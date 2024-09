Horóscopo: cómo será tu semana del 1° al 7 de septiembre de 2024

Escuchar

21/3 al 20/4

AMOR: Con Venus en signo opuesto, será dos veces más creativo en el amor y la vida. Buenos tiempos para hallar a quienes sanen sus muchas heridas.

DINERO: Con dinero en mano y planes a mediano plazo que lo pondrán eufórico. Sus oponentes agitan, por fin, bandera blanca.

CLAVE DE LA SEMANA: Ser buena gente suele atraer las bendiciones del cosmos.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: ¿Desilusiones amorosas? Lo bueno es que desarrolla anticuerpos que lo harán más y más resistente. Comuníquese, lo demás se dará solo.

DINERO: Nada que haga tambalear su estructura. Evalúe con qué recursos cuenta, úselos y nada ni nadie lo desviará del camino.

CLAVE DE LA SEMANA: Podrá perder una batalla; pero seguro ganará la guerra.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Le pedirán dedicación exclusiva y usted se desvivirá por hacer felices a los demás. Se agota pero muy pronto la balanza se pone en equilibrio.

DINERO: No haga alarde de un poder adquisitivo que no posee porque le demandarán dar lo que no tiene. Mejor un bajo perfil.

CLAVE DE LA SEMANA: Juegue a que su problema es el de un amigo y… ¡aconséjese!

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: El deseo lo sorprende. Recibe un flechazo y gracias a sus buenos reflejos hará lo mejor para que lo acepten. Las parejas hacen un pacto.

DINERO: Si lo incitan a actuar en contra de sus principios muéstrese obediente y… ¡después haga lo que su conciencia le dicte!

CLAVE DE LA SEMANA: Es imposible quedar bien con todos. Deberá elegir.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Quien hasta ayer decía no, hoy dirá sí. Algo ansioso, se buscará problemas a menos que se tome el tiempo necesario para pensar. Noviazgos.

DINERO: Con libertad de acción aunque no pueda hacer todo lo que quiera en temas de trabajo. Posibles negocios o empleo nuevo.

CLAVE DE LA SEMANA: Para no sufrir un engaño, guíese exclusivamente por los hechos.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Enamorados que funcionan como polos opuestos y pasan de la atracción a la pelea. Conciliar es prioridad.

DINERO: Puede que necesite asociarse con gente que no le cae del todo bien. Hágalo sin dudar, negocios son negocios.

CLAVE DE LA SEMANA: El trabajo y la familia es mejor que no se mezclen. Claridad.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Rebobina en el tiempo, revisando unas y otras secuencias amorosas ¡Suelte el pasado! El presente es lo que cuenta y todo le irá muy bien.

DINERO: Sus sueños de gloria tendrán que esperar. Resuelva antes su actual crisis financiera. Pronto reunirá un buen capital.

CLAVE DE LA SEMANA: Que lo urgente no lo desvíe de lo importante: su salud.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Si juega rudo en el amor debe estar dispuesto a una respuesta igualmente intensa. Es mejor que la ternura y el diálogo reine cada día.

DINERO: Proyectos breves serán dos veces buenos. Aquellas tareas que dependan de terceros se complicarán, delegue lo necesario.

CLAVE DE LA SEMANA: Seleccionar muy bien a la gente con quien trabaja.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Aunque usted y el compromiso sean como el agua y el aceite será momento para reconciliarse con la palabra pertenecer. Milagros del amor.

DINERO: El destino lo compensa después de un largo compás de espera. Época de construir un imperio, ladrillo a ladrillo.

CLAVE DE LA SEMANA: Si intentan matar su ilusión evalúe si no es por envidia.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Comunicativo, eufórico y muy amado. Los inconvenientes que le salgan al paso no lograrán borrarle las ganas de ser feliz. Uniones nuevas.

DINERO: Entre desafíos y logros. En sus negocios le irá bien. Colegas posesivos buscan manipularlo sutilmente; marque límites.

CLAVE DE LA SEMANA: No todo es blanco o negro, es necesario ver los grises.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Mantendrá el control de sí mismo y le dará amplia libertad a la pareja. Será una buena ecuación para sentar las bases de un vínculo.

DINERO: Panorama alentador en negocios y estudios. Hay nuevos gastos pero también efectivo para responder a ellos.

CLAVE DE LA SEMANA: Si sus mejores amigos pelean, dé un paso al costado.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Pondrá a la familia en primera fila aunque no dará abasto con los reclamos afectivos. La pareja es un sostén vital.

DINERO: Luz verde para todo negocio innovador. Requiere esfuerzo extra pero lo saca adelante si delega en gente responsable.

CLAVE DE LA SEMANA: Esté atento a esos detalles: hacen a la excelencia de un trabajo.