuerzo del Gobierno también en lo económico, a la hora de minimizar el impacto, en un contexto inédito mundial. Nunca se especuló con las elecciones pero sí es un área a evaluar”, concluyó Vizzotti.

LA NACION